Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 8 de septiembre

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes de luz que llevará a cabo este lunes 8 de septiembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies y algunos sectores de Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, La Loma, algunos sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada y algunos sectores de San Nicolás Bajo, El Oso, Rayitos, El Santero y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 8N 25 03 - Antena Colombia Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Acapulco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas La Purnia, Piedra del Rayo y algunos sectores de La Esperanza El Duende, Carrizal, La Loma Purnia, Guaimaro y Purnia Nueva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 8 51 07 Cincuentenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Transición sectores de las carreras 17 y 17a con calles 1 y 1a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Acapulco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Chocoa y algunos sectores de Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales sector Asomiflor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Canelos sectores de las calles 65A y 65B con carreras 2,5a y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas de San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Iroba y Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Cuchilla e Iroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de la calle 65 con carreras 20,21,22,23,24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Brisas de Nuevo Amanecer y algunos sectores de Santa Barbara. Veredas La Esmeralda, Puyana y algunos sectores de Cantabria, Betania, Santa Rosa, Llanadas, San Cayetano y El Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, La Loma, algunos sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada y algunos sectores de San Nicolás Bajo, El Oso, Rayitos, El Santero y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Acapulco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Alguno sectores de las veredas Rio Sucio Alto y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Galanes y Berlín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 56 19 51 Edificio Torcoroma y calle 60a 17 97 Edificio Parnaso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Versalles sectores de la calle 56 con carreras 41,42 y 43.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Vereda El Plateado y algunos sectores de Alto Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 30 65 70 Puerta del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 21 12 35 Girardot - Pastas Gavassa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Versalles sectores de la carrera 42 con calles 58 y 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calles 56 y 58 con carreras 28,29 y 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 2 24 60 Productora de Alimentos Dino Ltda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Nueva Vereda, Palchal y Porvenir.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolarquí sectores de las calles 52 y 53 con carrera 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 28 58 80 Linde Colombia S.A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Bernardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Juda y Simeon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies y algunos sectores de Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hoya Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caragua, Babilonia y Monte Chiquito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Alguno sectores de la vereda Nueva Granada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 21 11 68 Harinera Pardo S.A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Ortegon y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caguanoque, Vegas y Macanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Centro Poblado El Tirano y Algunos sectores de las veredas Solferino y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Diviso Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Centro y Cruz Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Betania, Cantabria y San Nicolas Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro Opón, Dorada y Miralindo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.