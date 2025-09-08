La Segura estaría considerando posponer sus cirugías estéticas por buscar otro embarazo con su esposo Ignacio Baladán

Natalia Segura confesó que estaría dispuesta a dejar de lado intervenciones cosméticas si decide buscar un hermano para su hijo Lucca, decisión que discute con su esposo Ignacio Baladán - crédito la_seguraa / TikTok

La reconocida influencer caleña La Segura sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el deseo de tener un segundo hijo junto a su esposo, el chef uruguayo Ignacio Baladán, incluso aunque eso implique posponer sus intervenciones estéticas.

La Segura abordó abiertamente cómo esta decisión familiar captó su atención y la de su pareja, en un momento en el que disfrutan la reciente llegada de su primogénito Lucca, nacido en abril de 2025.

En su cuenta de TikTok, en la que supera los 9,3 millones de seguidores, la creadora de contenido—cuyo nombre real es Natalia Segura—relató cómo surgió la conversación con Baladán sobre buscar un segundo embarazo.

Según narró, el tema se presentó por primera vez en una conversación durante un vuelo, pero su esposo pensó que la propuesta no era seria, y creyó que era solamente un comentario pasajero.

La Segura e Ignacio Baladán mostraron cómo han sido los primeros días con su bebé - crédito @la_segura/IG

La influencer reveló que la insistencia por considerar ahora otro embarazo surgió al ver videos en redes sociales de hermanos cuidándose y jugando juntos. Estas publicaciones hicieron que pensara en la importancia de que Lucca tuviera pronto un compañero de vida.

La propuesta; sin embargo, traía consigo una condición inesperada para la propia Natalia Segura: estaba dispuesta a posponer varios retoques estéticos a los que deseaba someterse, si ambos decidían avanzar de inmediato en la búsqueda de un hermano para su hijo.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dijo que estaría dispuesta a dejar su método de planificación, priorizando así la ampliación de la familia en vez de los procedimientos cosméticos. “Si no se decide ya, yo preferiría seguir con mis planes de intervenciones estéticas”, expresó La Segura.

La influencer caleña compartió en redes sociales su deseo de ampliar la familia tras el nacimiento de su hijo Lucca en abril de 2025 - crédito @la_segura/IG

Pese al entusiasmo inicial, hubo diferentes posturas dentro de la pareja. Ignacio Baladán pidió mayor tiempo para adaptarse a la nueva dinámica familiar, sugiriendo esperar al menos cinco o seis meses para pensar con claridad la llegada de un segundo hijo.

Natalia reconoció además que el deseo de ser madre nuevamente se vio influido por el vaivén hormonal del posparto y que sus emociones cambiaban con rapidez. No obstante, dejó en claro que la puerta no está cerrada para el segundo hijo.

“No, sí, sí, sí. Al principio decía que seríamos papás de un solo bebé, pero ahora cambiamos de opinión. Ver videos de hermanitos cuidándose, me partía el alma; no quisiera que Lucca no tuviera ese compañero en la vida”, expresó la caleña.

La conversación familiar también incluyó reflexiones sobre la salud de la influencer, quien compartió en otras ocasiones los retos derivados de intervenciones previas por biopolímeros y diversos procedimientos en glúteos y espalda baja. Por estas razones, La Segura insistió en que, de buscar un segundo hijo, sería el último: “No, dos. Dos. Hasta ahí llegamos. Te digo uno, mi lindo, uno más y cerramos fábrica si algo”.

La conversación sobre un nuevo embarazo surgió tras ver videos de hermanos en redes sociales, motivando a La Segura a pensar en un compañero para Lucca - crédito la_segura / IG

Durante estos meses, el entusiasmo de la pareja en su faceta como padres vio evidente. Tanto La Segura como Baladán documentaron en Instagram y TikTok diversos momentos cotidianos, desde la primera vacuna de Lucca hasta su visita a Perú, donde presentaron al bebé a la familia paterna.

Las numerosas muestras de cariño y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y otros creadores de contenido acompañaron cada etapa de la vida familiar, fortaleciendo el vínculo entre los influencers y sus comunidades digitales.

Consultados sobre la posibilidad de más hijos a futuro, la pareja fue concluyente: su deseo personal es formar una familia de dos hijos, idealmente con una niña como segunda hija. “Nos encantaría”, respondió Baladán, mientras La Segura coincidía en que el deseo de ver a Lucca acompañado pesa cada vez más.