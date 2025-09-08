Joven venezolana fue apuñalada a muerte por su pareja en Antioquia: sus hijos también resultaron lesionados

Hay preocupación por los actos de violencia contra la mujer en esta y otras regiones del país - crédito Luisa González/Colprensa

La noche del domingo 7 de septiembre de 2025 ocurrió un nuevo feminicidio en un popular sector del municipio de Rionegro. De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, el acto de violencia acabó con la vida de Yusneydi Naybel Solórzano, una joven venezolana de 25 años y madre de dos hijos, que habría sido ultimada a puñaladas por su compañero sentimental.

Así lo confirmaron las autoridades a los medios locales, asegurando que la víctima fue atacada con arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, lo que desencadenó una rápida intervención de la Policía y los organismos de socorro tras el llamado desesperado de los habitantes de la comunidad.

Según el reporte preliminar, una discusión entre Solórzano y su compañero sentimental terminó en una agresión con cuchillo, pues el sujeto no dudó en tomar el arma cortopunzante para atacar a la joven. El brutal ataque le dejó una herida, localizada en la región pectoral izquierda, lo que provocó una hemorragia severa.

A pesar de la gravedad de la situación, la joven logró comunicarse con su cuñado y, entre lágrimas, le narró lo ocurrido, lo que permitió que el familiar acudiera de inmediato ante la Policía Nacional para reportar el ataque.

Después de recibir la alerta, una patrulla policial y una ambulancia se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Allí, Solórzano fue trasladada al hospital regional San Juan de Dios, donde recibió atención médica urgente; sin embargo, la lesión resultó fatal y la joven falleció horas después de su ingreso, según el reporte médico.

El presunto agresor es un hombre de 37 años, que fue capturado por las autoridades en el lugar en el que se presentó la agresión y deberá enfrentar cargos por el delito de feminicidio. Entre tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del caso y determinar si existían antecedentes de violencia intrafamiliar.

Información oficial de las autoridades

Ante la gravedad del caso, el comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, Luis Fernando Muñoz Guzmán, rechazó cualquier acto de violencia contra la mujer y aseguró que no se conocían denuncias previas sobre maltrato. Aunque, al parecer, la joven sí era sometida constantemente a diferentes ataques.

“No se tiene denuncias frente a maltratos o algunas lesiones anteriores. Entender que la persona capturada es natural del departamento del Chocó, un sujeto que es mayor de edad, y parece ser que venía reiteradamente llevando a cabo este tipo de comportamientos en contra de la señora, pero no se había manifestado, no se había puesto en conocimiento de un hecho a través de un canal oficial o denuncia como tal”, expresó, según el diario local Mi Oriente.

Los hijos de la víctima resultaron heridos

Los niños que se encontraban en la vivienda, de 6 y 3 años, presentaron heridas por lo que tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencial en compañía de la Comisaría de Familia.

Cabe mencionar que las cifras de violencia basada en género en Rionegro durante 2025 llevaron a que se adelantaran labores institucionales con la Administración municipal que reportó la atención de más de 444 casos en lo que va del 2025, según información de la Alcaldía de Rionegro.

Además, se han ofrecido más de 1.200 acompañamientos psicosociales y jurídicos a mujeres y sus familias, como parte de una estrategia integral que también incluye jornadas comunitarias orientadas a la prevención y sensibilización en distintos barrios y veredas.

La Policía Nacional ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma oportuna cualquier situación que represente un riesgo para la vida e integridad de mujeres y niños en el departamento de Antioquia.