Hombre asesinó a puñaladas al presunto agresor sexual de su hijo, menor de edad

El CTI quedó a cargo de la investigación -crédito Mariano Vimos/Colprensa

Una violenta situación tiene en alerta a los habitantes del municipio de Melgar (Tolima), pues un hombre asesinó a un sujeto que fue señalado de abusar sexualmente de un menor de edad. De acuerdo con versiones que circulan en los medios locales, el hecho ocurrió el sábado 6 de septiembre de 2025.

Testigos del hecho afirmaron que el ciudadano tomó un arma blanca para atacar en repetidas oportunidades al hombre que fue acusado de violar a su hijo. El homicidio ocurrió en el barrio El Rojas y sorprendió a los habitantes, debido a la reacción de la familia ante la acusación de abuso sexual infantil por lo que las autoridades están investigando el caso para determinar respondabilidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información disponible fue difundida por El Nuevo Día, que informó que el ataque se produjo después de que el niño alertó a sus padres sobre el presunto abuso. Ante la gravedad de la acusación, la familia del menor se dirigió a la vivienda del hombre señalado de inmediato y sin contactar a las autoridades.

Allí, el padre utilizó un arma blanca para quitarle la vida al presunto agresor. De acuerdo con el reporte de los testigos del hecho, el ataque fue una reacción de venganza por parte del padre, motivado por la denuncia de su hijo, pues su familia no dudó en mostrar indignación ante la acusación de violación.

La comunidad defiende al padre, pues consideran que las autoridades no hacen justicia - crédito Colprensa

Los habitantes de Melgar se mostraron impactados ante el crimen, teniendo en cuenta que es una comunidad que generalmente tranquila. Así que muchos de ellos expresaron su asombro ante la magnitud de los hechos, que alteraron la cotidianidad del barrio El Rojas y generaron preocupación entre los vecinos.

Entre los comentarios de las publicaciones en redes sociales se encuentran algunos como: “El padre de la víctima no debe ir a la cárcel, él solo defendió a su tesoro preciado como cualquier buen padre o madre lo hace. Hoy en día la justicia es una mierda solo para los inocentes y los verdaderos criminales se disfrazan elegantes y distinguidas” y “Eso está bueno porque uno va y los denuncia y a esos no les hacen nada, el papá paga cárcel pero con la satisfacción que no debo vivo a un parásito de esos”.

La mayoría de comentarios son de apoyo hacia el padre del menor de edad que habría sido víctima de abuso sexual infantil, por lo que algunos de los ciudadanos piden mayores penas en contra de los violadores, puesto que la ciudadanía ha decidido tomar justicia por mano propia para evitar que los criminales sean dejados en libertad.

Entre tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los detalles del homicidio y determinar las posibles responsabilidades legales de los involucrados.

Los especialistas recolectan información sobre el caso - crédito Colprensa

Hombre fue degollado a machetazos en el Tolima

El temor se apoderó de los habitantes de la vereda Cerro Gordo, ubicada en el departamento del Tolima, tras el asesinato de Mauricio Vargas Saavedra, conocido como “El Mono”, que fue atacado brutalmente por otro hombre mientras conducía su vehículo.

Versiones citadas por los medios locales señalan que Vargas Saavedra mantenía una relación sentimental con una mujer y que el agresor sería, presuntamente, el esposo de ella, que habría planeado la emboscada para agredirlo a muerte. Sin embargo, esta información aún está en proceso de verificación y requiere ser confirmada por los agentes de investigación que están encargados.

Por esta razón, las autoridades continúan trabajando para esclarecer con precisión los motivos detrás del homicidio, así como la ruta de escape del responsable y llevar a cabo su plena identificación para capturarlo y condenarlo por este brutal acto