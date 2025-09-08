Expresidente del Congreso se burló de Gustavo Petro tras desconocido detalle sobre la venta de lechona en feria de Japón: “¿Eran de México?"

El expresidente del Congreso Ernesto Macías enfatizó en sus críticas al jefe de Estado, Gustavo Petro, esta vez por la venta de lechonas en Japón - crédito Ovidio González/Presidencia - @SenadoGovCo/X

La presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en la feria Expo Osaka 2025, en la que destacó el balance en la venta de platos de lechona, un tema al parecer superficial que utilizó para destacar con creces la que sería la histórica presencia en este evento, continúa causando fuertes comentarios en las redes sociales. En especial de sus contradictores, que hicieron mención en un hecho que no fue revelado por el primer mandatario en sus afirmaciones.

Petro, que primero habló de la inverosímil venta de 10 millones de toneladas de esta preparación, oriunda del Tolima y del centro del país, para en realidad referirse a solo 10 toneladas, fue blanco de -si se quiere- burlas en las plataformas digitales. Y todo porque el producto por el que sacó pecho el primer mandatario con diferentes pronunciamientos, tanto en la red social X como en público, no habría beneficiado como se pensaba al país.

La entrevista dada a Blu Radio por Óscar Pineda, propietario de Meet Express, el local comercial que se ha encargado de abastecer del platillo al stand de Colombia en la feria, dio pie para que el jefe de Estado fuera blanco de burlas en la red social. Según el empresario, los cerdos con los que se han preparado estos alimentos no serían de origen nacional, sino mexicano; además de que algunos ingredientes utilizados, como el arroz, son del país nipón.

“El cerdo viene de México. Es una empresa que ya importa porque nosotros no tenemos el negocio de importar nada. Nosotros simplemente compramos lo que tenemos a la mano y pues el cerdo viene mucho, muchísimo cerdo de buena calidad y barato, y viene de México. El arroz utilizado es japonés, de muy buena calidad y similar al colombiano en cuanto a textura y preparación", explicó Pineda al citado medio, lo que causó fuertes reacciones en las redes.

Expresidente del Congreso se burló de Gustavo Petro

Frente a este caso, el extitular del órgano legislativo Ernesto Macías, que hizo parte del partido Centro Democrático, no dudó en hacer mención de este detalle con un comentario en su perfil de X. “¿Entonces, los cerdos de la lechona eran de México y los ingredientes del Japón?”, dijo el político huilense, que una vez más hizo mella en las críticas hacia el presidente y reiteró cómo estaría adjudicándose éxitos que serían a su juicio ciertamente engañosos con los ciudadanos.

Por su parte, la representante a la Cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde, también se enfocó en esta entrevista, que demostraría que las conclusiones sobre el particular no serían las que Petro había anunciado. “¿Ganancias para Colombia con la lechona en Osaka? $0 pesos. La carne venía de México y el resto de insumos de Japón. Puro show del presidente inflando cifras como siempre… ¡En eso sí son expertos, en exagerar!“, indicó la parlamentaria.

Y es que el presidente de la República, en su visita a territorio nipón, se atrevió -incluso- a decir que el comerciante que montó este emprendimiento lejos de casa tendría más éxito que la reconocida cadena de comidas rápidas, Mc Donald’s, si su producto se comercializara a gran escala. Una afirmación que causó controversia en las redes sociales, entre los opositores a las ideas del primer mandatario y su política exterior.

“El señor de la lechona colombiano que vive en Osaka y puso un pequeño negocito para sobrevivir, hoy podría poner una gran cadena mundial de venta de lechona colombiana que sería más exitoso, creo yo, que las McDonald’s, que no me gustan nada, pero nada, nada", afirmó el gobernante en sus declaraciones, tras visitar la feria que ha dejado un balance positivo, según cifras de la presidencia, para los colombianos. No solo con este producto, que fue usado como referencia.