Este es el Pico y Placa en Cali para este lunes 8 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Por Rodrigo Gutiérrez González

El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Antes de tomar las llaves, revise si su vehículo circula debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este lunes 8 de septiembre en Cali.

El Pico y Placa cambia dependiendo el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 3, 4,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 0, 1,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y finaliza hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los los sábados y domingos, así como los días feriados establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

