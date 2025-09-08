Esposo de una concejala mató a un perro tras arrollarlo con su camioneta: “Yo lo recojo y lo entierro, tranquilo”

El responsable, aparentemente, se encontraba en estado de embriaguez - crédito Colombia Oscura / X

La muerte de un perro tras ser atropellado por una camioneta en el municipio de La Paz, en el departamento de Cesar, generó indignación en las redes sociales y no solo por el acto de maltrato, sino porque el hecho involucra a Fabián Fernando Costa Morón, que fue identificado como el presunto responsable y es esposo de la concejal local Belsica María Calle Moscote.

Los ciudadanos se sorprendieron ante la respuesta del señalado que se conoció gracias a un video que circula ampliamente en plataformas digitales, pues muestra el momento posterior al atropellamiento, cuando dos agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para solicitar la documentación al conductor, que, según se escucha en la grabación, presentaba signos de embriaguez.

En el material audiovisual se escucha el diálogo entre los uniformados y el conductor, lo que demuestra la tensión que se vivía en el lugar. Uno de los policías le indicó al hombre lo siguiente: “Usted está tomado, usted es concejal y está tomado y acaba de matar a un perro que está allá”, aunque el ciudadano no es directamente un concejal, sino que su esposa es la que tiene el cargo.

Los internautas no dudaron en rechazar las palabras del presunto responsable, que intentó minimizar la gravedad del hecho con una propuesta que se escucha inhumana: “Yo lo recojo y lo entierro, tranquilo”. Ante la insistencia policial por obtener la cédula de identidad, el hombre responde con evasivas y comentarios como “O sea, me va a empapelar” y “No hay necesidad de dar show mediático por eso”.

Durante la conversación, el involucrado se refiere a la falta de control por parte de las autoridades locales sobre la presencia de animales en la vía pública, señalando: “La Alcaldía no tiene control... Mira, como este perro. ¿Y tú crees que aquí hay control para eso? No hay control, hermano. No hay control”.

El uniformado repitió en varias oportunidades la gravedad de la situación, advirtiendo que el conductor, al estar en aparente estado de embriaguez, “hubiera podido atropellar a alguien más”, como un niño o un adulto mayor, intentando generar conciencia en el señalado.

El intercambio de palabras siguió con el policía reiterando la necesidad de dejar constancia del hecho y reportarlo a la central, mientras que el conductor insistía en que él se haría cargo del animal. El agente enfatizó: “Recuerde que está en aparente estado de embriagamiento y le siento el aliento alcohólico”, refiriéndose al involucrado.

El video finaliza mientras se adelanta la coordinación entre los agentes para proceder con el reporte, lo que fue aplaudido por la ciudadanía, debido a que este tipo de actos deben reportarse a las autoridades correspondientes y todos los actores viales tienen que responsabilizarse de sus acciones.

Así, en las redes sociales se destacan comentarios como: “Así debe actuar un policía, vale mondá quién sea, excelente el tombo que no se dejó comprar, seguramente le iban a ofrecer dinero para que dejara eso así”, “Hay policías buenos, ojalá no lo perfilen y lo hagan pedir la baja”, “Felicitaciones al policía por hacer valer los derechos de los animales, cárcel para el responsable” y “Ojalá no terminen los policías sin trabajo o en la carcel por hacer su trabajo”.

La difusión del video intensificó el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la gestión de los animales en las calles, teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que se presenta una situación similar.

Pese a que la mayoría de los ciudadanos felicitaron la actuación de las autoridades ante este acto que involucra a una persona en estado de embriaguez, hay algunos que afirman que la pérdida de un animal no es suficiente para causar tanto revuelo.