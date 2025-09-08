Efectivos de la Armada habrían disparado contra embarcación en la que se movilizaba una alcaldesa en Nariño: hay un funcionario muerto

Se espera que la Armada entregue un informe oficial con los resultados preliminares en las próximas horas - crédito Armada Nacional

Un hecho confuso ocurrido en la madrugada de este lunes 8 de septiembre en Mosquera, Nariño, dejó como saldo la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la administración municipal, y un escolta herido de gravedad, tras el impacto de disparos efectuados por la Armada Nacional contra una embarcación en la que viajaba la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda.

El incidente se registró mientras la mandataria y su comitiva se desplazaban hacia Tumaco.

De acuerdo con información confirmada por el secretario de Gobierno departamental, Fredy Andrés Gámez Castrillón, la situación se presentó “en una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa. En estos hechos una persona fallece y otra resulta herida".

Por su parte, el líder social Benildo Estupiñán también denunció, por medio de redes sociales, el ataque armado contra la embarcación, asegurando que el culpable del ataque supuestamente sería la Armada.