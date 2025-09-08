Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay acusó ante la Cidh a Gustavo Petro de interferir en la investigación del magnicidio

La familia de Miguel Uribe Turbay presentó una denuncia formal ante la Cidh por la interferencia del presidente Petro en la investigación del asesinato del senador - crédito X

La familia del asesinado senador Miguel Uribe Turbay presentó una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en la que se acusa al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, de interferir en la investigación del magnicidio.

El abogado Víctor Mosquera, que representa legalmente a los allegados de Uribe Turbay, radicó un documento de 11 páginas en el que resalta una serie de actos que, según él, vulneran los derechos fundamentales de la familia y afectan el curso de la justicia.

En su solicitud, Mosquera expone que el presidente Petro emitió múltiples declaraciones públicas que, en su opinión, alteraron el debido proceso de la investigación. Entre estas declaraciones se encuentran teorías no verificadas sobre la autoría intelectual del crimen, las cuales fueron divulgadas a través de redes sociales y alocuciones presidenciales.

Interferencia del presidente Petro que denuncia la defensa de la familia del senador asesinado

El abogado Mosquera señaló que el 1 de septiembre de 2025 se radicó un derecho de petición ante la Presidencia de la República para solicitar una rectificación formal de los pronunciamientos realizados por el mandatario.

En su denuncia, Víctor Mosquera destaca que los comentarios del presidente Petro generaron un “discurso de odio” dirigido contra la oposición política y, de forma indirecta, contra la familia de Miguel Uribe Turbay.

“Sostuvo un discurso de odio contra la oposición y generó revictimización sobre la familia del señor Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d.) al sostener que se buscó un aprovechamiento político con el atentado”, apunta el documento presentado ante la Cidh, de acuerdo con el diario El Tiempo, que tuvo acceso a este.

De acuerdo con Mosquera, las declaraciones del presidente Petro fueron vertidas a través de 11 pronunciamientos en diversos eventos y publicaciones en la red social X, las cuales ya fueron debidamente documentadas y enviadas a la Comisión.

El abogado recuerda que en algunos de estos discursos, el presidente sugirió que el atentado contra Uribe Turbay tenía un trasfondo político, algo que consideró inapropiado y ajeno a las investigaciones que aún están en curso.

“Estos hechos fueron consignados en alocuciones oficiales del presidente y en sus intervenciones en redes sociales, lo que demuestra una constante intromisión del Gobierno en un caso que debería ser tratado con absoluta imparcialidad”, sostiene Mosquera.

El defensor también hizo hincapié en la preocupación sobre la seguridad de la familia de Miguel Uribe. En su denuncia, el penalista pidió a la Cidh que se otorguen medidas cautelares para proteger no solo a los familiares directos del exsenador, sino a miembros de su equipo de trabajo y de su partido político, el Centro Democrático.

“Solicitamos la protección de la familia Uribe Turbay, porque la situación es cada vez más peligrosa para ellos. La exposición pública de este caso ha generado una serie de amenazas que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los familiares, que ya han tenido que lidiar con la pérdida de un ser querido de una manera violenta y con la posterior estigmatización que ha promovido el presidente Petro”, se lee en el documento de Mosquera, de acuerdo con el medio en mención.

El abogado detalló que, además de las amenazas verbales, existen indicios de vigilancia no oficial sobre los allegados de Uribe Turbay. Para Mosquera, los esquemas de seguridad otorgados hasta ahora por el Estado no son suficientes para garantizar la protección de la familia, dado el alto nivel de tensión política que ha generado este crimen.

Víctor Mosquera habló desde Washington sobre las medidas legales tomadas

Además, a finales de agosto, Víctor Mosquera habló desde Washington con diversos medios de comunicación, donde ofreció más detalles sobre las acciones legales que tomó su equipo en respuesta a la intromisión del gobierno colombiano.

En ese momento, el abogado señaló que se había solicitado medidas cautelares tanto para los familiares de Uribe Turbay como para los miembros del partido Centro Democrático. Aseguró que esta solicitud también se hacía de cara a las elecciones presidenciales de 2026, un periodo en el que las tensiones políticas podrían escalar aún más.

“Presentamos nuestros argumentos y documentos sobre la solicitud de medidas cautelares para el senador Miguel Uribe Turbay y su núcleo familiar. Además, solicitamos medidas colectivas para el partido Centro Democrático, dada la situación de vulnerabilidad que enfrentan ante las declaraciones del presidente Petro y sus ministros”, sostuvo Mosquera.