Colombia

Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay acusó ante la Cidh a Gustavo Petro de interferir en la investigación del magnicidio

El abogado Víctor Mosquera radicó un documento en el que acusa al presidente de emitir comentarios que alteran el debido proceso; sostiene que estas declaraciones revictimizan a la familia y distorsionan la verdad detrás del crimen

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La familia de Miguel Uribe
La familia de Miguel Uribe Turbay presentó una denuncia formal ante la Cidh por la interferencia del presidente Petro en la investigación del asesinato del senador - crédito X

La familia del asesinado senador Miguel Uribe Turbay presentó una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en la que se acusa al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, de interferir en la investigación del magnicidio.

El abogado Víctor Mosquera, que representa legalmente a los allegados de Uribe Turbay, radicó un documento de 11 páginas en el que resalta una serie de actos que, según él, vulneran los derechos fundamentales de la familia y afectan el curso de la justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su solicitud, Mosquera expone que el presidente Petro emitió múltiples declaraciones públicas que, en su opinión, alteraron el debido proceso de la investigación. Entre estas declaraciones se encuentran teorías no verificadas sobre la autoría intelectual del crimen, las cuales fueron divulgadas a través de redes sociales y alocuciones presidenciales.

El abogado Víctor Mosquera, defensor
El abogado Víctor Mosquera, defensor de la familia de Miguel Uribe, radicó un documento ante la Cidh en el que acusa al presidente Petro de emitir comentarios que alteran el debido proceso - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Interferencia del presidente Petro que denuncia la defensa de la familia del senador asesinado

El abogado Mosquera señaló que el 1 de septiembre de 2025 se radicó un derecho de petición ante la Presidencia de la República para solicitar una rectificación formal de los pronunciamientos realizados por el mandatario.

En su denuncia, Víctor Mosquera destaca que los comentarios del presidente Petro generaron un “discurso de odio” dirigido contra la oposición política y, de forma indirecta, contra la familia de Miguel Uribe Turbay.

“Sostuvo un discurso de odio contra la oposición y generó revictimización sobre la familia del señor Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d.) al sostener que se buscó un aprovechamiento político con el atentado”, apunta el documento presentado ante la Cidh, de acuerdo con el diario El Tiempo, que tuvo acceso a este.

En su denuncia, Víctor Mosquera
En su denuncia, Víctor Mosquera alerta sobre las amenazas crecientes hacia los familiares de Miguel Uribe Turbay - crédito Nathalia Angarita/Rueters -@SenadoGovCo/X

De acuerdo con Mosquera, las declaraciones del presidente Petro fueron vertidas a través de 11 pronunciamientos en diversos eventos y publicaciones en la red social X, las cuales ya fueron debidamente documentadas y enviadas a la Comisión.

El abogado recuerda que en algunos de estos discursos, el presidente sugirió que el atentado contra Uribe Turbay tenía un trasfondo político, algo que consideró inapropiado y ajeno a las investigaciones que aún están en curso.

“Estos hechos fueron consignados en alocuciones oficiales del presidente y en sus intervenciones en redes sociales, lo que demuestra una constante intromisión del Gobierno en un caso que debería ser tratado con absoluta imparcialidad”, sostiene Mosquera.

El abogado solicita medidas cautelares
El abogado solicita medidas cautelares para garantizar la seguridad de los allegados del exsenador Miguel Uribe - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

El defensor también hizo hincapié en la preocupación sobre la seguridad de la familia de Miguel Uribe. En su denuncia, el penalista pidió a la Cidh que se otorguen medidas cautelares para proteger no solo a los familiares directos del exsenador, sino a miembros de su equipo de trabajo y de su partido político, el Centro Democrático.

“Solicitamos la protección de la familia Uribe Turbay, porque la situación es cada vez más peligrosa para ellos. La exposición pública de este caso ha generado una serie de amenazas que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los familiares, que ya han tenido que lidiar con la pérdida de un ser querido de una manera violenta y con la posterior estigmatización que ha promovido el presidente Petro”, se lee en el documento de Mosquera, de acuerdo con el medio en mención.

El abogado detalló que, además de las amenazas verbales, existen indicios de vigilancia no oficial sobre los allegados de Uribe Turbay. Para Mosquera, los esquemas de seguridad otorgados hasta ahora por el Estado no son suficientes para garantizar la protección de la familia, dado el alto nivel de tensión política que ha generado este crimen.

Víctor Mosquera presentó ante la
Víctor Mosquera presentó ante la Cidh un derecho de petición solicitando una rectificación formal de las declaraciones de Gustavo Petro sobre el magnicidio - crédito Flickr

Víctor Mosquera habló desde Washington sobre las medidas legales tomadas

Además, a finales de agosto, Víctor Mosquera habló desde Washington con diversos medios de comunicación, donde ofreció más detalles sobre las acciones legales que tomó su equipo en respuesta a la intromisión del gobierno colombiano.

En ese momento, el abogado señaló que se había solicitado medidas cautelares tanto para los familiares de Uribe Turbay como para los miembros del partido Centro Democrático. Aseguró que esta solicitud también se hacía de cara a las elecciones presidenciales de 2026, un periodo en el que las tensiones políticas podrían escalar aún más.

“Presentamos nuestros argumentos y documentos sobre la solicitud de medidas cautelares para el senador Miguel Uribe Turbay y su núcleo familiar. Además, solicitamos medidas colectivas para el partido Centro Democrático, dada la situación de vulnerabilidad que enfrentan ante las declaraciones del presidente Petro y sus ministros”, sostuvo Mosquera.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayComisión Interamericana de Derechos HumanosCidhFamilia de Miguel Uirbe TurbayGustavo PetroMagnicidioAsesinato Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

La venezolana enfrenta la difusión ilegal de un contenido privado y su equipo legal confirmó acciones inmediatas

Escándalo por video de Isabella

Ministro de Defensa confirmó posible fumigación aérea con drones y el uso de armas no letales para proteger a la fuerza pública

Pedro Sánchez anunció que la propuesta será revisada por la Corte Constitucional, destacando que la tecnología permitiría un control más preciso y menor impacto ecológico en la lucha contra el narcotráfico

Ministro de Defensa confirmó posible

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área

Video: un ataque con explosivos

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

La joven publicó un comunicado en el que culpa a su expareja por las imágenes que circulan en las redes sociales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada”

Curul de Miguel Polo Polo entra a una puja jurídica por su renuncia al consejo comunitario que lo avaló

El representante afro argumentó que su renuncia no afecta su lugar en el Legislativo, por lo que debe permanecer en la Cámara de Representantes

Curul de Miguel Polo Polo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por video de Isabella

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Deportes

La Dimayor confirmó los horarios

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes