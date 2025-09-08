Colombia

Curul de Miguel Polo Polo entra a una puja jurídica por su renuncia al consejo comunitario que lo avaló

El representante afro argumentó que su renuncia no afecta su lugar en el Legislativo, por lo que debe permanecer en la Cámara de Representantes

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El representante fue avalado en
El representante fue avalado en 2022 por el Consejo Comunitario Fernando Ríos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo renunció al Consejo Comunitario Fernando Ríos, que lo avaló en 2022 para aspirar al Congreso de la República por medio de la jurisdicción afro. Sin embargo, los motivos que argumentó en su decisión van en contra de lo establecido por la colectividad.

El congresista afro habría enviado una carta a las directivas del consejo afro el 5 de septiembre de 2025 en la que señaló que “ya no se reconoce como miembro” de la colectividad, cuyas banderas respaldaron su aspiración al Legislativo como representación de la población afro del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información divulgada por Cambio, Polo Polo envió la misiva justificando su decisión de dar un paso al costado argumentando que en los ideales de la colectividad no existe un factor que le permita sentirse parte del partido que le permitió ocupar un lugar en la corporación de la que es miembro.

“Los motivos de esta decisión no son distintos a la falta de un factor subjetivo que me haga autoreconocerme como miembro de su consejo comunitario, agrupación que en su momento me permitió llegar a la Cámara de Representantes”, señaló el congresista en el documento enviado.

Bajo estas afirmaciones, el congresista fue enfático, según el medio de comunicación citado, en que lo más pertinente es apartarse del Consejo Fernando Ríos para continuar con su gestión legislativo de la mano de ideales contrarios a los de dicha colectividad, por lo que aseveró que la separación se efectuaría de manera “inmediata”.

Polo Polo fue avalado por
Polo Polo fue avalado por el consejo comunitario afro - crédito Congreso visible

Por su parte, el consejo afro respondió a la misiva enviada por el congresista en declaraciones citadas por el medio mencionado. Para la colectividad, la gestión de Polo Polo, así como sus intervenciones en el Legislativo y sus mensajes en redes sociales, no representan las etnias afros, ni las luchas sociales e históricas de esa población.

No obstante, de parte del congresista no se ha emitido un pronunciamiento público y, adicionalmente, no se ha referido al futuro de la curul que ocupa, dado que su renuncia abriría una nueva controversia jurídica en torno a su curul.

Según información recolectada por Semana, desde el consejo comunitario afro estarían dispuestos a ir a una puja jurídica que le permita a un personaje que, verdaderamente, represente los ideales de la población afro acceder al Congreso de la República. Sin embargo, las normas electorales establecen para estos casos que el siguiente candidato con mayor votación debe ser el que ocupe la curul vacante.

Polo Polo ejerce su labor
Polo Polo ejerce su labor desde la oposición - crédito Colprensa

En este sentido, y según la colectividad afro, el escaño le correspondería a María Inés Villafañe, por lo que aseguraron al medio en cuestión que ya le solicitaron a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que esta asuma la investidura como congresista.

Dicho contexto sucede mientras el representante Polo Polo asegura que su renuncia no constituye una razón para que su calidad de congresista se vea afectada, por lo que debe permanecer adelantando su gestión legislativa.

“Son dos cosas completamente distintas. Las circunscripciones especiales no se rigen bajo las leyes ordinarias de partido como las conocemos. El consejo comunitario no es una organización política, sino étnica, por lo que, si renuncio, no pierdo la curul porque este no funciona igual que los partidos políticos”, argumentó el representante al medio mencionado.

Polo Polo argumentó que permanecerá
Polo Polo argumentó que permanecerá en la Cámara de Representantes - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

Esta no es la primera controversia que rodea la curul del congresista que expresó su respaldo a la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. El espacio del representante afro ya había sido demandado por una presunta doble militancia, a lo que el Consejo de Estado falló a su favor.

En la misma línea, el congresista aseguró que las tensiones con la colectividad se dieron por el “cambio de pensamiento” de la directiva del consejo afro que presenta como precandidato presidencial a Alí Bantú, que hace parte del ramillete de candidatos del Pacto Histórico.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloCámara de RepresentantesConsejo Comunitario Fernando RíosLío juridicoCongreso ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

La venezolana enfrenta la difusión ilegal de un contenido privado y su equipo legal confirmó acciones inmediatas

Escándalo por video de Isabella

Ministro de Defensa confirmó posible fumigación aérea con drones y el uso de armas no letales para proteger a la fuerza pública

Pedro Sánchez anunció que la propuesta será revisada por la Corte Constitucional, destacando que la tecnología permitiría un control más preciso y menor impacto ecológico en la lucha contra el narcotráfico

Ministro de Defensa confirmó posible

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área

Video: un ataque con explosivos

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

La joven publicó un comunicado en el que culpa a su expareja por las imágenes que circulan en las redes sociales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada”

Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay acusó ante la Cidh a Gustavo Petro de interferir en la investigación del magnicidio

El abogado Víctor Mosquera radicó un documento en el que acusa al presidente de emitir comentarios que alteran el debido proceso; sostiene que estas declaraciones revictimizan a la familia y distorsionan la verdad detrás del crimen

Defensa de la familia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por video de Isabella

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Deportes

La Dimayor confirmó los horarios

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes