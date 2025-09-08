Curul de Miguel Polo Polo entra a una puja jurídica por su renuncia al consejo comunitario que lo avaló

El representante fue avalado en 2022 por el Consejo Comunitario Fernando Ríos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo renunció al Consejo Comunitario Fernando Ríos, que lo avaló en 2022 para aspirar al Congreso de la República por medio de la jurisdicción afro. Sin embargo, los motivos que argumentó en su decisión van en contra de lo establecido por la colectividad.

El congresista afro habría enviado una carta a las directivas del consejo afro el 5 de septiembre de 2025 en la que señaló que “ya no se reconoce como miembro” de la colectividad, cuyas banderas respaldaron su aspiración al Legislativo como representación de la población afro del país.

Según información divulgada por Cambio, Polo Polo envió la misiva justificando su decisión de dar un paso al costado argumentando que en los ideales de la colectividad no existe un factor que le permita sentirse parte del partido que le permitió ocupar un lugar en la corporación de la que es miembro.

“Los motivos de esta decisión no son distintos a la falta de un factor subjetivo que me haga autoreconocerme como miembro de su consejo comunitario, agrupación que en su momento me permitió llegar a la Cámara de Representantes”, señaló el congresista en el documento enviado.

Bajo estas afirmaciones, el congresista fue enfático, según el medio de comunicación citado, en que lo más pertinente es apartarse del Consejo Fernando Ríos para continuar con su gestión legislativo de la mano de ideales contrarios a los de dicha colectividad, por lo que aseveró que la separación se efectuaría de manera “inmediata”.

Por su parte, el consejo afro respondió a la misiva enviada por el congresista en declaraciones citadas por el medio mencionado. Para la colectividad, la gestión de Polo Polo, así como sus intervenciones en el Legislativo y sus mensajes en redes sociales, no representan las etnias afros, ni las luchas sociales e históricas de esa población.

No obstante, de parte del congresista no se ha emitido un pronunciamiento público y, adicionalmente, no se ha referido al futuro de la curul que ocupa, dado que su renuncia abriría una nueva controversia jurídica en torno a su curul.

Según información recolectada por Semana, desde el consejo comunitario afro estarían dispuestos a ir a una puja jurídica que le permita a un personaje que, verdaderamente, represente los ideales de la población afro acceder al Congreso de la República. Sin embargo, las normas electorales establecen para estos casos que el siguiente candidato con mayor votación debe ser el que ocupe la curul vacante.

En este sentido, y según la colectividad afro, el escaño le correspondería a María Inés Villafañe, por lo que aseguraron al medio en cuestión que ya le solicitaron a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que esta asuma la investidura como congresista.

Dicho contexto sucede mientras el representante Polo Polo asegura que su renuncia no constituye una razón para que su calidad de congresista se vea afectada, por lo que debe permanecer adelantando su gestión legislativa.

“Son dos cosas completamente distintas. Las circunscripciones especiales no se rigen bajo las leyes ordinarias de partido como las conocemos. El consejo comunitario no es una organización política, sino étnica, por lo que, si renuncio, no pierdo la curul porque este no funciona igual que los partidos políticos”, argumentó el representante al medio mencionado.

Esta no es la primera controversia que rodea la curul del congresista que expresó su respaldo a la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. El espacio del representante afro ya había sido demandado por una presunta doble militancia, a lo que el Consejo de Estado falló a su favor.

En la misma línea, el congresista aseguró que las tensiones con la colectividad se dieron por el “cambio de pensamiento” de la directiva del consejo afro que presenta como precandidato presidencial a Alí Bantú, que hace parte del ramillete de candidatos del Pacto Histórico.