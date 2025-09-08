Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia, así inicia la semana

En el plano externo, las tensiones siguen pesando. Las exportaciones de China a EEUU cayeron 33% en agosto, reflejando el impacto directo de los aranceles y medidas restrictivas de la administración Trump

Por Armando Montes

Guardar
La divisa está a la
La divisa está a la espera de una serie de anuncios de Donald Trump. (Luisa González/Reuters)

El dólar estadounidense se cotiza al inicio del lunes 8 de septiembre a 3.959,23 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% frente a los 3.959,47 pesos de la sesión previa, informó Dow Jones.

Los mercados globales atraviesan una semana marcada por una intensa agenda política y económica, en la que Estados Unidos concentra la atención con un cúmulo de anuncios presidenciales, datos laborales decepcionantes y debates sobre la independencia de la Reserva Federal.

“Estos factores, combinados con las tensiones en Oriente Medio, las decisiones de la OPEP+ sobre producción petrolera y movimientos financieros en Asia y Europa, conforman un panorama complejo que los inversionistas deben interpretar con cautela y visión estratégica”, señala un análisis de inicio de semana de ATFX Latam.

Así empieza el dólar la semana en Colombia

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 1,1% y desde hace un año aún conserva una bajada del 9,45%.

Analizando este dato con el de fechas previas, invierte el valor de la jornada anterior, cuando marcó un incremento del 0,72%, demostrando que no es capaz de asentar una clara tendencia en las últimas fechas.

La volatilidad referente a la última semana es de 4,62%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (13,84%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

En el contexto externo, este año Colombia estima dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Qué monedas colombianas hay en circulación

Moneda de mil pesos colombianos.
Moneda de mil pesos colombianos. (Banco de la República)

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Carolina Corcho dice que hay que “replantear” la paz total y presenta otras propuestas en su campaña a la presidencia

En la agenda de Carolina Corcho las reformas estructurales para Colombia ocupan un lugar protagónico, con especial énfasis en la transformación del sistema de salud, tema que ha marcado su trayectoria pública

Carolina Corcho dice que hay

Petro sobre el secuestro de militares en Cauca: “Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos matando civiles”

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio por un trino del periodista Julio Sánchez Cristo quien afirmó que “esto no pasaría si se recupera el control territorial”

Petro sobre el secuestro de

Valor de apertura del euro en Colombia este 8 de septiembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Álvaro Uribe negó rotundamente que se vaya a retirar de la política: “Seré un vejestorio pero no me han sacado del salón”

Durante un foro del Centro Democrático, el expresidente rechazó los llamados a abandonar la vida pública, con el argumento que su actividad política se debe al afecto que siente por la nación y su deseo de seguir aportándole

Álvaro Uribe negó rotundamente que

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: varios futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

La selección Colombia sueña con terminar entre las 12 mejores selecciones del ránking FIFA, que le permitan ser cabeza de grupo en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Así formaría la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Adriana López desmientió a Mauro

Adriana López desmientió a Mauro Urquijo y presentó documentos sobre la custodia de sus hijos: acusó al actor de abandono

Miss Universe Bogotá 2025 mostró cómo lucía cuando era un niño y habló del acoso que sufrió antes de su transición a mujer

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 celebraron la renuncia de Miss Amazonas al ‘reality’: “Nos tenía incómodas a todas”

Renunció la representante de Amazonas en el ‘Miss Universe Colombia’: “Por amor propio”

La Segura estaría considerando posponer sus cirugías estéticas por buscar otro embarazo con su esposo Ignacio Baladán

Deportes

Así formaría la selección Colombia

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: varios futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

Aliste la billetera: este es el precio y el proceso para adquirir las boletas para ver a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

En el mejor derbi de la jornada de clásicos, Nacional y Medellín vibraron a punta de goles: fue 3-3 en el Atanasio Girardot

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas