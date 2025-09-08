Precio del dólar hoy en Colombia, así inicia la semana

La divisa está a la espera de una serie de anuncios de Donald Trump. (Luisa González/Reuters)

El dólar estadounidense se cotiza al inicio del lunes 8 de septiembre a 3.959,23 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,01% frente a los 3.959,47 pesos de la sesión previa, informó Dow Jones.

Los mercados globales atraviesan una semana marcada por una intensa agenda política y económica, en la que Estados Unidos concentra la atención con un cúmulo de anuncios presidenciales, datos laborales decepcionantes y debates sobre la independencia de la Reserva Federal.

“Estos factores, combinados con las tensiones en Oriente Medio, las decisiones de la OPEP+ sobre producción petrolera y movimientos financieros en Asia y Europa, conforman un panorama complejo que los inversionistas deben interpretar con cautela y visión estratégica”, señala un análisis de inicio de semana de ATFX Latam.

Así empieza el dólar la semana en Colombia

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 1,1% y desde hace un año aún conserva una bajada del 9,45%.

Analizando este dato con el de fechas previas, invierte el valor de la jornada anterior, cuando marcó un incremento del 0,72%, demostrando que no es capaz de asentar una clara tendencia en las últimas fechas.

La volatilidad referente a la última semana es de 4,62%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (13,84%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

En el contexto externo, este año Colombia estima dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Qué monedas colombianas hay en circulación

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.