Colombia

Ella es la reina del carnaval que fue dada de baja por el EJército junto a cabecilla del Clan del Golfo: era su pareja sentimental

Durante el operativo del Ejército en el sur del departamento de Bolívar también murió Jaskary Lizeth Páez Martínez, de 21 años, pareja de alias Frank

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Ella era Jaskary Páez, la
Ella era Jaskary Páez, la mujer abatida junto con jefe del Clan del Golfo en Bolívar - crédito Ejército/Captura video

Mensajes que circulan en Facebook y otras redes sociales muestran el impacto que provocó la muerte de Jaskary Lizeth Páez Martínez, de 21 años, ocurrida durante el operativo militar en el sur de Bolívar que terminó con el abatimiento de alias Frank, señalado cabecilla del Clan del Golfo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 7 de septiembre cuando fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía adelantaron un operativo en el sur del departamento.

Jaskary Páez, identificada oficialmente como pareja sentimental de alias Frank y residente en el municipio de San Pablo, resultó muerta junto a otras personas que acompañaban al líder criminal, según reportes iniciales.

“Te recordaremos siempre por esa mujer carismática y alegre que fuiste, mi Jaska”, escribió una allegada, mientras otras publicaciones reflejan la conmoción de quienes la conocían: “Hoy me levanto y reviso mi Facebook y lo primero que me muestra es una tragedia que no puedo creer. Mi Jaskary, qué noticia tan triste, aún no lo asimilo. Me quedo con lo bonito que compartimos. Descansa en paz”, expresó un amigo cercano.

La mujer de 21 años
La mujer de 21 años fue abatida en medio de un operativo en Bolívar, era la compañera sentimental de alias Frank - crédito Redes sociales

La joven, recordada principalmente por su trayectoria como reina del carnaval de Cantagallo en 2018 y por su labor como gestora cultural, era conocida en su municipio por su participación en distintos eventos culturales a nivel nacional. El vacío dejado por su muerte se hizo sentir en la comunidad de Cantagallo y en los espacios donde trabajó promoviendo la cultura.

Distintas versiones circulan sobre el contexto de su muerte. Mientras las autoridades la identificaron con el alias de La Veneca y le atribuyeron posibles nexos dentro de la estructura criminal del Clan del Golfo, habitantes de la zona negaron conocerla bajo ese nombre y la describieron simplemente como una joven alegre, con sueños y proyectos personales.

Las autoridades han sugerido, además, que Jaskary podría encontrarse en estado de embarazo al momento del operativo, versión que aún permanece sin confirmación oficial.

Ejército abatió a alias Frank, cabecilla del componente urbano del Clan del Golfo en Bolívar

Durante un operativo reciente en la vereda Papayal, municipio de San Martín de Loba (Bolívar), las tropas del Ejército Nacional lograron abatir a alias Frank, identificado como cabecilla del componente urbano del Clan del Golfo, grupo armado que mantiene presencia en el sur de Bolívar.

Las autoridades hallaron dos armas largas, municiones e información de interés para la inteligencia militar en la operación que culminó con la muerte de alias Frank - crédito Ejército Nacional

La acción militar, que involucró al Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y a la Fuerza de Despliegue con Amenazas Transnacionales (Fudat), derivó de una serie de combates contra miembros de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea, de acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional.

En el transcurso del enfrentamiento, los soldados incautaron dos armas largas, munición y material relevante para las labores de inteligencia. También resultó abatida una mujer identificada como alias la Veneca, quien, según las autoridades, era compañera sentimental de alias Frank.

Por su parte, el brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19 del Ejército Nacional, informó que entre los muertos se encuentra un hombre que “al parecer, sería el jefe de seguridad personal de alias Frank”.

El Ejército Nacional destacó que alias Frank figuraba entre los más buscados del Clan del Golfo en el sur de Bolivar, sindicándolo de actos violentos contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares.

Su trayectoria criminal suma ocho años en actividades delictivas, continuando el legado de su madre, alias Celeste, quien fue capturada en agosto de 2024 en San Pablo (Bolívar) bajo cargos de concierto para delinquir. El cabecilla mantenía una orden de captura vigente desde noviembre de 2024, expedida por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, también por concierto para delinquir.

El señalado criminal tenía tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio - crédito Ejército Nacional

El informe detalla que el control de alias Frank abarcaba actividades relacionadas con la producción y tráfico de estupefacientes, y la extorsión en diversos municipios, como San Pablo, San Martín de Loba, Río Viejo, Alto del Rosario, el Arenal, Morales y Barranco de Loba. Los crímenes “atemorizaban a la población” de estos territorios, según han señalado las Fuerzas Militares en sus reportes oficiales.

El hombre abatido acumulaba tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, además de dos homicidios. El brigadier general Perdomo explicó que los procedimientos judiciales fueron asumidos por la Policía Nacional y presentados ante la autoridad competente de Barrancabermeja.

“Los actos urgentes fueron desarrollados por nuestra Policía Nacional y fueron puestos a disposición de la autoridad competente en el municipio de Barrancabermeja”, puntualizó el oficial.

El comandante de la Brigada 19 reiteró que el Ejército Nacional y la Policía Nacional, mediante inteligencia especializada, continuarán desarrollando acciones conjuntas en el marco del plan de campaña Ayacucho Plus 2025. Resaltó así el compromiso de las Fuerzas Militares con “el cumplimiento cabal de la misión constitucional” y la generación de condiciones de seguridad que permitan la estabilidad en el sur de Bolívar.

