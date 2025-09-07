Colombia

Yina Calderón genera caos tras romper su contrato con Westcol y cancelar su pelea con Andrea Valdiri: “Es mi problema y mis motivos tendré”

Al parecer, todo cambió después de unas declaraciones del streamer paisa, organizador del evento, en las que insinuó que la creadora de contenido había perdido relevancia y ya no “sonaba” como antes

Yina Calderón confirmó que no participará en la esperada pelea contra Andrea Valdiri en el evento de boxeo amateur de Westcol - crédito @yinacalderontv/Instagram

La influenciadora y empresaria Yina Calderón volvió a sacudir las redes sociales tras confirmar su decisión de no participar en la pelea que tenía programada contra Andrea Valdiri en la cuarta edición del evento Stream Fighters, organizado por el creador de contenido Westcol. La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores, generó reacciones divididas y provocó una ola de comentarios entre quienes esperaban el combate más mediático del espectáculo.

Yina Calderón había sido anunciada como una de las principales figuras del evento, el cual reúne a los nombres más reconocidos del entretenimiento digital. Su participación había causado expectativa no solo por el enfrentamiento con Valdiri, sino por la historia personal que la unía con Westcol, el productor del espectáculo, con el que tuvo enfrentamientos públicos en el pasado.

Sin embargo, todo cambió tras una serie de declaraciones que el streamer paisa lanzó en uno de sus espacios en vivo. Aunque no mencionó su nombre directamente, dejó entrever que Yina había perdido relevancia, al señalar que ella estaba “apagada, no suena”; lo que fue interpretado como una indirecta directa hacia ella.

La relación entre Yina Calderón y Westcol siempre fue un tema delicado y parece que este escaló a sus negocios - crédito @yinacalderontv - @westcol/Instagram

La respuesta de Yina no tardó y con evidente molestia, publicó una serie de videos en sus redes sociales en las que expresó su inconformidad, por lo que consideró una falta de lealtad. “Ustedes no se han dado cuenta de que desde que yo acepté ir al evento, yo no volví a hablar mal de él. Porque no me parece leal hablar mal de una persona que me está dando trabajo. Pero, pues, imagínate. Entonces, estoy que no sé qué hacer. No sé, realmente”, dijo la exprotagonista de novela, visiblemente decepcionada.

Además, dejó claro que el vínculo profesional con Westcol ya no tenía sentido para ella. En sus propias palabras: “Si él piensa que yo no genero nada, entonces para qué me quiere en su evento. Que se quede con los que sí suenan. Si tengo que devolver el dinero, lo devuelvo, pero así no trabajo yo”.

Días después de estas declaraciones, la creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que confirmaba lo que muchos ya sospechaban: no habría pelea. En una historia, publicó un video que le envió un seguidor, que compartía su apoyo incondicional, sin importar su decisión.

Junto al video, Yina escribió: “Si decidí no pelear es mi problema y mis motivos tendré! Agradezco su apoyo. Somos Sayayines!”.

Los conflictos personales con Westcol, el organizador del evento, parecen haber sido la causa de la decisión de Yina Calderón - crédito @tendeciasexpress/TikTok

La noticia cayó como un balde de agua fría para los seguidores del evento, puesto que el combate entre Calderón y Valdiri era el más esperado. No solo por la rivalidad entre ambas, sino porque representaba un choque de personalidades fuertes que había capturado la atención del público desde el anuncio oficial.

Aunque Yina había mostrado avances en su preparación, incluso con entrenadores personales y rutinas exigentes, su decisión parece ser definitiva. Hasta el momento no ofreció más declaraciones, pero el ambiente en las redes continúa encendido. Algunos seguidores la apoyan y defienden su postura, mientras otros la critican por “quedarse a mitad de camino”.

Numerosos usuarios en plataformas como X, TikTok e Instagram expresaron: O sea que a YinaCalderón le dió miedo pelearse con La Valdiri Ya lo habían advertido y no creímos. Yina siempre decepciona(sic)“; “Si es verdad que yina calderon se bajo de stream fighters??(sic)”; “oeee no, cómo así q yina ya no pelea con lavaldiri jajajjs, q se ponga seria (sic)”.

La noticia de la cancelación de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 tomó por sorpresa a los seguidores - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Por ahora, todo está listo para la realización de Stream Fighters 4, la próxima entrega del evento de boxeo amateur que reúne a reconocidos creadores de contenido como Karina García vs. Karely Ruíz. La fecha programada para este esperado espectáculo es el sábado 18 de octubre de 2025.

El escenario escogido para esta edición será el Coliseo Medplus, uno de los recintos más importantes de Bogotá.

