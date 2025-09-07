Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

Las palabras de la famosa se viralizaron en las diferentes plataformas al ser tan polémicas - crédito emlley_mj / TikTok

La controversia en torno a la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a ser tendencia. En esta ocasión, por las palabras de Yina Calderón, que aprovechó una entrevista en el programa mexicano Vaya-vaya para hablar de la pareja, asegurando que los mexicanos han visto afectada su popularidad tras el inicio de su romance.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues se atrevió a comparar la historia de los jóvenes cantantes con la de Paola Jara y Jessi Uribe, dos artistas de música popular colombiana, que se casaron después de la separación del bumangués de su anterior compañera sentimental.

Durante la conversación, Yina Calderón expresó su rechazo hacia la actitud de Ángela Aguilar en el contexto de la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu: “No, nene, yo no quiero a la susodicha moza: Ángela, porque yo soy caza mozas, o sea, no me gustan las mujeres que se entrometen en un hogar y más si tú sabías que ese hombre tenía mujer y más si tú comentabas las fotos: que tan lindos, que cómo se ven. O sea, para mí eso no está bien”.

La creadora de contenido no se guardó su opinión sobre los artistas y la forma en cómo empezaron sus relaciones amorosas - crédito Instagram

Del mismo modo, aprovechó para asegurar que está con la argentina: “Obviamente, yo apoyo a Cazzu, me parece que ese man es un conchudo. Amo su música y amo su voz porque es un artista fenomenal, pero hizo una entrevista para lavarse la mano y quedó peor (...). Realmente a mí el tipo me parece cínico, muy cínico. Ella (Ángela) aún más cínica. No sé si es por su edad, porque es una niña muy joven”.

La comparación con Paola Jara y Jessi Uribe

Al ser consultada sobre la aceptación que tiene Christian Nodal en Colombia, Yina Calderón comparó el caso con el de Paola Jara y Jessi Uribe. Según la empresaria: “Allá hay una parejita muy parecida que se llama Jessi Uribe y Paola Jara, ellos dos estaban superpegados como cantantes, pero mira que ella se metió en el matrimonio de él. Algo muy parecido“, dijo la famosa.

Del mismo modo revivió la frase “Yo se lo cuido, Sandrita”, que empleó la cantante de Salud por él para dirigirse a la esposa de Jessi Uribe: “Una vez se meten, la carrera de ellos dos como que no volvió a despegar ningún tema, ninguna canción y la gente sabe que le estoy diciendo la verdad”.

Pese a todas las críticas, la pareja sigue brindando conciertos y están esperando su primer bebé.

El cantante confesó que tienen reglas estrictas dentro de la relación - crédito @paolajarapj/ Instagram

En su análisis, Yina Calderón sugirió que los escándalos sentimentales han tenido consecuencias negativas en la trayectoria profesional de los involucrados.

Afirmó que, tras el escándalo, tanto Nodal como Ángela Aguilar han perdido fuerza en la industria musical: “Yo siento que desde este escándalo con Nodal y Ángela, vienen bajando. Vienen bajando porque dime qué canción ha vuelto a pegar Nodal. Qué canción ha vuelto a pegar Ángela. Ninguna. Siento que no les ha ayudado ¿Por qué? Porque es que quien escucha a Nodal somos las mujeres y las mujeres nos sentimos traicionadas y estamos a favor de Cazzu”.

De este modo, Calderón atribuyó la caída en popularidad a la reacción del público femenino, que, según ella, se identifica con la artista de trap, que es bastante reconocida a nivel mundial.

Yina Calderón es team Cazzu

La artista de trap ha recibido apoyo de varios famosos tras su separación de Nodal - crédito @nodal / Instagram

La empresaria también elogió la actitud de la argentina frente a la situación: “Cazzu es muy inteligente. Ahí se demuestra que Cazzu no solo es una mujer muy bella físicamente, pero su mente y cómo habla y cómo se dirige”, pues considera que la artista ha sabido manejar la situación con madurez, por lo que ha ganado la simpatía de muchas mujeres.

Finalmente, aunque reconoció que Christian Nodal sigue teniendo éxito en la venta de conciertos, insistió en que no ha lanzado nuevos éxitos musicales desde el inicio de la polémica: “Obvio, Nodal sigue vendiendo conciertos porque es Nodal, pero de nueva música no hay nada”, puntualizó la colombiana.