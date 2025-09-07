Colombia

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

La famosa recordó un escándalo similar al de los mexicanos en la música popular colombiana y se viralizó en redes sociales

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Las palabras de la famosa se viralizaron en las diferentes plataformas al ser tan polémicas - crédito emlley_mj / TikTok

La controversia en torno a la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a ser tendencia. En esta ocasión, por las palabras de Yina Calderón, que aprovechó una entrevista en el programa mexicano Vaya-vaya para hablar de la pareja, asegurando que los mexicanos han visto afectada su popularidad tras el inicio de su romance.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues se atrevió a comparar la historia de los jóvenes cantantes con la de Paola Jara y Jessi Uribe, dos artistas de música popular colombiana, que se casaron después de la separación del bumangués de su anterior compañera sentimental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Yina Calderón expresó su rechazo hacia la actitud de Ángela Aguilar en el contexto de la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu: “No, nene, yo no quiero a la susodicha moza: Ángela, porque yo soy caza mozas, o sea, no me gustan las mujeres que se entrometen en un hogar y más si tú sabías que ese hombre tenía mujer y más si tú comentabas las fotos: que tan lindos, que cómo se ven. O sea, para mí eso no está bien”.

La creadora de contenido no
La creadora de contenido no se guardó su opinión sobre los artistas y la forma en cómo empezaron sus relaciones amorosas - crédito Instagram

Del mismo modo, aprovechó para asegurar que está con la argentina: “Obviamente, yo apoyo a Cazzu, me parece que ese man es un conchudo. Amo su música y amo su voz porque es un artista fenomenal, pero hizo una entrevista para lavarse la mano y quedó peor (...). Realmente a mí el tipo me parece cínico, muy cínico. Ella (Ángela) aún más cínica. No sé si es por su edad, porque es una niña muy joven”.

La comparación con Paola Jara y Jessi Uribe

Al ser consultada sobre la aceptación que tiene Christian Nodal en Colombia, Yina Calderón comparó el caso con el de Paola Jara y Jessi Uribe. Según la empresaria: “Allá hay una parejita muy parecida que se llama Jessi Uribe y Paola Jara, ellos dos estaban superpegados como cantantes, pero mira que ella se metió en el matrimonio de él. Algo muy parecido“, dijo la famosa.

Del mismo modo revivió la frase “Yo se lo cuido, Sandrita”, que empleó la cantante de Salud por él para dirigirse a la esposa de Jessi Uribe: “Una vez se meten, la carrera de ellos dos como que no volvió a despegar ningún tema, ninguna canción y la gente sabe que le estoy diciendo la verdad”.

Pese a todas las críticas, la pareja sigue brindando conciertos y están esperando su primer bebé.

El cantante confesó que tienen
El cantante confesó que tienen reglas estrictas dentro de la relación - crédito @paolajarapj/ Instagram

En su análisis, Yina Calderón sugirió que los escándalos sentimentales han tenido consecuencias negativas en la trayectoria profesional de los involucrados.

Afirmó que, tras el escándalo, tanto Nodal como Ángela Aguilar han perdido fuerza en la industria musical: “Yo siento que desde este escándalo con Nodal y Ángela, vienen bajando. Vienen bajando porque dime qué canción ha vuelto a pegar Nodal. Qué canción ha vuelto a pegar Ángela. Ninguna. Siento que no les ha ayudado ¿Por qué? Porque es que quien escucha a Nodal somos las mujeres y las mujeres nos sentimos traicionadas y estamos a favor de Cazzu”.

De este modo, Calderón atribuyó la caída en popularidad a la reacción del público femenino, que, según ella, se identifica con la artista de trap, que es bastante reconocida a nivel mundial.

Yina Calderón es team Cazzu

La artista de trap ha
La artista de trap ha recibido apoyo de varios famosos tras su separación de Nodal - crédito @nodal / Instagram

La empresaria también elogió la actitud de la argentina frente a la situación: “Cazzu es muy inteligente. Ahí se demuestra que Cazzu no solo es una mujer muy bella físicamente, pero su mente y cómo habla y cómo se dirige”, pues considera que la artista ha sabido manejar la situación con madurez, por lo que ha ganado la simpatía de muchas mujeres.

Finalmente, aunque reconoció que Christian Nodal sigue teniendo éxito en la venta de conciertos, insistió en que no ha lanzado nuevos éxitos musicales desde el inicio de la polémica: “Obvio, Nodal sigue vendiendo conciertos porque es Nodal, pero de nueva música no hay nada”, puntualizó la colombiana.

Temas Relacionados

Yina CalderónChristian NodalÁngela AguilarPaola JaraJessi UribeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fico Gutiérrez viajó a Washington y generó interrogantes: con derecho de petición exigen que rinda cuentas de los fondos de su salida

El alcalde de Medellín aseguró que su viaje a Estados Unidos fue una misión para beneficiar a su ciudad, pero el senador Omar Restrepo pidió respuestas sobre la fuente de los recursos utilizados, al destacar la importancia de la transparencia pública

Fico Gutiérrez viajó a Washington

Polo Polo enciende las redes al descartar su propia candidatura presidencial y respaldar a Abelardo de la Espriella: “O nos unimos o nos jodemos”

En un video difundido en las redes sociales del abogado, el congresista expresó su respaldo total a la precandidatura del empresario, con la idea de una unidad democrática

Polo Polo enciende las redes

Alexandra Pineda, dirigente del Pacto Histórico, se pronunció tras el atentado que sufrió en Cesar: su vehículo recibió varios disparos

El ataque armado contra la lideresa política ocurrió en la vía de San José de Oriente a Manaure, en la región Caribe

Alexandra Pineda, dirigente del Pacto

Encontraron un cráneo humano dentro de un caño en zona rural de Piedecuesta, Santander

Según explicaron las autoridades, fue gracias a un llamado de un transeúnte que se dio con el lugar exacto donde estaban los restos humanos en la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025

Encontraron un cráneo humano dentro

Robos, deterioro y falta de administración: lo que hay detrás de la destrucción de un edificio que perteneció a ‘Pacho’ Herrera, excapo del cartel de Cali

El edificio Arábico fue desmantelado tras el hurto de sus estructuras metálicas, sustraídas por habitantes de calle que ingresaban de manera irregular al inmueble bajo custodia de la SAE

Robos, deterioro y falta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

“La mujer rey” lidera el

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

Yina Calderón genera caos tras romper su contrato con Westcol y cancelar su pelea con Andrea Valdiri: “Es mi problema y mis motivos tendré”

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

Shakira agradeció las muestras de afecto de sus seguidores por la reciente dedicatoria a su padre en concierto en México

Deportes

Ante menos de 3.000 personas,

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el clásico antioqueño se postergará 30 minutos por fuertes lluvias en Medellín

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán