Una máquina de humo en Andrés Carne DC dejó quemaduras, ropa destruida y hasta caída de cabello en clientes: esta es la denuncia

La noche del viernes 5 de septiembre en el reconocido restaurante Andrés DC, en Bogotá, se convirtió en escenario de desconcierto e indignación tras un inesperado incidente que dejó al menos nueve personas afectadas por quemaduras leves.

Mientras el ambiente nocturno en el quinto piso del establecimiento en la calle 82 transcurría entre risas y música, un dispositivo para expulsar humo, instalado en el lugar para ambientar las fiestas, comenzó a presentar fallas técnicas y arrojó no solo humo, sino chispas y fragmentos incandescentes sobre los comensales.

La amenaza se materializó repentinamente, rompiendo la atmósfera festiva e instalando el caos en el salón. Testigos narraron que las chispas semejaban “ácido”, se adherían a la ropa y la quemaban al instante.

“Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”, relató en su cuenta de X uno de los afectados.

Esta situación alcanzó a diversos asistentes, incluida una mujer que resultó quemada en la espalda y otra cuya cabellera ardió por contacto con las brasas. Una tercera víctima sufrió lesiones en el rostro y los dedos al impactarle directamente los residuos incandescentes.

La gravedad de lo ocurrido se extendió incluso a un médico que se encontraba entre los presentes y terminó con el cuero cabelludo lastimado: “Él mismo mostró cómo el pelo se le desprendía a manotadas después de que las chispas le cayeron en la cabeza”, explicaron otros asistentes, describiendo el nivel de peligro que enfrentaron.

Las consecuencias materiales también fueron notorias. La ropa destrozada en cuestión de segundos, con suéteres, camisas y pantalones irreparables, dejó a los clientes entre la sorpresa y la molestia.

El balance de la emergencia incluyó quemaduras leves, pero molestias en rostro, brazos y manos, así como enrojecimiento de la piel en la mayoría de los afectados. El servicio médico del restaurante intervino para atender a los lesionados, aunque varios asistentes consideraron que la atención fue insuficiente ante la magnitud del incidente.

“¿Qué tal que hubiera sido mi hija la que viniera a rumbear y llegara a la casa así?”, cuestionó un asistente en diálogo en las redes sociales.

Otra de las víctimas manifestó también: “Que irresponsabilidad la de este lugar, ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación”.

¿Qué dijo Andrés DC?

Andrés DC informó a través de un comunicado que, tras el incidente, la empresa tomó la determinación de suspender el funcionamiento de todas las máquinas del mismo tipo que la implicada, con el objetivo de realizar una revisión técnica completa y asegurar que no representen peligro para la seguridad y bienestar de sus comensales.

El restaurante manifestó su pesar por la situación y emitió disculpas por los inconvenientes ocasionados, subrayando que la prioridad es el cuidado de sus clientes.

Los afectados recibieron atención inmediata tanto del servicio médico interno como de especialistas de Emermédica. Después de la evaluación, ninguno de los presentes necesitó atención adicional, aunque se les ofreció el acompañamiento para asistir a un hospital si así lo deseaban.

Bogotano denunció que le cayó un ladrillo en la cabeza en reconocido bar y nadie lo ayudó

La denuncia de Josué Rodríguez, creador de contenido bogotano, acaparó la atención en redes sociales tras describir una experiencia angustiante ocurrida en el restaurante Andrés Carne de Res.

Luego de que un ladrillo se desprendiera de una pared y le causara una herida en la cabeza, Rodríguez relató que la falta de reacción del personal exacerbó la situación, al punto que sus acompañantes consideraron abandonar el local después de varios minutos sin recibir ayuda.

El incidente, reseñado el 3 de agosto de 2025 mediante un video en la cuenta de TikTok de Rodríguez, ocurrió en la madrugada del viernes 1 de agosto. Según el testimonio difundido, la velada transcurría con normalidad hasta que, tras la medianoche, el joven acudió al baño y una sección de la pared se movió, provocando que un ladrillo impactara directamente en su cabeza. “Me rompió la cabeza”, explicó ante la cámara, mientras describía el sangrado abundante que alarmó de inmediato a sus acompañantes.

Rodríguez hizo especial énfasis en la indiferencia del personal del restaurante durante el incidente. Afirmó que, al intentar recibir asistencia, el guardia de seguridad impidió inicialmente el ingreso al baño, argumentando que estaba lleno, pese a la evidente gravedad de la lesión. Solo tras insistir y mostrar el alcance de la hemorragia, se le permitió el acceso para limpiarse y tratar de detener el sangrado.

La reacción del empleado únicamente agravó la percepción de desamparo, señaló Rodríguez. “Ese señor nunca se preocupó por nada, por ayudar o por intentar llamar un paramédico, por decirme dónde estaba la enfermería. Lo que él quería es que les desocupáramos el baño”, expuso.

Después de aproximadamente 20 minutos intentando controlar la hemorragia sin recibir auxilio adicional, el grupo decidió marcharse del establecimiento. Josué Rodríguez afirmó que, al día siguiente, trató de comunicarse con el restaurante para informar lo sucedido, pero no obtuvo respuesta alguna: “Me dejaron en visto. O sea, literal, cero preocupación, cero interés”.

Finalmente, Rodríguez indicó que, pese a la falta de asistencia en el lugar, acudió posteriormente a un hospital para practicar una radiografía ante la persistencia del dolor y los mareos, concluyendo su narración con una advertencia: “Si va a Andrés, tenga cuidado con las paredes porque le puede caer un ladrillo en la cabeza y nadie hace nada”.