Policías rescataron a habitante de calle en Bogotá: la ayudaron a dar a luz

Los uniformados activaron los protocolos para mantener a salvo a la madre y a su recién nacido que, gracias a su pronta llamado, lograron ser trasladados en una ambulancia del Distrito hacia un centro asistencial

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

La mujer logró ser trasladada a un centro asistencial mientras los uniformados acompañaron todo el proceso de parto - crédito Policía Bogotá

Hay orgullo en las filas de la Policía Metropolitana de Bogotá, después de que confirmaran en la mañana del domingo 7 de septiembre el estado de salud del recién nacido que dos valientes uniformados ayudaron a dar a luz en plena vía pública.

Los hechos se remontan a la tarde del 19 de abril, cuando dos policías de la institución asistieron a una mujer embarazada que se encontraba en la vía pública del barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, después de que residentes alertaran sobre sus fuertes expresiones de dolor.

Según la información oficial, los uniformados respondieron rápidamente al llamado ciudadano y detectaron que la mujer se encontraba en pleno trabajo de parto.

Una patrulla en servicio, adscrita a la Estación de Policía Barrios Unidos, en sus controles de verificación y supervisión sobre la jurisdicción, verifica una persona que se encuentra tendida en la vía. Minutos antes, esa dama había iniciado su trabajo de parto, una persona en situación especial”, comentó el teniente coronel Jorge Arizal, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos.

Los dos policías adelantaron las primeras labores de parto de la mujer, mientras los organismos de emergencia llegaban al sitio - crédito Policía Bogotá

Mientras solicitaban el envío urgente de una ambulancia, los funcionarios permanecieron a su lado durante más de 40 minutos, proporcionándole apoyo emocional, primeros auxilios y procurando mantener la calma tanto para la madre como para los presentes.

La patrulla activa todos los mecanismos de acompañamiento y auxiliar a esa dama junto con su bebé. Son transportados y trasladados a un centro asistencial. Con estas actividades, la Policía reitera su compromiso y su valerosidad en esos hechos”, concluyó el oficial.

La intervención policial resultó decisiva hasta que la ambulancia llegó y trasladó a la gestante a un centro de salud, en donde dio a luz poco después a un niño, según confirmaron las autoridades.

Tras el nacimiento, la mujer manifestó su agradecimiento, señalando que el acompañamiento de los policías fue fundamental para proteger tanto su vida como la de su hijo.

Dios los bendiga. Sin palabras. Si no hubiera sido por ustedes, yo no hubiera tenido a mi bebé y se me hubiera muerto, y es una bendición para mí. Yo sé que voy a salir de aquí y no voy a estar más en la calle”, señaló la mujer a los uniformados.

El pequeño fue internado en una unidad pediátrica para valorar su sitación - crédito VisualesIA

Este tipo de actuaciones, mencionó la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado, demuestran el alcance de su labor, pues “más allá de sus funciones de seguridad, trabajan día a día para salvaguardar la vida y servir a la comunidad”.

Asimismo, la institución ayudó a la mujer con un kit especial de cuidado para su recién nacido, mientras los servicios distritales inician labores para brindar mejores condiciones de crianza al pequeño de menos de un mes.

Increíblemente, la noche del 19 de agosto, la institución también estaba atendiendo un caso similar, pero esta vez, en la ciudad de Ibágué, Tolima, cuando una mujer dio a luz en el baño de un local comercial en la calle 21.

Tanto la madre como el recién nacido recibieron atención médica en el hospital Federico Lleras Acosta. La reacción inmediata de los uniformados y la coordinación con los servicios de salud permitieron el traslado seguro de ambos al centro hospitalario, donde fueron sometidos a valoración médica especializada.

El mayor Luis Carlos Flórez Quintero, comandante de la Estación de Policía Sur, destacó que la intervención fue posible gracias a la articulación entre la comunidad y las autoridades, subrayando la vocación de servicio de los agentes.

Tras el operativo, madre y bebé fueron llevados a una clínica de Ibagué - crédito Freepik

El incidente se originó cuando residentes y comerciantes alertaron a la Estación de Policía Sur sobre la presencia de una mujer en trabajo de parto dentro de un baño público. Los agentes acudieron al lugar y, tras confirmar el nacimiento, activaron los protocolos de emergencia y solicitaron una ambulancia. En pocos minutos, el vehículo de emergencias llegó y, junto con el personal policial, garantizó la atención adecuada.

Vecinos y comerciantes expresaron su reconocimiento a la labor de la Policía, agradeciendo el apoyo inmediato brindado en la emergencia. La respuesta conjunta entre ciudadanía y fuerza pública fue considerada fundamental para la seguridad y el bienestar de los involucrados.

