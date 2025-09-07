Colombia

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este domingo 7 de septiembre

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Por Infobae Noticias

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este domingo 7 de septiembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Colina Campestre, Carrizal Campestre, San Antonio del Carrizal, Miradores de San Juan, Villa Paula, Altos de San Antonio Del Carrizal, Hacienda San Antonio, Bosquecitos, El Palenque, Industrial Chimita, Carrizal La Nueva, Altos Del Carrizal, Miradores de San Antonio, Las Palmas, San Antonio del Carrizal Estoraques, La Pradera y algunos sectores de La Esmeralda y la Vereda Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, así como algunos sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Centro sectores de las calles 37 y 41 con carreras 15,16,17 y García Rovira en los sectores de las calles 34,35,41,42,43,44 y 44ª con carreras 9,10,11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjuntos Residenciales Monte Verdi, Monte Blanco, Bosques de San Sebastian, Morada del Viento, Prados de San Sebastian, Convivir y algunos sectores de Industrial Chimita y la Vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Colina Campestre, Carrizal Campestre, San Antonio del Carrizal, Miradores de San Juan, Villa Paula, Altos de San Antonio Del Carrizal, Hacienda San Antonio, Bosquecitos, El Palenque, Industrial Chimita, Carrizal La Nueva, Altos Del Carrizal, Miradores de San Antonio, Las Palmas, San Antonio del Carrizal Estoraques, La Pradera y algunos sectores de La Esmeralda y la Vereda Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Viento, Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Morros y Alto de la Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Centro sectores de las calles 37 y 41 con carreras 15,16,17 y García Rovira en los sectores de las calles 34,35,41,42,43,44 y 44ª con carreras 9,10,11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Taguales, Marcito y algunos sectores de Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio García Rovira sectores de las calles 36,37 y 41 con carreras 11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro Tolota.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mercedes en algunos sectores de la carrera 32 con calles 58,59 y 62.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Chontarales y algunos sectores de La Verde, Rio Blanco e India Alta.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Libertad Los Curos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Inés.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Parra y Campo Capote.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Benjamín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Flores y Cuchiquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, así como algunos sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro Opón, Dorada y Miralindo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

