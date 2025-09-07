Colombia

Gustavo Bolívar reapareció en redes y explicó por qué se ausentó en medio de su precampaña: “Yo estoy es trabajando en los pueblos”

Según el precandidato, priorizó el trabajo en terreno, impulsó debates ciudadanos y sumó a su equipo colaboradores voluntarios motivados por la credibilidad y los principios compartidos, antes de continuar con su campaña por redes sociales

Jhoan Pardo

Jhoan Pardo

El precandidato aseguró que sigue en su campaña a la Presidencia, pero desde los territorios - crédito Colprensa

Luego de varios días de ausentismo en sus redes sociales, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar reapareció para explicar a sus seguidores las razones del silencio digital en medio de la agitada precampaña que se vive en todo el territorio nacional.

Por medio de un extenso video publicado en su cuenta de x, el precandidato explicó que su retiro temporal de las plataformas virtuales respondió a una estrategia centrada en el trabajo territorial, priorizando el contacto directo con las comunidades sobre la presencia en línea.

Incluso, el exdirector del Dapre aseguró que una de las experiencias en su paso por las elecciones territoriales para definir el alcalde de Bogotá fue que, aunque lideraba encuestas frente a Carlos Fernando Galán en redes sociales —llegando, según sus palabras, a obtener hasta ochenta puntos frente a veinte de su rival—, comprendió que “uno no gana las elecciones en las redes sociales”, sino en las calles y en los municipios.

Según informó el precandidato, durante las últimas dos semanas y media, Bolívar y su equipo han recorrido aproximadamente treinta y cinco municipios en distintas regiones del país.

Gustavo Bolívar reiteró su intención
Gustavo Bolívar reiteró su intención de ser candidato a la Presidencia en Colombia, por lo que busca abrirse paso en el Pacto Histórico - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Entre las localidades visitadas se encuentran Codazzi, Valledupar, Cúcuta, el sur de Bolívar, el sur de Magdalena y, más recientemente, San Andrés. En cada uno de estos lugares, el precandidato ha impulsado una campaña que define como “limpia” y “cercana”, enfocada en escuchar a la ciudadanía y abordar problemáticas específicas de cada territorio.

Me han visto un poco alejado de las redes sociales esta semana, pero es que en mi campaña a la Alcaldía de Bogotá pude descubrir que uno no gana las elecciones en las redes sociales. De hecho, yo creo que ganaba todas las encuestas a Galán, hasta por ochenta puntos. Algunas encuestas yo sacaba ochenta y Galán veinte. Hay que trabajar es en las calles, Galán trabajó en las calles, yo estoy trabajando en los pueblos de Colombia”, señaló Bolívar.

Según comentó el precandidato, en San Andrés, por ejemplo, organizó mesas técnicas en las que los habitantes debatieron sobre temas como el transporte, la carestía de alimentos, la pesca, la seguridad —afectada por el incremento de asesinatos vinculados al narcotráfico—, la cultura y las necesidades de la juventud.

Sin embargo, Gustavo Bolívar dedicó parte de su mensaje a cuestionar la coherencia de ciertos actores políticos, haciendo referencia a la reciente votación del magistrado Carlos Camargo.

Petristas abrazando a Carlos Camargo luego de que fuese elegido como magistrado de la Corte Constitucional - crédito X

Expresó su desacuerdo con quienes, tras la votación, felicitaron o se mostraron cercanos al magistrado, argumentando que “uno no se puede abrazar con los victimarios de este país, uno no se puede abrazar con las personas que le han hecho daño a este país”, haciendo referencia al video en el que se ven a las senadoras Sandra Ramírez y Gloria Flórez abrazando y saludando al nuevo miembro de la Corte Constitucional.

Para Bolívar, la coherencia es un valor fundamental en la política y advirtió sobre el riesgo de buscar agradar a todos por conveniencia electoral. “Ese no es el camino”, afirmó, insistiendo en que la ética y la decencia deben guiar la acción política.

Bolívar también reflexionó sobre la importancia de la lealtad a los principios y a las causas sociales, recordando a las víctimas de la violencia y la represión en Colombia.

En su opinión, la fidelidad a la lucha por la justicia y la memoria de quienes han sufrido debe prevalecer sobre los intereses personales o partidistas. “Uno tiene que ser fiel a sus principios, pero también fiel al presidente, que es el jefe de nuestro partido, uno tiene que ser fiel a una lucha, a una causa, a unos muertos, miles, a unos desaparecidos, miles, a unos jóvenes que perdieron los ojos, a unos jóvenes que murieron, otros que tuvieron que huir de la fiscalía por sus persecuciones. Uno tiene que ser fiel a esa causa”, manifestó.

Gustavo Bolívar lanzó pullas al nuevo magistrado de la Corte Carlos Camargo - crédito @GustavoBolivar

En cuanto a la estructura de su campaña, Bolívar destacó el trabajo de su equipo, al que describió como “bendito” y “altruista”. Según el precandidato, muchos de sus colaboradores participan de manera voluntaria y sin recibir salario, motivados por la credibilidad y los principios que comparten.

Esta labor ad honorem, explicó, sería una muestra del compromiso con una política diferente, basada en la confianza y la convicción más que en intereses económicos.

Antes de despedirse, Bolívar anticipó que prepara un anuncio importante para sus seguidores en redes sociales, generando expectativa sobre lo que denomina “la sorpresa más grande de las redes sociales de este año”.

Con este mensaje, el precandidato busca mantener la atención de su base digital mientras continúa su recorrido por los territorios, consolidando una campaña que, según sus propias palabras, se apoya en compromisos reales con la ciudadanía y en la construcción de una estructura sólida en toda Colombia.

