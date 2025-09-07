Encontraron un cráneo humano dentro de un caño en zona rural de Piedecuesta, Santander

Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar de los hechos para adelantar las investigaciones pertinentes- crédito Colprensa

El hallazgo de un cráneo humano en un caño del barrio Paseo Cataluña ha generado inquietud entre los residentes de Piedecuesta.

La localización del resto óseo se registró en la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025, explicaron en Caracol Radio, en las proximidades de la carrera 5 # 3-16, manzana G, y fue reportada inicialmente por un ciudadano que notificó de inmediato a las autoridades correspondientes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Agentes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga acudieron rápidamente al sitio, asegurando el área para facilitar el trabajo de los integrantes del CTI de la Fiscalía. Estos últimos llevaron a cabo la inspección técnica y procedieron con la recolección de evidencias.

La presencia policial y el despliegue del equipo forense suscitaron una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, quienes observaron gran parte del procedimiento.

Según los primeros informes, el origen del cráneo aún no ha sido determinado, y se investiga si el hallazgo podría tener relación con casos de desaparición registrados previamente en el área metropolitana. Las autoridades priorizan la identificación y procedencia del resto hallado, mientras que la indagación forense continúa siendo la fase central del proceso.

El cráneo fue hallado en zona rural de Piedecuesta- crédito Notigato 2.0/ Facebook

Hallazgos de restos humanos son cada vez más comunes en el país

En Colombia, los hallazgos de restos humanos son cada vez más frecuentes, particularmente en zonas urbanas y rurales marcadas por el conflicto armado.

En Medellín, por ejemplo, tras más de dos décadas de denuncias y búsqueda, la JEP y la Ubpd hallaron finalmente restos en el sitio conocido como La Escombrera, en la Comuna 13 —un emblemático vertedero convertido en fosa—.

Se han encontrado al menos tres cuerpos en diciembre de 2024, y dos más en enero de 2025, todos con signos de violencia, como tiros de gracia, y una estructuración ósea conservada de hasta un 85%.

Decenas de fosas comunes han sido halladas en La Escombrera- crédito Ubpd

Incluso la ONU respaldó estos hallazgos forenses, reconociendo la magnitud del conflicto y la necesidad de justicia para las familias de los desaparecidos.

Los hallazgos también se han extendido a zonas rurales afectadas por delitos como narcotráfico, desapariciones forzadas e incluso actividades ilegales recientes. En Bogotá, la Fiscalía descubrió una fosa común en la localidad de Usme durante allanamientos a predios vinculados al microtráfico, lo que aumentó la preocupación por cómo estos hallazgos revelan una red criminal con implicaciones de violencia extrema.

A nivel nacional, la Fiscalía y Medicina Legal han exhumado más de 5.700 cuerpos de más de 4.400 fosas comunes, muchas ligadas al conflicto armado, con altos números en departamentos como Antioquia (1.235 restos), Magdalena (706), Putumayo (559), Meta (537) y Córdoba (437).

Beltrán ha afirmado que su prioridad es mejorar la seguridad de Bucaramanga - crédito AFP/Colprensa

Inseguridad en Santander, una alerta creciente

La inseguridad se posiciona como la principal preocupación de los santandereanos. Según una encuesta del trimestre abril—junio de 2025 realizada por Excellentia Focus Group, el 33% de los encuestados identificó la inseguridad como el problema más serio en la región, superando a temas como corrupción (17%) y desempleo (10%). Este porcentaje creció respecto al 30.5% registrado en el trimestre anterior, reflejando una creciente inquietud colectiva.

La tasa de homicidios en Santander alcanzó una de sus cifras más altas en años recientes: en 2023 se registró una tasa de 18.54 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 427 casos en total. En respuesta a esta situación y a otros delitos de alto impacto, se reforzó la presencia policial y se implementaron estrategias como el despliegue de más de 200 uniformados y la modernización tecnológica en estaciones de la región, especialmente en zonas como el Magdalena Medio.

Paralelamente, la Policía y la Gobernación desarrollaron campañas de prevención articuladas por Gaula con el lema “Yo no pago, yo denuncio”, orientadas a combatir delitos como la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto.