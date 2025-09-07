Colombia

Encontraron un cráneo humano dentro de un caño en zona rural de Piedecuesta, Santander

Según explicaron las autoridades, fue gracias a un llamado de un transeúnte que se dio con el lugar exacto donde estaban los restos humanos en la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Unidades del CTI de la
Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar de los hechos para adelantar las investigaciones pertinentes- crédito Colprensa

El hallazgo de un cráneo humano en un caño del barrio Paseo Cataluña ha generado inquietud entre los residentes de Piedecuesta.

La localización del resto óseo se registró en la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025, explicaron en Caracol Radio, en las proximidades de la carrera 5 # 3-16, manzana G, y fue reportada inicialmente por un ciudadano que notificó de inmediato a las autoridades correspondientes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Agentes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga acudieron rápidamente al sitio, asegurando el área para facilitar el trabajo de los integrantes del CTI de la Fiscalía. Estos últimos llevaron a cabo la inspección técnica y procedieron con la recolección de evidencias.

La presencia policial y el despliegue del equipo forense suscitaron una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, quienes observaron gran parte del procedimiento.

Según los primeros informes, el origen del cráneo aún no ha sido determinado, y se investiga si el hallazgo podría tener relación con casos de desaparición registrados previamente en el área metropolitana. Las autoridades priorizan la identificación y procedencia del resto hallado, mientras que la indagación forense continúa siendo la fase central del proceso.

El cráneo fue hallado en
El cráneo fue hallado en zona rural de Piedecuesta- crédito Notigato 2.0/ Facebook

Hallazgos de restos humanos son cada vez más comunes en el país

En Colombia, los hallazgos de restos humanos son cada vez más frecuentes, particularmente en zonas urbanas y rurales marcadas por el conflicto armado.

En Medellín, por ejemplo, tras más de dos décadas de denuncias y búsqueda, la JEP y la Ubpd hallaron finalmente restos en el sitio conocido como La Escombrera, en la Comuna 13 —un emblemático vertedero convertido en fosa—.

Se han encontrado al menos tres cuerpos en diciembre de 2024, y dos más en enero de 2025, todos con signos de violencia, como tiros de gracia, y una estructuración ósea conservada de hasta un 85%.

Decenas de fosas comunes han
Decenas de fosas comunes han sido halladas en La Escombrera- crédito Ubpd

Incluso la ONU respaldó estos hallazgos forenses, reconociendo la magnitud del conflicto y la necesidad de justicia para las familias de los desaparecidos.

Los hallazgos también se han extendido a zonas rurales afectadas por delitos como narcotráfico, desapariciones forzadas e incluso actividades ilegales recientes. En Bogotá, la Fiscalía descubrió una fosa común en la localidad de Usme durante allanamientos a predios vinculados al microtráfico, lo que aumentó la preocupación por cómo estos hallazgos revelan una red criminal con implicaciones de violencia extrema.

A nivel nacional, la Fiscalía y Medicina Legal han exhumado más de 5.700 cuerpos de más de 4.400 fosas comunes, muchas ligadas al conflicto armado, con altos números en departamentos como Antioquia (1.235 restos), Magdalena (706), Putumayo (559), Meta (537) y Córdoba (437).

Beltrán ha afirmado que su
Beltrán ha afirmado que su prioridad es mejorar la seguridad de Bucaramanga - crédito AFP/Colprensa

Inseguridad en Santander, una alerta creciente

La inseguridad se posiciona como la principal preocupación de los santandereanos. Según una encuesta del trimestre abril—junio de 2025 realizada por Excellentia Focus Group, el 33% de los encuestados identificó la inseguridad como el problema más serio en la región, superando a temas como corrupción (17%) y desempleo (10%). Este porcentaje creció respecto al 30.5% registrado en el trimestre anterior, reflejando una creciente inquietud colectiva.

La tasa de homicidios en Santander alcanzó una de sus cifras más altas en años recientes: en 2023 se registró una tasa de 18.54 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 427 casos en total. En respuesta a esta situación y a otros delitos de alto impacto, se reforzó la presencia policial y se implementaron estrategias como el despliegue de más de 200 uniformados y la modernización tecnológica en estaciones de la región, especialmente en zonas como el Magdalena Medio.

Paralelamente, la Policía y la Gobernación desarrollaron campañas de prevención articuladas por Gaula con el lema “Yo no pago, yo denuncio”, orientadas a combatir delitos como la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto.

Temas Relacionados

SantanderPiedecuestaFiscalía General de la NaciónBucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

La famosa recordó un escándalo similar al de los mexicanos en la música popular colombiana y se viralizó en redes sociales

Yina Calderón dijo en programa

Fico Gutiérrez viajó a Washington y generó interrogantes: con derecho de petición exigen que rinda cuentas de los fondos de su salida

El alcalde de Medellín aseguró que su viaje a Estados Unidos fue una misión para beneficiar a su ciudad, pero el senador Omar Restrepo pidió respuestas sobre la fuente de los recursos utilizados, al destacar la importancia de la transparencia pública

Fico Gutiérrez viajó a Washington

Polo Polo enciende las redes al descartar su propia candidatura presidencial y respaldar a Abelardo de la Espriella: “O nos unimos o nos jodemos”

En un video difundido en las redes sociales del abogado, el congresista expresó su respaldo total a la precandidatura del empresario, con la idea de una unidad democrática

Polo Polo enciende las redes

Alexandra Pineda, dirigente del Pacto Histórico, se pronunció tras el atentado que sufrió en Cesar: su vehículo recibió varios disparos

El ataque armado contra la lideresa política ocurrió en la vía de San José de Oriente a Manaure, en la región Caribe

Alexandra Pineda, dirigente del Pacto

Robos, deterioro y falta de administración: lo que hay detrás de la destrucción de un edificio que perteneció a ‘Pacho’ Herrera, excapo del cartel de Cali

El edificio Arábico fue desmantelado tras el hurto de sus estructuras metálicas, sustraídas por habitantes de calle que ingresaban de manera irregular al inmueble bajo custodia de la SAE

Robos, deterioro y falta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

K-pop en iTunes: las 10

K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Yina Calderón genera caos tras romper su contrato con Westcol y cancelar su pelea con Andrea Valdiri: “Es mi problema y mis motivos tendré”

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

Shakira agradeció las muestras de afecto de sus seguidores por la reciente dedicatoria a su padre en concierto en México

Deportes

Ante menos de 3.000 personas,

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el clásico antioqueño se postergará 30 minutos por fuertes lluvias en Medellín

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán