Condenan a criminal que secuestró y golpeó a su pareja: intentó matarla porque no quiso cocinar

El sujeto fue enviado a prisión por la brutalidad de los ataques en contra de su compañera sentimental - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La violencia de género continúa siendo uno de los principales problemas para la justicia, puesto que los criminales atacan a sus parejas en sus propias viviendas, ocasionándoles graves heridas y, en algunos casos, la muerte, así que las autoridades continúan trabajando para fortalecer la atención a las víctimas y evitar que los casos de feminicidio sigan incrementando.

Los hechos ocurrieron en la vereda Villa Stella, que se encuentra ubicada en el corregimiento de Bajo Calima en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), en el momento en el que un hombre de 56 años atacó con un cuchillo a su pareja sentimental tras una discusión que fue causada porque la mujer se negó a cocinar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta situación ocurrió en diciembre de 2023, convirtiéndose en la primera de una serie de agresiones físicas y psicológicas que la víctima soportó durante cinco meses, periodo en el que permaneció encerrada en su casa bajo amenazas, además de ser amarrada y golpeada en la vivienda del agresor.

La Policía continúa trabajando por someter a duras penas a los delincuentes - crédito Colprensa

El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación indicó que el ciclo de violencia comenzó el 13 de julio de 2023, cuando la mujer solicitó dinero al hombre para trasladarse al casco urbano de Buenaventura. Desde ese momento, el agresor la retuvo en su domicilio, sometiéndola a constantes golpizas con objetos contundentes, además de restringir su libertad de movimiento al mantenerla atada.

Cabe mencionar que la situación se tornó aún más grave en diciembre del mismo año, cuando el hombre intentó asesinarla utilizando un arma blanca, causándole múltiples heridas.

Tras la alerta recibida por las autoridades, durante la jornada del 12 de diciembre de 2023, en un operativo conjunto entre el CTI y la Armada Nacional, las autoridades lograron la captura del responsable en la misma vereda donde ocurrieron los hechos.

El agresor fue condenado

La Fiscalía acusó formalmente al señalado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales. El juez encargado del caso aceptó los cargos y dictó una condena de 21 años y cuatro meses de prisión, en los que debe responder por este brutal ataque que dejó secuelas físicas y mentales de por vida en la que fue su compañera sentimental.

A pesar de que la defensa presentó una apelación, el ente acusador subrayó la solidez de los elementos probatorios que fueron recolectados durante la investigación.

El informe oficial de la Fiscalía General de la Nación indicó que: “Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un hombre de 56 años fuera condenado a 21 años y cuatro meses de prisión, por su responsabilidad en el intento de asesinato de su compañera sentimental”.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se le impuso una dura condena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fue enviado a la cárcel por robar y violar a una joven

Las autoridades avanzan en el proceso en contra de un hombre, identificado como Gerson Enrique Salcedo Arias, y conocido entre la comunidad como ‘el abusador de la moto negra’, como parte de la lucha contra la violencia de género en Soledad, Atlántico, donde el criminal habría cometido un brutal ataque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto, de 35 años, que se desempeñaba como mototaxista enfrenta cargos por agresión sexual y robo tras un ataque cometido contra una joven de 18 años durante la jornada del 15 de agosto de 2025.

El criminal quedó a disposición de las autoridades tras meses de investigación - crédito Camila Díaz / Colprensa

Pese a la contundencia de las pruebas presentadas, durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, por lo que la decisión de dictar medida de aseguramiento en contra del agresor busca proteger a la víctima y garantizar la integridad del proceso judicial, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.