Caterin Escobar compartió la fotografía que le tomó Mario Alberto Yepes y continúa alimentando las sospechas de noviazgo

Desde inicios de 2025, cuando iniciaron las grabaciones de 'MasterChef Celebrity', circularon rumores de que Caterin Escobar Mario Alberto Yepes estarían involcurados sentimentalmente - crédito cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Caterin Escobar de MasterChef Celebrity marcó el final de su participación en la competencia culinaria y generó todo tipo de reacciones en redes sociales, en medio de los crecientes rumores de su relación con Mario Alberto Yepes, con el que coincidió en el programa de RCN y sobre el que se especula con un posible noviazgo desde que se realizaron las grabaciones, durante el primer semestre de 2025.

Entre mensajes y publicaciones en redes sociales compartidos por ambos durante las últimas semanas, las especulaciones siguen incrementándose, y aunque el actor Julián Zuluaga indicó recientemente que entre ambos había algo más que una amistad, por ahora ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales sobre el estado de su relación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a la ausencia de confirmación, esto no ha impedido que los seguidores de ambos mantengan el tema en tendencia, atentos a cada nueva publicación o comentario que pueda arrojar luz sobre la situación, especialmente luego de su salida del formato en la noche del 5 de septiembre.

Escobar se despidió del programa luego de perder el reto de eliminación frente a Pichingo, Patricia Grisales y Alejandra Ávila. Los jurados Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría tomaron la decisión debido a un pequeño error en el plato presentado por la actriz vallecaucana.

Luego de despedirse del reality, la actriz contó con el respaldo del exfutbolista, que dejó un mensaje que desató reacciones - crédito cortesía Canal RCN - @marioayepes/ Instagram

Entre lágrimas, la exparticipante agradeció a sus compañeros y al equipo del programa, describiendo su experiencia en MasterChef Celebrity como una de las mejores de su vida.

En las horas y días posteriores a la eliminación, las muestras de cariño y reconocimiento hacia su personalidad y desempeño se multiplicaron tanto en el set como en las plataformas digitales, varias de las cuales fueron compartidas por la propia Caterin en sus historias de Instagram.

Poco después de su salida, Escobar reapareció en su cuenta en la misma red social, donde suma a la fecha 3,3 millones de seguidores, para expresar su gratitud por el apoyo recibido.

“Solo puedo decir ¡Gracias! por tantos mensajes llenos de amor que me llenan el corazón. Gracias, gracias, gracias”, escribió la actriz, acompañando su mensaje con una serie de fotografías y videos tomados en el municipio de Doradal, Caldas.

Entre las imágenes compartidas destacó la primera, en la que aparece montada a caballo, con los ojos cerrados y la cabeza alzada, en medio del paisaje natural propio del Magdanela Medio, al atardecer.

Además de los elogios por su belleza y por su personalidad durante su paso por MasterChef Celebrity, hubo un comentario en particular que destacó sobre el resto. Un usuario manifestó en la publicación “Aquí los que esperamos el comentario del CAPI de CAPITANES…. Yepes!“, haciendo referencia a los rumores de noviazgo entre la pareja.

En respuesta, y con emoticones manifestando que la respuesta del usuario le causó gracia, Escobar reveló que la foto fue tomada por Yepes, lo que generó una oleada de comentarios entre sus seguidores que tomaron esta revelación como una confesión por parte de la actriz de su relación sentimental.

La actriz, sin complejos, reveló que Yepes le tomó la fotografía que compartió en redes sociales, incrementando los rumores de noviazgo - crédito @caterinescobar/Instagram

La interacción entre ambos no se limitó a la fotografía. Yepes, eliminado semanas antes que Caterin de MasterChef Celebrity, dejó un mensaje público en una publicación del Canal RCN dedicada a la salida de Escobar.

“Qué triste salida, pero que hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”, escribió el exfutbolista y capitán de la selección Colombia. En respuesta, Caterin apuntó “Pero llegaste tú”, añadiendo un matiz personal y afectuoso al intercambio, e intensificando así la atención sobre la naturaleza de su vínculo.