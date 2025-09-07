Colombia

Camión con caballos se volcó en Tuluá, la comunidad tuvo que ayudar a los animales: el dueño era el “Tino” Asprilla

El exjugador de fútbol no se guardó nada y, a través de un video, culpó al chofer por el exceso de velocidad y por abandonar la escena del accidente sin dar explicaciones a nadie

Iván Gaitán

El exfutbolista aseguró que el conductor que los transportaba se dio a la fuga - crédito @colombiaoscura_/IG

Un camión que trasladaba caballos propiedad de Faustino “El Tino” Asprilla sufrió un volcamiento en Tuluá el sábado, según informó El País. El conductor del vehículo abandonó el lugar tras el accidente, partiendo en una motocicleta y dejando a los animales sin supervisión.

El incidente reavivó el debate sobre las condiciones en que se transportan los equinos para eventos como las cabalgatas, una práctica que ya genera controversia por el trato a los animales. Las autoridades de tránsito acudieron al sitio para atender la emergencia y constataron que no hubo pérdidas de vida entre los caballos.

El Tino Asprilla enfurecido con el conductor que llevaba a sus caballos a una cabalgata - crédito @colombiaoscura_/IG

José Martín Hincapié, secretario de Gobierno del municipio, explicó que la situación fue atendida por los funcionarios de bienestar animal:

“Encontramos tres equinos sueltos en la vía, uno de ellos fue impactado por un vehículo y sufrió lesiones de consideración. Se hicieron los comparendos a los dueños, y además enfrentan la posibilidad de sanciones penales por maltrato animal”.

Asimismo, recalcó que fue un acto de irresponsabilidad dejar a los equinos expuestos en la vía a que ocurriera un desastre mucho mayor, teniendo en cuenta que por ese corredor vial se desplazaban otros vehículos.

El camión se volcó generando problemas de movilidad en la vía - crédito @colombiaoscura_/IG

De acuerdo con un video publicado por Asprilla, los animales se dirigían a la cabalgata de Andalucía cuando ocurrió el siniestro. El exfutbolista responsabilizó al chofer por conducir a exceso de velocidad y por abandonar la escena sin dar explicaciones.

La Policía anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar la responsabilidad del conductor, según indicó el diario El País de Cali.

Visiblemente molesto, el exfutbolista compartió en sus redes sociales su versión de los hechos: “Mira dónde cayó este hijueput*. Mira de dónde venía. Venía de allá. O sea, mire la velocidad tan hijueput* que mira donde vino a voltear. Se tenía que voltear antes. Mire la velocidad para voltear hacia acá. Y sabe que eso se catre hijo de las re mil put*s, se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó el mierdero acá. Ese malparid*”.

En la imagen el exfutbolista colombiano Faustino Asprilla. EFE /Mauricio Dueñas Castañeda /Archivo

La reacción del futbolista generó algunas opiniones en redes sociales, con mensajes de algunos internautas entre los que destacan: “Cómo se va a largar y va a dejar a los animalitos ahí”; “menos mal fue en Tuluá y no en la costa, todos ayudaron al Tino con sus caballitos”; “gracias a Dios los animalitos están bien y no tuvieron que aguantarse a un man borracho por 12 ó24 horas“, entre otros.

Denunció la mala atención de hospital de Tuluá

En días recientes, Faustino “el Tino” Asprilla se hizo viral en redes sociales luego de que realizara una denuncia contra el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá por las condiciones del centro médico y la supuesta negligencia en la atención a su padre, Diego Asprilla.

A través de las siguientes imágenes, el histórico jugador de la selección Colombia denunció las condiciones del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá - crédito @eltinoasprilla / Instagram

“Vean, estas son las condiciones del hospital de Tuluá, que está colapsado. Es una cosa muy berraca. Pasó algo con mi papá que se descompensó y se tuvo que venir el domingo para acá. Casi lo dejan morir, porque las EPS están intervenidas. Mire el problema, un señor de 92 años”, expresó el exjugador en una historia publicada en su cuenta de Instagram el pasado 16 de julio.

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe respondió a las denuncias del “Tino”, asegurando que el paciente fue atendido de acuerdo con los protocolos establecidos y nunca estuvo en peligro de muerte.

“La frase ‘casi se muere’, expresada públicamente por un reconocido exfutbolista colombiano en referencia a su padre, NO corresponde a la realidad clínica ni al proceso de atención prestado al usuario”, afirmó el hospital en un comunicado oficial divulgado el pasado jueves 17 de julio.

