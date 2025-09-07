Andrés Forero le tiró a Petro por bajar el presupuesto a los deportistas: “Siguen gastándose los recursos de los colombianos”

Andrés Forero se despachó contra presidente Petro por recorte de presupuesto a deportistas - crédito Fernando Vergara / AP

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero se le fue con todo al jefe de Estado Gustavo Petro por recorte de presupuesto a los deportistas colombianos, ratificando que su c controversial reforma tributaria traería un recorte aún más amplio para la cartera deportiva.

“Quiero dejar aquí una constancia histórica porque preveo que la reforma tributaria que ha sido presentada por el gobierno nacional, esta tratando de fondear un presupuesto desfinanciado que se llama ley de financiamiento”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras lo anterior, según Forero, este es el segundo año consecutivo en donde el gobierno de Gustavo Petro hace recorte presupuestal a los deportistas colombianos.

“Y no quiero señora ministra que cuando no se apruebe la reforma tributaria, el gobierno nacional salga a responsabilizar al Congreso de haber desfinanciado esta cartera (Deportes), porque hay que decir que este es el segundo año consecutivo donde esta cartera evidencia una disminución significativa en el presupuesto”, señaló.

Andrés Forero se despachó en contra de Gustavo Petro - crédito @AForeroM

Andrés Forero fue enfático al afirmar que de aprobarse la polémica reforma tributaria de Gustavo Petro, el impuesto a dicha cartera tendría una reducción del 33%.

“Incluso en el escenario donde se aprobara esa reforma, el presupuesto de esta cartera implicaría una reducción del 33% con respecto al año pasado”, puntualizó.

Por otro lado, mostró su preocupación a las decisiones que toma la administración de Petro afectando cada vez más a los colombianos.

“Nos preocupa que para el gobierno nada sea suficiente para saciar su voracidad fiscal, y es que vimos como decidieron incumplir de manera arbitraria la forma fiscal, vimos como el gobierno nacional decidió subir la tasa de retención en la fuente, asfixiando al sector productivo colombiano”, recalcó.

En su pronunciamiento, Forero volvió a tocar el tema de las consecuencias severas que traería la reforma tributaria de Petro, “como si eso no fuera suficiente, plantean la posibilidad de esta reforma tributaria que entre otras cosas, implica un incremento en el IVA que se le va a tener que pagar por la gasolina y por el diésel, y obviamente eso va a tener un impacto en toda la canasta familiar”.

Andrés Forero ser le fue con todo a Petro por su reforma tributaria y el recorte presupuestal a los deportistas - crédito @AForeroM

“Tenemos un gobierno que no se ajusta el cinturón, no les gusta reducir los gastos innecesarios pero por el contrario vamos como sigue creando entidades y embajadas sin ninguna utilidad clara, siguen gastándose a manos llenas los recursos de los colombianos”, dijo en su video publicado en X.

Por último, afirmó que una de las maneras para que el gobierno pueda reponer el presupuesto al ministerio del Deporte es no hacer las consultas de octubre, donde se gastarán más de $750 mil millones de pesos.

“Una de las formas que tendría el gobierno nacional para garantizar el fondeo de este ministerio, es no haciendo la consulta de octubre, no hay plata para los deportistas, pero se van a gastar $750 mil millones de pesos los integrantes del Pacto Histórico para poder ordenar sus listas al Congreso”, finalizó.

Jota Pe Hernández también se despachó en contra de Gustavo Petro por el recorte presupuestal a la cartera de Deportes: “Para los bandidos si hay plata”

El senador Jota Pe Hernández criticó fuertemente la gestión del presidente Gustavo Petro y denunció el recorte presupuestal al deporte colombiano.

El congresista señaló que “hoy pagan los platos rotos todos y entre esos los deportistas, a los que les están haciendo un recorte presupuestal de tremendas dimensiones. Empezaron con 550 mil millones de pesos y ahora les recortan el presupuesto a 312 mil millones de pesos para el 2026, casi el 50%”.

Hernández publicó a través de su cuenta en X un video en el que cuestionó que el gobierno dé prioridad presupuestal a otros sectores: “Para los bandidos sí hay plata, pero para los deportistas que representan nuestra nación, para ellos recorte. No señor, más deporte y menos recorte”, afirmó el senador.

Jota Pe Hernández se fue con todo contra Gustavo Petro por recorte de presupuesto a los deportistas - crédito @JotaPeHernandez

Las manifestaciones de inconformidad tomaron fuerza este 1 de septiembre de 2025, cuando deportistas, entrenadores, directivos y aficionados protestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra la reducción de recursos destinados al deporte.

La movilización reunió a medallistas y representantes de comités olímpicos y paralímpicos, quienes exigieron mayor respaldo. Integrantes de la protesta corearon: “Sin presupuesto no hay futuro para el deporte”.

El senador Esteban Quintero también denunció que “en apenas tres años, su administración le ha quitado cerca de 3 billones de pesos al sector, una reducción del 70% en los recursos destinados a nuestros deportistas”. El debate por el futuro del deporte colombiano se encuentra en el centro de la agenda pública y política.