Alcaldía de Bogotá demandará la designación del gerente de Corabastos: polémica por certificados y procesos internos

La designación de David Martínez Carrillo como gerente de Corabastos, la mayor central de alimentos de Colombia, abrió un conflicto institucional de alto perfil en el Distrito Capital.

De acuerdo con información revelada por el secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, Mauricio Moncayo, anunció una ofensiva jurídica para buscar la reversión del nombramiento de Martínez, bajo acusaciones de irregularidades documentales y maniobras directivas cuestionadas.

“Entendemos que el señor Martínez suscribió el contrato y sigue fungiendo como gerente, pero persiste la inconformidad y el malestar de la Administración Distrital por el desconocimiento de estas prácticas. Haremos las acciones pertinentes ante las autoridades, como acudir a la Superintendencia de Sociedades, solicitando su intervención, e impugnar el acta que dio lugar a todo lo antecedido”, señaló funcionario en conversación con W Radio.

La polémica ha escalado a la agenda nacional y ha sumado la atención de entidades como la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con información revelada por medios de comunicación. Este proceso de elección de Martínez fue duramente cuestionado por el alcalde Carlos Fernando Galán, que a través de su cuenta de X se pronunció al respecto.

“Anoche fui informado por mi delegada en la junta directiva de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. que fue removida de su cargo como presidente de la junta por haberse opuesto a la suscripción de un contrato laboral sobre el que existen dudas”, afirmó Galán.

Días más tarde, el secretario Jurídico de la ciudad, Mauricio Moncayo, detalló la estrategia legal distrital que incluye la impugnación formal del acta de nombramiento y la solicitud de intervención de la Superintendencia de Sociedades.

“El señor Martínez suscribió el contrato y sigue fungiendo como gerente, pero persiste la inconformidad y el malestar de la Administración Distrital por el desconocimiento de estas prácticas”, sentenció el funcionario.

Estas anomalías provocaron que la Alcaldía de Bogotá activara mecanismos legales que incluyen la solicitud de intervención externa y el reto directo a los procedimientos de la junta directiva de Corabastos.

Según la revisión formal de la Rama Judicial, conocida por Caracol Radio, el certificado que este presentó para acreditar la inexistencia de antecedentes disciplinarios “no es auténtico”, lo que ha desencadenado una controversia legal en torno a su designación.

Las tensiones internas emergieron después de que el oficial de cumplimiento de Corabastos, Carlos Eduardo Rengifo Rojas, detectara posibles anomalías en el certificado expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y solicitara su verificación directa.

“De manera atenta me permito solicitar su amable colaboración, para la verificación del funcionamiento del módulo y consultar el historial de documentos firmados, toda vez que se requiere verificar la autenticidad de los certificados expedidos al señor David Martínez Carrillo, impresos en la siguiente fecha y hora: El documento adjunto proporcionado tiene fecha del día veintidós (22) de julio de dos milveinticinco (2025), pero aparece que este fue generado el día dos (02) de febrero de dos milveinticinco (2025) a las 9:50:40 de la mañana”, señala el correo conocido por el medio radial.

El ingeniero Efraín Cortés, miembro de la división de infraestructura de software de la rama judicial, atendió la petición el 15 de agosto.

“En atención a su solicitud, se ha verificado la autenticidad del documento adjunto denominado ‘Certificado CNDJ.pdf’ a través del aplicativo, Firma Electrónica disponible para la Rama Judicial, a través del link, como se indica en el documento firmado. La respuesta de dicha validación es que ‘el documento NO es Auténtico’”, informó el ingeniero Cortés.

La dificultad de Martínez Carrillo para acreditar la limpieza de sus antecedentes se ve agravada porque, según consta en los registros oficiales, fue sancionado disciplinariamente por dos meses el 22 de enero de 2025, con ponencia de Juan Carlos Granados Becerra.