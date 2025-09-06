Miguel Uribe Londoño recordó cómo era la relación de su hijo con su esposa Delia: “Le agradecía por su apoyo incondicional”

Miguel Uribe Londoño desatacó el valor que le ha dado su esposa para afrontar la pérdida de su hijo - crédito @MiguelUribel/X

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque criminal el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el barrio Modelia, en Bogotá, ha marcado a los asistentes a varios eventos realizados por su padre, Miguel Uribe Londoño, quien lanzó su precandidatura presidencial pocos días después de conocerse el deceso del exsenador del Centro Democrático, el 11 de agosto.

A propósito, en un evento realizado en Antioquia, el dirigente evocó la memoria de su hijo y compartió con los asistentes el impacto personal de la tragedia familiar, teniendo en cuenta que la mamá de Miguel Uribe Turbay, Diana Turbay, quien era su esposa, fue asesinada en cautiverio el 25 de enero de 1991.

Miguel Uribe Londoño lanzó su precandidatura tras conocerse la muerte de su hijo - crédito Fernando Vergara/AP

Uribe Londoño relató que la presencia de su hoy esposa Delia Jaramillo Hoyos, originaria de Chinchiná (Caldas), ha sido fundamental para sobrellevar dichas pérdidas.

“He dicho: he estado a punto de perderlo todo ¿Por qué no lo he perdido todo? Porque tengo esta encantadora mujer al lado mío, que me ha acompañado durante 27 años”, expresó ante el público.

El precandidato recordó que Miguel, quien tenía once años cuando la pareja se unió, consideraba a Delia como una segunda madre y le agradecía por su apoyo incondicional. “Y es la mamá dos de Miguel. Miguel le decía siempre: gracias a ti, Delia, porque has sido como mi mamá”, detalló.

La muerte de Miguel Uribe Turbay, al igual que la de su madre, quedó marcada en la memoria colectiva por la violencia política en Colombia y sobre todo al dejar sin uno de sus padres a los niños, el turno fue para Alejandro - crédito @patfilmcolombia/Instagram - Colprensa

El clima interno del Centro Democrático tras el lanzamiento de su precandidatura

Durante el encuentro, Miguel Uribe Londoño abordó el clima interno del Centro Democrático y su postura frente a la competencia partidaria.

En sus declaraciones, fue enfático en afirmar que no existen disputas personales con los demás precandidatos y resaltó la necesidad de cohesión para enfrentar al principal adversario político, identificado como el “candidato de Petro”.

“Yo no tengo conflicto con nadie, con nadie absolutamente. Y aquí no vamos a hacer una campaña para enfrentar a nadie en el Centro Democrático. Por el contrario, vamos es a unirnos a derrotar al candidato de Gustavo Petro y todo el que esté en el nuevo comunismo”, afirmó, insistiendo en que la unidad es indispensable para el éxito electoral.

Miguel Uribe Londoño aseveró que no hay enfrentamientos internos por su precandidatura presidencial - crédito @MiguelUribeL/X

La oficialización de la precandidatura de Uribe Londoño se produjo el 22 de agosto de 2025, cuando el Centro Democrático anunció su ingreso al proceso interno de selección.

En un comunicado, el partido le dio la bienvenida y recordó su obligación de participar activamente en las actividades partidarias, incluidos los debates programados para los próximos meses. La organización destacó que Uribe Londoño, de 79 años y con una extensa trayectoria en la vida pública, se suma a la contienda “en representación de toda la familia”.

El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático se realizará mediante una encuesta, cuyos resultados se conocerán a finales de 2025. Además de Uribe Londoño, la lista de aspirantes incluye a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, que representan distintas corrientes dentro del uribismo y competirán por la nominación para las elecciones de 2026.

Así va el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En el transcurso de lo que va el esclarecimiento del magnicidio contra Miguel Uribe, la Fiscalía ha capturado seis personas: Elder José Arteaga Hernández, Katerine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González, William Fernando González Cruz, Christian González Ardila y Harold Daniel Barragán Ovalle.

El padre del fallecido senador tomó su lugar en la contienda presidencial del Centro Democrático - crédito Fotomontaje Infobae (MiguelUribeTurbay-MiguelUribel/X)

Según la Fiscalía, Barragán Ovalle “deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá; así como en actos posteriores que facilitaron a uno de los señalados articuladores del crimen, Elder José Arteaga, evadir una orden de captura y permanecer oculto”.

Harold Barragán Ovalle fue detenido el jueves 4 de septiembre. Durante la audiencia de imputación, negó los cargos que se le atribuyen, aunque la investigación señala que habría ocupado un rol central en la planeación y ejecución del homicidio.