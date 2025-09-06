Colombia

Embajada de Colombia en EE. UU., por viaje de alcaldes a Washington tras posible descertificación de Colombia: “Es lamentable”

El Gobierno nacional, a través de la Embajada en Estados Unidos, afirmó que estos alcaldes “desconocen la labor” del Gobierno

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El 7 de septiembre de
El 7 de septiembre de 2025 será el viaje de los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char, y Cartagena, Dumek Turbay - créditos @AlvaroUribeVel/X | @dumek_turbay/IG | @ficogutierrez/IG | @alejoeder/IG | @alejandrocharch/IG

La inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación anual de programas de cooperación, en especial los vinculados a la política antidrogas, afectaría también la agenda diplomática entre Colombia y el gobierno estadounidense.

No obstante, en el contexto de la esperada visita de varios alcaldes colombianos a Washington D.C., la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado oficial este 6 de septiembre de 2025 en el que detalló los actuales esfuerzos bilaterales y las directrices adoptadas por ambas administraciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero emitió una dura crítica contra los funcionarios, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro los desautorizara.

Es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas y politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”, se leyó en el documento.

Este es el comunicado de
Este es el comunicado de la Embajada de Colombia en Estados Unidos - crédito redes sociales/X

Según informó la sede diplomática a través de un comunicado, en los próximos días la administración del presidente Donald Trump anunciará su determinación sobre la certificación de estos programas, una decisión que, de acuerdo con la ley estadounidense, debe renovarse cada año.

La embajada confirmó el carácter crucial de este proceso, y puntualizó que se encuentran en “intercambios constructivos con el gobierno de los Estados Unidos y entidades nacionales competentes, con el objetivo de abordar de manera coordinada las expectativas acerca de la agenda de la política de interdicción y lucha contra las drogas y cooperación internacional en materia de seguridad”.

El rifirrafe entre los alcaldes y Gustavo Petro por el viaje a Estados Unidos

Las tensiones diplomáticas y políticas escalaron en Colombia por el anuncio del inminente viaje de los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena a Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por Semana, los mandatarios Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, Alejandro Char y Dumek Turbay ultimaron detalles para su desplazamiento a Washington D.C., con el objetivo central de entablar contactos políticos orientados a preservar el respaldo estratégico de Estados Unidos en materia de cooperación, comercio e inversión, dados los riesgos evidentes si Donald Trump —presidente estadounidense— decidiera retirar la certificación a Colombia entre el 14 y 15 de septiembre.

La medida, recalca AmCham Colombia, podría suponer “sanciones como la suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales y posibles afectaciones a la percepción ante inversionistas y organismos internacionales”.

Petro sobre los alcaldes que
Petro sobre los alcaldes que viajaran a Washington - crédito Captura de pantalla

La reacción del presidente Gustavo Petro no tardó en provocar controversia nacional. En su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta”. Para el jefe de Estado colombiano, los mandatarios locales estarían excediendo su competencia al buscar representación internacional sin aval nacional.

La respuesta de los alcaldes fue tajante. Poco después, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, contestó: “Petro ya actúas como un dictador. Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia”.

El alcalde de Medellín insistió
El alcalde de Medellín insistió en que la iniciativa busca fortalecer los lazos bilaterales, así como exponer ante las autoridades estadounidenses las preocupaciones en torno a la seguridad y el combate contra el narcotráfico - crédito @FicoGutierrez/X

En otra declaración, profundizó su reproche: “Intentaremos mitigar el desastre que has generado. En democracia, tenemos el derecho de hablar por nuestra gente. Te enterarás de cómo nos va. Lo hacemos por Colombia, no por vos. Y por supuesto, no te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos”.

Esta confrontación verbal destacó la divergencia entre el enfoque del gobierno nacional, orientado a una diplomacia convencional y centralizada, y la postura activa de los líderes locales, que reclaman el derecho de interlocución internacional directa para defender los intereses de sus territorios.

La coyuntura resulta aún más delicada si se considera el difícil escenario actual: aunque Estados Unidos reconoce los avances recientes en incautaciones, existen “preocupaciones por el crecimiento alarmante de los cultivos de coca y su lenta erradicación”, ya que solo se ha logrado eliminar “un poco más de 3.000 hectáreas de 30.000 que se proyectaron”.

Temas Relacionados

Alcaldes WashingtonCertificación política antidrogasEmbajadaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Bloqueos indígenas en la vía Panamericana cumplen cinco días y paralizan al Cauca, afectando economía y movilidad

Por cuarto día consecutivo, comunidades indígenas mantienen bloqueada la vía Panamericana en el norte del Cauca, generando desabastecimiento, represamiento de vehículos y afectaciones al comercio, la educación y la salud en el suroccidente colombiano

Bloqueos indígenas en la vía

Abogado del colegio de Valeria Afanador afirmó que nunca se alteraron evidencias en la investigación de la desaparición de Valeria Afanador: “Nunca alteró, ni esconde evidencia”

El jurista confirmó que el cuidado de Valeria estaba a cargo de dos profesores del plantel, y tan pronto notaron que la niña no se encontraba en las instalaciones, activaron el respectivo proceso

Abogado del colegio de Valeria

Dos enfrentamientos armados en Antioquia y Bolívar dejan un muerto y un vehículo abandonado

La tensión en las comunidades crece mientras las autoridades buscan pistas sobre los responsables de los recientes hechos violentos.

Dos enfrentamientos armados en Antioquia

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El delantero colombiano se convirtió en pieza clave en la obtención de la Supercopa de Alemania tras su millonario traspaso desde el Liverpool

Excompañero de Luis Díaz en

Capturan a alias La M, segundo al mando de los Espartanos, en Buenaventura

La Armada Nacional detuvo en el barrio Pueblo Nuevo a alias La M, pieza clave en la estructura criminal que controla territorios y la canasta básica en la ciudad portuaria

Capturan a alias La M,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN confesó episodio

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

Maluma sorprende con un Ferrari que personalizó para su colección: esta es la millonada que cuesta

Sofía Avendaño apareció en evento de moda vestida de hombre: “Acepté el reto”

Hombre chino confesó que aprendió a hablar español viendo ‘Betty, la fea’: “Después de ver muchos episodios”

En imágenes| Los mejores momentos del concierto de Manuel Medrano en Bogotá: marcó el inicio de su gira internacional y el lanzamiento de un nuevo álbum

Deportes

Excompañero de Luis Díaz en

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia después de la clasificación al Mundial 2026: “El profe va en coche”

Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”