Ya van cinco días seguidos en afectaciones a la movilidad en Bogotá. Esta vez por protestas de conductores de Sitp al sur de Bogotá

El sur de Bogotá experimentó una jornada de congestión y retrasos el viernes 5 de septiembre, cuando una protesta de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la localidad de Bosa provocó bloqueos y desvíos en varias rutas de Transmilenio, afectando la movilidad de millones de usuarios.

La manifestación se concentró en las instalaciones del concesionario Masivo Capital, específicamente en la intersección de la carrera 90 con calle 49 sur, un punto clave para el transporte público de la capital.

La protesta son lideradas por conductores del Sitp vinculados a sindicatos, que expresaron su inconformidad por presuntas irregularidades laborales.

Desde la madrugada, la presencia de manifestantes en Bosa generó bloqueos que impactaron la operación de Transmilenio, así como de los buses zonales y alimentadores que cubren el sur de la ciudad.

De acuerdo con información recogida por Blu Radio, la movilización de los trabajadores se centra en las instalaciones de Masivo Capital, uno de los principales concesionarios del sistema.

El impacto de la protesta se reflejó en la suspensión, retraso o desvío de numerosas rutas. Entre las afectadas se encontraron las rutas FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-8 Porvenir, 9-9 Bosa Santa Fe y 9-7 Bosa Independencia.

Frente a la protesta, Transmilenio emitió un comunicado en el que reiteró su respeto al derecho a la manifestación pacífica, pero hizo un llamado a que estas jornadas no perjudiquen a los millones de ciudadanos que dependen del sistema.

En declaraciones recogidas por Blu Radio, la entidad aclaró que no mantiene un vínculo laboral directo con los conductores, ya que estos son contratados por los concesionarios, como Masivo Capital, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Transmilenio subrayó que su función se limita a la planeación, gestión y control de la operación del Sitp.

Tanto Blu Radio como Caracol Radio destacaron que la empresa instó a los trabajadores a acudir a las instancias legales correspondientes en caso de inconformidades, con el fin de evitar que la prestación del servicio público de transporte se vea comprometida.

La compañía reiteró su invitación a los empleados que consideren vulnerados sus derechos laborales a buscar soluciones a través de los canales institucionales, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio para todos los usuarios de Bogotá.