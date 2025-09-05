Spotify Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

La canción de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 397.665 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 331.794 reproducciones.

3. no tiene sentido

Beéle

Tras haberse reproducido 268.771 veces, la nueva canción de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 3.

4. top diesel

Beéle

Tras acumular 268.636 reproducciones, «top diesel» de Beéle se mantiene en cuarto lugar.

5. YOGURCITO

Blessd

La melodía de Blessd va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 254.522 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)» se ubica en la sexta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 243.099, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

7. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 242.804 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Un número tan favorable como 240.704 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ovy On The Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo lugar.

9. si te pillara

Beéle

«si te pillara» de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Con 228.618 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición novena.

10. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd pierde fuerza. Hoy solo cosecha 226.302 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.