María Claudia Tarazona conmovió con una postal de Miguel Uribe Turbay durante un partido de la selección Colombia

La publicación de María Claudia Tarazona durante el partido de la selección Colombia frente a Bolivia en Barranquilla, este jueves 4 de septiembre, se convirtió en un punto de encuentro para el recuerdo y la solidaridad.

En medio de la expectativa nacional por la posible clasificación directa al Mundial de 2026, la viuda de Miguel Uribe Turbay compartió una imagen que evocó la pasión del fallecido senador por el fútbol y la selección nacional, generando una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

Desde el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto, su esposa ha utilizado su perfil de Instagram para relatar aspectos de su proceso de duelo y mantener vivo el recuerdo del político.

En su publicación más reciente, María Claudia Tarazona destacó la emoción con la que su esposo vivía cada partido de la selección, señalando cómo estos momentos, tan significativos para los aficionados colombianos, intensifican la ausencia.

Junto a una fotografía en la que el senador aparece rodeado de amigos y familiares, todos vistiendo la camiseta de la selección Colombia, escribió: “Así te gustaba ver tu selección, con tus amigos, con pasión, con amor por Colombia! Vamos mi sele, Miguel desde el cielo, haciendo fuerza (sic)”.

La imagen muestra al fallecido congresista sosteniendo a su pequeño hijo Alejandro, acompañado de su padre, Miguel Uribe Londoño, y un grupo numeroso de allegados, todos unidos por la camiseta tricolor.

Durante el primer tiempo del encuentro, la publicación de Tarazona recibió cientos de comentarios de solidaridad, en los que seguidores y ciudadanos le expresaron palabras de aliento y fortaleza.

Entre los mensajes destacados se encuentran: “No estás sola, María Claudia, todo un país te sostiene con la oración para que cada día encuentres razones para ser feliz”, “El ángel más poderoso está en el cielo, vibrando por su selección” y “Es duro ir viviendo momentos y que esa persona amada no esté. Dios te dé mucha fortaleza cada día”.

En otros comentarios se lee: “Que lindos la familia siempre será tu lugar seguro, sé que Miguel no los abandonará nunca y si desde el cielo nos cuida a su país . Fuerza”

Horas antes del partido, la viuda del senador compartió con sus más de 550.000 seguidores una oración en la que agradeció por la vida y por las pequeñas bendiciones cotidianas.

En el texto, expresó: “Amado Dios, gracias por este nuevo día que comienza. Gracias por el regalo de despertar, por el milagro de respirar, por el simple hecho de estar aquí. Gracias por las personas que me rodean, por cada gesto de amor, por lo que tengo y por lo que aún está por llegar. Hoy no quiero pedirte grandes cosas, solo quiero reconocer las pequeñas bendiciones que muchas veces olvido: el calor de un abrazo, la risa compartida, un lugar donde volver, el alimento de cada día y la calma que llega cuando confío en ti”.

La oración continuó con una reflexión sobre la gratitud y la resiliencia: “Ayúdame a mirar con ojos agradecidos, a no enfocarme solo en lo que falta, sino a valorar profundamente lo que me sostiene. Guía mis pasos, protege a los que amo y hazme recordar que cada experiencia tiene sentido. Hoy elijo agradecer, confiar y avanzar con el corazón abierto. Estoy en tus manos… y eso me basta”.

La publicación de María Claudia Tarazona no solo evocó la memoria de Miguel Uribe Turbay, sino que también se transformó en un espacio de acompañamiento colectivo, donde la comunidad digital se unió para brindar consuelo y reconocimiento a la fortaleza de la familia del senador.