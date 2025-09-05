Colombia

Expertos alertan sobre correos falsos en Colombia con citaciones judiciales que esconden troyano

Una campaña de ciberataques usa supuestas demandas judiciales para instalar programas espía en dispositivos en Colombia

Por Mauricio Villamil

Guardar
Ciberataques a través de falsas
Ciberataques a través de falsas citaciones judiciales en Colombia |Foto: Zacharie Scheurer/dpa

En los últimos días se conoció una advertencia de especialistas en seguridad informática sobre una campaña de estafas digitales que circula en Colombia.

El engaño consiste en el envío de correos electrónicos que aparentan provenir de entidades judiciales, notificando citaciones o demandas falsas con el propósito de distribuir programas maliciosos.

Ataques cibernéticos a través de
Ataques cibernéticos a través de correos falsos de citaciones judiciales - crédito Pexels - Rama Judicial

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La empresa Eset, dedicada a la investigación en ciberseguridad, explicó que se trata de una modalidad que emplea archivos en formato SVG, es decir, gráficos vectoriales escalables, creados con el apoyo de inteligencia artificial para darles un aspecto convincente y con apariencia de documentos oficiales.

Según los investigadores, esta técnica complica la detección de la amenaza debido a que los archivos no requieren conectarse a un servidor externo para ejecutar el fraude.

Una persona recibe un correo
Una persona recibe un correo electrónico en su ordenador portátil (Adobe Stock)

“Lo más preocupante de esta campaña es que todo el engaño ocurre dentro del propio archivo SVG, sin necesidad de conectarse a un servidor remoto. Esta característica dificulta su seguimiento basado en el monitoreo de tráfico o reputación de sitios”, explicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de investigación de Eset Latinoamérica, en declaraciones citadas por Semana.

Los analistas detallaron que el ataque inicia con la recepción de un mensaje que simula ser una comunicación oficial de un juzgado o autoridad judicial. El correo incluye un archivo adjunto que aparenta ser una simple imagen, pero que en realidad contiene código diseñado para poner en riesgo el equipo de quien lo abre.

Una vez que la persona accede al archivo, se despliega una pantalla que imita un trámite administrativo, lo que genera confianza en la víctima. El usuario, al intentar avanzar en este proceso ficticio, descarga un archivo comprimido protegido con contraseña. Dentro de ese archivo se encuentra un programa maligno que se instala de manera silenciosa en el dispositivo.

La amenaza identificada corresponde a AsyncRAT, un troyano de acceso remoto que permite a los atacantes tener control sobre el equipo intervenido. Entre sus capacidades se encuentran la posibilidad de registrar cada pulsación de teclado, extraer archivos, activar la cámara y el micrófono de forma remota, y apropiarse de las credenciales guardadas en los navegadores web. Esto incluye información sensible como accesos a redes sociales, cuentas bancarias o plataformas digitales.

“El malware distribuido en esta campaña es AsyncRAT, un troyano que permite a los atacantes registrar pulsaciones de teclado, acceder a archivos, activar la cámara y el micrófono, y robar credenciales almacenadas en el navegador”, enfatizó Eset en su reporte, citado por Semana.

Los expertos también señalaron que han identificado patrones en la propagación de esta amenaza. “Si revisamos la tendencia en las detecciones de este tipo de código malicioso, se puede observar cómo las campañas tienen picos de detección a mitad de cada semana durante el mes de agosto, con énfasis particular en usuarios de Colombia. Esto puede ser un indicio de la actividad de este tipo de actividades maliciosas y cómo los atacantes aprovechan esta técnica de manera sistemática”, indicó Gutiérrez Amaya, en declaraciones recogidas por Semana.

La propagación de esta campaña, de acuerdo con la compañía de seguridad, se dirige específicamente al público colombiano. Los ciberdelincuentes utilizan como anzuelo la figura de un documento legal, lo que genera una reacción inmediata de atención y preocupación en los destinatarios.

El uso de inteligencia artificial en la creación masiva de estos archivos es otra de las características que más alarma genera entre los investigadores, ya que los documentos falsos adquieren un alto nivel de detalle, lo que dificulta diferenciarlos de los auténticos.

Hackers| EFE/Sascha Steinbach
Hackers| EFE/Sascha Steinbach

Las consecuencias de caer en esta trampa pueden ser graves. Una vez instalado en el equipo, el programa malicioso opera sin que el usuario lo note y transmite la información capturada a los atacantes. Con ello, los delincuentes obtienen acceso privilegiado a datos confidenciales y pueden utilizarlos para fraudes, robos financieros o actividades de espionaje digital.

Para reducir los riesgos, Eset recomienda mantener una actitud preventiva. Entre las sugerencias se encuentran desconfiar de correos electrónicos que incluyan archivos con extensión .svg, abstenerse de abrir archivos comprimidos protegidos con contraseña que no hayan sido solicitados, verificar cuidadosamente el remitente y el contenido de los mensajes, y contar con soluciones de seguridad actualizadas que permitan identificar amenazas avanzadas como AsyncRAT.

La compañía recordó que las entidades judiciales en Colombia suelen utilizar canales oficiales claramente identificados y que no recurren a este tipo de mecanismos para enviar notificaciones. Por ello, cualquier comunicación de este tipo que llegue al correo electrónico debe ser analizada con precaución antes de abrir sus archivos adjuntos.

Temas Relacionados

Citaciones judiciales falsasCorreo ElectrónicoProgramas espíasColombia-noticias

Más Noticias

Estudiantes señalan que ministerios del Gobierno Petro ‘se tiran la pelota’ por la responsabilidad del fin del subsidio de intereses del Icetex

El anuncio del Icetex sobre el retiro progresivo del subsidio a la tasa de interés generó preocupación entre asociaciones estudiantiles, que exigen claridad sobre el papel del Gobierno

Estudiantes señalan que ministerios del

Docentes del Eje Cafetero y FOMAG pactaron compromisos para mejorar atención en salud

Tras semanas de reclamos, maestros de Risaralda, Caldas y Quindío lograron acuerdos con FOMAG y la Fiduprevisora para reforzar la prestación de servicios médicos

Docentes del Eje Cafetero y

MinDefensa alertó que “atentados en Cali son producto de la financiación de cultivos ilegales”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en Cali tras los recientes atentados y reveló nuevas medidas militares y policiales para enfrentar la situación en el Valle del Cauca

MinDefensa alertó que “atentados en

Llevar efectivo en Colombia: esta es la suma máxima que permiten portar dentro y fuera del país

Las autoridades colombianas sí exigen justificar su procedencia y establecen controles estrictos en viajes internacionales

Llevar efectivo en Colombia: esta

Abogado de Epa Colombia explica impacto del hallazgo de celular en régimen de visitas con su hija

El abogado Francisco Bernate aclaró si el hallazgo de celulares en la reclusión de Daneidy Barrera afectará los encuentros con su hija

Abogado de Epa Colombia explica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Blessd inunda el ranking Spotify

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Deportes

Una medida de la FIFA

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 17: solo queda un cupo y Colombia se juega su puesto

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla