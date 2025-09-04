Yina Calderón pidió ser la madrina del hijo de Aida Victoria Merlano: aseguró que la barranquillera ya no vive con Juan David Tejada

La empresaria afirmó que Juan David Tejada y la barranquillera ya no están juntos - crédito @yeisitorres.04/TikTok

Aida Victoria Merlano le dio la bienvenida a su hijo Emiliano, fruto del amor que sostiene con Juan David Tejada, a quien presume constantemente en sus redes sociales y del que se enamoró a los pocos meses de haber terminado su relación con Juan Villa, conocido como Westcol.

Sin embargo, la barranquillera ha sido la protagonista en los últimos días en los diferentes portales de noticias por un rumor difundido por Yina Calderón en el que la DJ insinuaba que el hijo de Merlano y Tejada, en realidad había sido concebido cuando Aida Victoria estaba en una relación con Westcol.

Esto provocó que tanto Merlano como Juan David Tejada emitieran sus respectivos pronunciamientos en redes sociales, pero el más polémico el de la estrenada mamá.

Merlano le respondió que Yina Calderón pensaba que la había “preñado por telepatía”.

Además, en una reciente entrevista con Lo sé todo, agregó “el ladrón juzga por su condición y por eso dijo que yo sería como ella, pero no… Yo pude haber sido recocherita de la panocha, pero yo sí sé quién me la mete y cuándo”.

Entre el cruce de mensajes se conoció el de Yina Calderón, que a través de su cuenta de Tiktok aseguró que se siente atacada por la joven creadora de contenido en las entrevistas que ha concedido recientemente.

Sumado a esto, afirmó que “Aida Victoria me ataca y le puso al hijo Emiliano, igual que mi sobrino. ¿Ustedes no creen que yo puedo ser una buena madrina para el hijo de Aída? Divina, una madrina caché, una madrina que no se deja en nadie, una madrina polémica… Podría ser muy buena madrina”.

Fue en ese momento en el que la DJ lanzó una nueva predicción a las que ya tiene acostumbrados a sus seguidores, al afirmar que “está separada del agropecuario”, si dar mayores detalles o desde hace cuánto tiempo se presenta la situación entre Merlano y Tejada.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas señalaron que Yina Calderón no quiere resolver las cosas con Aida Victoria, como lo afirmó recientemente: “Esa necesidad de estar llamando la atención todo el tiempo para figurar”; “no creo que estén separados porque él compartió una foto con el bebé”; “de estar separados debe ser un proceso normal por el tema de la depresión postparto”, entre otros.

Qué más dijo Yina Calderón

Durante su paso por México y en entrevista con un medio de comunicación local, la DJ aseguró que buscará hacer las paces con la joven barranquillera, pues explicó que su comentario sobre la posible paternidad del streamer Westcol surgió a raíz de rumores difundidos en páginas de chismes, y no de información personal.

Calderón afirmó: “Estoy por hacer las paces con ella. Ella malinterpretó todo lo que yo dije. Yo dije que presuntamente el hijo de ella era de Westcol porque nos llegó a las páginas de chismes y yo dije las fechas no cuadran, pero ella dijo que no sé qué, y lo que también dije y estoy segura es que ella no está con el marido”.

Incluso, sobre las acusaciones que rondan sobre la infidelidad de Tejada a la creadora de contenido, el agropecuario aseguró que en ningún momento le fue infiel “hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo”.

Igualmente, se conoció un video de la mujer a la que acusaron afirmó que todo se debía a un video musical que los dos estaban grabando y que Merlano Manzaneda estaba presente en el momento en el que se llevaron a cabo las escenas.