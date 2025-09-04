Lotería del Meta resultados miércoles 3 de septiembre 2025; premio mayor despachado en Villavicencio

Para participar en la Lotería de Meta se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería del Meta dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo millonario.

Aquí están los afortunados ganadores y descubra si obtuvo alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Resultados Lotería del Meta 3 de septiembre 2025

Sorteo: 3262

Número ganador: 6326

Serie: 085

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Esta lotería únicamente realiza un juego cada semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de mil 800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones, lo que da un total de 7 mil 200 millones de pesos en premios.

Cómo jugar la Lotería del Meta

Para poder jugar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escoger su combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.