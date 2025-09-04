Colombia

¿Tienes vehículo en Medellín? Averigua si puedes circular en la ciudad

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Debido a las recientes modificaciones en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante saber qué autos no pueden transitar este jueves 4 de septiembre en Medellín.

La Secretaría de Movilidad de Medellín explica que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 0, 2,.

Particulares: 0, 2,.

Taxis: 1,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas de cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del año.

Las nuevas medidas de restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Conoce los resultados del Sinuano Día y Noche de este miércoles 3 de septiembre

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Conoce los resultados del Sinuano

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 4 de septiembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este jueves

Pico y Placa en Cali:

Alexander López Maya regresa al Senado, Corte Constitucional anula sanción por doble militancia

El alto tribunal amparó los derechos políticos del congresista del Pacto Histórico, quien deberá dejar su cargo en la Procuraduría para retornar al legislativo tras la anulación de la sentencia que había motivado su salida

Alexander López Maya regresa al

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

En una degustación fuera de lo común, con “caja misteriosa” y la revelación del beneficio que ganó Raúl, el próximo reto de eliminación será entre cuatro participantes

Tres salvados y la revelación

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

La agrupación jamaiquina, reconocida como un emblema del reggae, anunció su regreso al país para celebrar el 40 aniversario de su influyente LP ‘Legend’

The Wailers, la legendaria banda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Tres salvados y la revelación

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Deportes

Video: Néstor Lorenzo salió del

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018