Colombia

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este jueves 4 de septiembre

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy jueves

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los automóviles que no tienen permitido circular en Villavicencio hoy 4 de septiembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos tienen prohibido circular este jueves.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 3, 4,.

Taxis: 0,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Las autoridades de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

Las medidas de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último número de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaVillavicenciocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Tras elección de Carlos Camargo, Petro anunció que “coalición de gobierno en el senado se rehace por completo”

El Gobierno solicitó la renuncia de tres ministros y anunció un cambio en sus alianzas parlamentarias, luego de la designación de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Tras elección de Carlos Camargo,

Último resultado de la Lotería del Meta hoy: miércoles 3 de septiembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Último resultado de la Lotería

Los resultados del Chontico Día y Noche 3 de septiembre 2025

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Los resultados del Chontico Día

Conoce los resultados del Sinuano Día y Noche de este miércoles 3 de septiembre

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Conoce los resultados del Sinuano

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 4 de septiembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este jueves

Pico y Placa en Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Tres salvados y la revelación

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Deportes

Video: Néstor Lorenzo salió del

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018