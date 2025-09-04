Melissa Gate habría reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro en las que dijo que era amante de un “viejito”

La paisa le habría revelado esto durante un encuentro que tuvieron en México - crédito @yeisitorres.04/TikTok

Desde que finalizó La casa de los famosos Colombia, en redes sociales se han producido enfrentamientos entre seguidores de Melissa Gate y Karina García, especialmente en personalidades, que de acuerdo con los internautas, siguieron de cerca el reality y estarían interesados en participar en la tercera temporada.

Recientemente, la controversia en torno a Melissa Gate cobró fuerza tras las declaraciones del creador de contenido Valentino Lázaro, acusándola de haberse relacionado sentimentalmente con un hombre mayor y comprometido, supuestamente motivada por intereses económicos.

Incluso, llamó la atención una fotografía de la paisa, estampada en una camiseta con el mensaje que decía: “¡La moza eres tú!”

Estas afirmaciones, que circularon ampliamente en redes sociales, generaron una ola de especulaciones sobre la vida privada de la influenciadora.

La polémica se intensificó cuando en el programa Dímelo King se abordó el tema, presentando incluso a una invitada y mostrando supuestas pruebas que respaldarían la versión de Valentino.

A pesar de la presión mediática, Melissa Gate optó por no emitir un pronunciamiento directo sobre las acusaciones.

En cambio, la encargada de revelar la versión de la exparticipante de La casa de los famosos fue la empresaria Yina Calderón, con quien coincidió recientemente en México mientras la paisa participa de un desfile de modas al que fue invitada, para desmentir los rumores.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la DJ relató la conversación que mantuvo con Melissa Gate.

Según Calderón, la influencer le expresó con seriedad que lo expuesto por Lázaro es falso, pues no tiene la necesidad de recurrir a este tipo de prácticas: “Yina eso es totalmente falso, yo no tengo la necesidad de estar saliendo con viejitos”.

En sus declaraciones, la empresaria de fajas manifestó su confianza en la versión de Melissa, argumentando que no la imagina involucrada con un hombre mayor por dinero y que, en su opinión, la influenciadora no encaja en ese perfil. “No es ni siquiera una mujer coqueta”, añadió la empresaria, reforzando su respaldo a la desmentida.

Mientras tanto, los seguidores de Melissa Gate continúan atentos a que la también modelo se pronuncie directamente en contra del panelista de Dímelo King, dejando en firme lo que alguna vez dijo durante el reality sobre Karina García, pues fue el argumento que entregó Valentino para sacar a relucir todo el entramado de información en su contra.

Las declaraciones de Valentino Lázaro

Según el testimonio de Valentino Lázaro, que en un video difundido en plataformas digitales relató supuestos detalles de la relación que habría sostenido Gate con un hombre mayor.

“Tenía un cuchito, y el cuchito tenía novia. Y el cuchito le dijo a ella: ‘Yo tengo novia’. Y no le importó y fue a un pueblito con él y se lo comió. Y le enviaba transferencias bancarias y le recibía dinero, y se iba de viaje con el cuchito por dinero”, afirmó el creador de contenido a sus seguidores, recalcando que posee “pantallazos, transferencias, conversaciones, llamadas” como respaldo de su versión.

Asimismo, el influencer fue más allá al asegurar que la también creadora de contenido habría actuado de forma hipócrita al hacer señalamientos sobre otras mujeres dentro del programa.

“Y tanto que criticaban a Karina, de que Karina sale con viejitos, de que Karina lo vende por plata, de que Karina es moza. Ay, mamacita.Yo siempre dije: ‘Todo el mundo le tiene miedo a ella, a mí esa vieja no me da ni poquitico de miedo’.Y creo que se metió con el que no debía, nunca se metió conmigo", expresó el creador de contenido, citando el programa y aludiendo a sus relaciones personales.