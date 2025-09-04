Colombia

Melissa Gate habría reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro en las que dijo que era amante de un “viejito”

La creadora de contenido, de acuerdo con Yina Calderón, respondió en un tono muy serio cuando afirmó que lo expuesto por el ‘influencer’ es totalmente falso

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La paisa le habría revelado esto durante un encuentro que tuvieron en México - crédito @yeisitorres.04/TikTok

Desde que finalizó La casa de los famosos Colombia, en redes sociales se han producido enfrentamientos entre seguidores de Melissa Gate y Karina García, especialmente en personalidades, que de acuerdo con los internautas, siguieron de cerca el reality y estarían interesados en participar en la tercera temporada.

Recientemente, la controversia en torno a Melissa Gate cobró fuerza tras las declaraciones del creador de contenido Valentino Lázaro, acusándola de haberse relacionado sentimentalmente con un hombre mayor y comprometido, supuestamente motivada por intereses económicos.

Incluso, llamó la atención una fotografía de la paisa, estampada en una camiseta con el mensaje que decía: “¡La moza eres tú!”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El influenciador aseguró que la paisa es "prepago" y así lo hizo ver con su más reciente publicación - crédito @valentinolazaroh_/TikTok

Estas afirmaciones, que circularon ampliamente en redes sociales, generaron una ola de especulaciones sobre la vida privada de la influenciadora.

La polémica se intensificó cuando en el programa Dímelo King se abordó el tema, presentando incluso a una invitada y mostrando supuestas pruebas que respaldarían la versión de Valentino.

A pesar de la presión mediática, Melissa Gate optó por no emitir un pronunciamiento directo sobre las acusaciones.

En cambio, la encargada de revelar la versión de la exparticipante de La casa de los famosos fue la empresaria Yina Calderón, con quien coincidió recientemente en México mientras la paisa participa de un desfile de modas al que fue invitada, para desmentir los rumores.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la DJ relató la conversación que mantuvo con Melissa Gate.

Según Calderón, la influencer le expresó con seriedad que lo expuesto por Lázaro es falso, pues no tiene la necesidad de recurrir a este tipo de prácticas: “Yina eso es totalmente falso, yo no tengo la necesidad de estar saliendo con viejitos”.

El creador de contenido generó
El creador de contenido generó polémica por la camiseta que llevó - crédito @letengoelchisme/IG

En sus declaraciones, la empresaria de fajas manifestó su confianza en la versión de Melissa, argumentando que no la imagina involucrada con un hombre mayor por dinero y que, en su opinión, la influenciadora no encaja en ese perfil. “No es ni siquiera una mujer coqueta”, añadió la empresaria, reforzando su respaldo a la desmentida.

Mientras tanto, los seguidores de Melissa Gate continúan atentos a que la también modelo se pronuncie directamente en contra del panelista de Dímelo King, dejando en firme lo que alguna vez dijo durante el reality sobre Karina García, pues fue el argumento que entregó Valentino para sacar a relucir todo el entramado de información en su contra.

Las declaraciones de Valentino Lázaro

La paisa no se ha pronunciado al respecto - crédito @letengoelchisme/IG

Según el testimonio de Valentino Lázaro, que en un video difundido en plataformas digitales relató supuestos detalles de la relación que habría sostenido Gate con un hombre mayor.

“Tenía un cuchito, y el cuchito tenía novia. Y el cuchito le dijo a ella: ‘Yo tengo novia’. Y no le importó y fue a un pueblito con él y se lo comió. Y le enviaba transferencias bancarias y le recibía dinero, y se iba de viaje con el cuchito por dinero”, afirmó el creador de contenido a sus seguidores, recalcando que posee “pantallazos, transferencias, conversaciones, llamadas” como respaldo de su versión.

Asimismo, el influencer fue más allá al asegurar que la también creadora de contenido habría actuado de forma hipócrita al hacer señalamientos sobre otras mujeres dentro del programa.

“Y tanto que criticaban a Karina, de que Karina sale con viejitos, de que Karina lo vende por plata, de que Karina es moza. Ay, mamacita.Yo siempre dije: ‘Todo el mundo le tiene miedo a ella, a mí esa vieja no me da ni poquitico de miedo’.Y creo que se metió con el que no debía, nunca se metió conmigo", expresó el creador de contenido, citando el programa y aludiendo a sus relaciones personales.

Temas Relacionados

Melissa GateValentino LázaroYina CalderónEl viejito de Melissa GateColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el último partido de las eliminatorias

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Este es el secreto que las marcas importantes de neumáticos recomiendan para que sus llantas duren más y gasten menos

Rotar las llantas no es solo un tema de estética o gasto: hacerlo de manera periódica evita el desgaste desigual, mejora la seguridad al volante y ayuda a que los neumáticos duren más

Este es el secreto que

Esta es la denuncia de una menor que fue víctima de extorsión en Bogotá, por imágenes íntimas luego de contacto con aplicación

Una adolescente fue intimidada por un joven que exigía nuevos videos explícitos, lo que llevó a la intervención de autoridades

Esta es la denuncia de

Carolina Cruz conmovió al confesar que extraña a su papá quien formó otro hogar hace 20 años: “Quisiera tenerlo a mi lado”

La presentadora vallecaucana habló de las razones por las que está distanciada de su padre, que padece de Alzheimer y a quien no puede cuidar por respeto al nuevo hogar que formó

Carolina Cruz conmovió al confesar

La actriz Diana Belmonte habló de los quiebres en su salud mental que la inspiraron para su ‘stand up comedy’ ‘Simplemente La Belmonte’: “Las crisis siempre van a llegar”

La actriz en diálogo con Infobae Colombia reveló detalles de su montaje, que fusiona humor, música y reflexión sobre salud mental, y que invita al público a vivir una experiencia “catártica y participativa”

La actriz Diana Belmonte habló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista contra un helicóptero

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz conmovió al confesar

Carolina Cruz conmovió al confesar que extraña a su papá quien formó otro hogar hace 20 años: “Quisiera tenerlo a mi lado”

La actriz Diana Belmonte habló de los quiebres en su salud mental que la inspiraron para su ‘stand up comedy’ ‘Simplemente La Belmonte’: “Las crisis siempre van a llegar”

Karol Samantha, novia de Epa Colombia, se defendió de quienes afirman que está quebrando la empresa: “Nos levantamos todos los días para dar lo mejor”

Así fue el matrimonio de Katrinalieth Morales, la hija mayor del fallecido Kaleth Morales

Feid ahora tiene su propio Funko Pop: se une a Shakira y a J Balvin, los únicos colombianos que tenían una figura oficial

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Colombia vs. Bolivia EN VIVO hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el último partido de las eliminatorias

Alcalde de Barranquilla se atrevió a vaticinar al próximo campeón del fútbol profesional colombiano: de paso anunció remodelaciones en el estadio Metropolitano, la casa de la selección Colombia

Juan Ayuso ganó la etapa 12 de la Vuelta a España: Santiago Buitrago se destacó y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano

Estas son las posibles formaciones titulares de Colombia y Bolivia, según la prensa deportiva del país

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas