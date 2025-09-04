María Fernanda Cabal le contestó a Petro quien dijo que “el fascismo festeja el triunfo del nuevo magistrado”: “Fascismo es socialismo, la misma basura que su credo comunista”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se volvió a despachar en contra del presidente Gustavo Petro por publicación en la que asegura que “si el fascismo festeja, pues el liberalismo eligió al fascismo, así de simple“.
El anterior comentario de Petro que hace referencia al triunfo de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte, desató la furia de la congresista quien le dijo que la izquierda es satánica.
"Fascismo ES socialismo. La misma basura que su credo comunista. Anulan al individuo para matar el espíritu que nos enlaza a Dios. Todos ustedes son satánicos. Marx=Satan“, señaló.
