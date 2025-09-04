Colombia

María Fernanda Cabal le contestó a Petro quien dijo que “el fascismo festeja el triunfo del nuevo magistrado”: “Fascismo es socialismo, la misma basura que su credo comunista”

La congresista del Centro Democrático se le volvió a ir con todo al mandatario colombiano afirmándole que “todos ustedes son satánicos”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal se le fue con todo a Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se volvió a despachar en contra del presidente Gustavo Petro por publicación en la que asegura que “si el fascismo festeja, pues el liberalismo eligió al fascismo, así de simple“.

El anterior comentario de Petro que hace referencia al triunfo de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte, desató la furia de la congresista quien le dijo que la izquierda es satánica.

"Fascismo ES socialismo. La misma basura que su credo comunista. Anulan al individuo para matar el espíritu que nos enlaza a Dios. Todos ustedes son satánicos. Marx=Satan“, señaló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo PetroGobierno PetroCarlos CamargoNuevo magistrado en la CorteFascismoComunismoColombia-Noticias

Más Noticias

Jorge Herrera tildó a Carolina Sabino de estratega y reveló su verdadera cara en ‘Masterchef Celebrity’: “Buscó hacerme perder”

El actor, que salió de la competencia culinaria por no escuchar los consejos de sus compañeros, le quitó la máscara que dice temer su colega: “Es la más calculadora de todos”

Jorge Herrera tildó a Carolina

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta

Este es el perfil de Carlos Camargo, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El nuevo magistrado de la alta corte combina una sólida formación académica, con doctorado incluido, con una trayectoria relevante en diferentes cargos en el sector público

Este es el perfil de

Resultados Super Astro Sol y Luna 3 de septiembre de 2025: signos y número ganador

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y

“El gobierno de Petro es corrupto, antidemocrático, inepto y ahora cobarde”: Paloma Valencia tras elección de Carlos Camargo en Corte Constitucional

La senadora del Centro Democrático dijo que la votación se sustenta en ponerle un freno al Gobierno, sin que eso haya implicado un ataque contra Patricia Balanta, la rival del exdefensor del Pueblo para el cargo

“El gobierno de Petro es
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Jorge Herrera tildó a Carolina

Jorge Herrera tildó a Carolina Sabino de estratega y reveló su verdadera cara en ‘Masterchef Celebrity’: “Buscó hacerme perder”

Shakira no detuvo su concierto en Querétaro, México, pese a la inundación de su camerino y las alertas de tormenta

Yina Calderón siguió su enfrentamiento con la mamá de Andrea Valdiri: “Los problemas con su hija, son con ella”

El ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. vendrá a Colombia: “Show me the money”

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores