Hacer turismo en Colombia le saldrá muy caro a estos viajeros si se aprueban los nuevos impuestos de la reforma tributaria

Por ahora, el turismo colombiano está siendo un gran renglón en la economía colombiana - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El turismo en Colombia mostró una senda positiva en los últimos años cuando se fortaleció como uno de los sectores más poderosos de la economía del país, pues en 2024 esta actividad generó USD10.220 millones de divisas, es decir 14% más que en 2023, lo que hizo que se posicionara como la segunda fuente de ellas en el país, de acuerdo con datos del Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La tendencia se mantiene en 2025, teniendo en cuenta que durante el primer semestre el turismo, según ambas entidades, aportó USD5.248 millones, lo que representó un incremento del 11,4% frente al mismo periodo de 2024, lo que evidencia su poder estratégico, ya que el ingreso por turismo es 1,95 veces lo que aporta el café, 2,2 veces lo del carbón y alcanza el 80,8% de lo que aporta el petróleo, logrando proyectarse así, que al finalizar 2025, se alcancen cerca de USD11.100 millones.

Sin embargo, pese a este comportamiento, la propuesta de la reforma tributaria del Gobierno Petro, de aplicar un IVA del 19% en servicios turísticos a los turistas extranjeros no residentes, beneficios que en la actualidad están exentos, afectaría de manera muy grave el camino que marca el turismo.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

Así lo advirtió la presidente ejecutiva de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, que precisó que lo anterior indicaría que con la medida se haría un recaudo estimado de $70.000 millones, es decir USD17,4 millones, lo que equivaldría a 0,34% de lo que el turismo generó en divisas en el primer semestre del 2025 y 0,18% de lo obtenido en 2024, lo que cuestionaría su efectividad.

Colombia en desventaja competitiva

Según ella, la iniciativa también dejaría a Colombia en desventaja en competitividad internacional como destino, teniendo en cuenta que Chile, Perú y Uruguay tienen 0% de IVA en servicios turísticos.

“Entendemos que se requiere de recaudo fiscal adicional y de una equidad tributaria, pero esta acción es contradictoria, justo cuando el turismo se consolida como motor económico del país, con el ingreso de divisas. El turismo ya compite de frente con el petróleo y supera ampliamente al café y al carbón. Este es realmente un recaudo marginal frente al peso del sector turístico, y sí podría comprometer su crecimiento”, señaló la dirigente gremial.

El futuro de la reforma tributaria está en manos del Congreso de la República - crédito @CamaraColombia/X

Negocios turísticos en riesgo

Sobre la situación, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) también rechazó la iniciativa que, en los hechos, constituye una nueva reforma tributaria que pone en riesgo la sostenibilidad de miles de restaurantes, bares, cafeterías y negocios turísticos en Colombia.

Hizo varias adverentencias:

El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno impactará de manera directa la gastronomía,el turismo y el empleo en Colombia.

Gravámenes a espectáculos, bebidas y combustibles encarecerán la operación de restaurantes, hoteles y bares,afectando a millones de consumidores y trabajadores.

En lugar de reducir el gasto público, se pretende trasladar la carga fiscal a las familias y al sector productivo que más empleo genera en el país.

Llamado urgente al Congreso de la República a defender la economía, la competitividad y la cultura gastronómica del país.

Acodrés advirtió dificultades para la operación de bares y restaurantes con la reforma tributaria del Gobierno Petro - crédito Acodrés

Acodrés advitió los impactos en el sector turístico y gastronómico. Expuso lo siguiente:

Alza en combustibles e impuesto al carbono: encarecerá los costos logísticos y de transporte de alimentos, elevando los precios de la canasta familiar y reduciendo el acceso de los colombianos a productos básicos.

Impuestos adicionales a bebidas alcohólicas y cerveza: afectarán directamente al consumo en restaurantes y bares, incentivando el contrabando y reduciendo ingresos regionales destinados a salud y educación.

IVA a espectáculos y eventos: gravar conciertos, festivales y actividades culturales y deportivas desincentivará el turismo y golpeará la economía creativa, donde la gastronomía juega un papel central.

IVA en parqueaderos y zonas comunes de centros comerciales: aumentará los costos operativos de miles de restaurantes ubicados en estos espacios.

Mayor presión tributaria sobre el consumo formal: mientras se encarece el acceso a la oferta gastronómica legal,se fortalece la informalidad que ya afecta gravemente la industria.