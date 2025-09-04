Colombia

Gustavo Bolívar lanzó fuerte acusación contra los miembros del Senado por elección de magistrado de la Corte Constitucional: “¿Les llegaron al precio?”

El exsenador, guionista y precandidato presidencial por el oficialismo lanza una fuerte acusación sobre posibles irregularidades en el proceso de selección del nuevo juez de la alta corte

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El exsenador expresó dudas sobre
El exsenador expresó dudas sobre la integridad del proceso de selección, sugiriendo posibles irregularidades y criticando la conducta de legisladores que, según él, habrían cambiado su voto en el último momento - crédito @AnatoNacional/X

Gustavo Bolívar criticó la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional y señaló que “varios senadores y senadoras incluso del Pacto Histórico se voltearon a última hora”.

El excongresista planteó dudas sobre la transparencia del proceso al preguntar: “¿Les llegaron al precio?”

Bolívar calificó duramente el comportamiento legislativo: “El nido de ratas no defrauda a la hora de envilecer la política y la justicia“, afirmó Bolívar, sugiriendo que la presunta compra de votos pone en entredicho la legitimidad del nuevo magistrado.

“Imaginen lo que hará en la Corte alguien que compre su cargo”, agregó, cuestionando la ética de quienes participaron en la elección.

El exlegislador manifestó su descontento
El exlegislador manifestó su descontento ante la reciente elección, señalando que la supuesta falta de ética y la posible corrupción ponen en duda la legitimidad del nuevo integrante del alto tribunal - crédito captura de pantalla / X

Finalmente, manifestó su indignación con frases contundentes: “Qué vergüenza nuestra justicia. Qué vergüenza nuestro Congreso“, cerró Bolívar, dejando en evidencia su decepción por el proceder de los legisladores en este proceso.

Carlos Camargo Assis, la votación en el Senado y la sombra del uribismo: la batalla por la Corte Constitucional que sacude a Colombia

La designación de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia ha intensificado la confrontación política entre el Gobierno y la oposición, en un contexto marcado por acusaciones de discriminación y cuestionamientos sobre la independencia judicial.

La votación, celebrada en el Senado de Colombia, otorgó a Camargo 62 votos, superando a la jurista María Patricia Balanta, quien recibió 41 sufragios y contaba con el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Desde Japón, donde se encontraba en visita oficial, Petro reaccionó de inmediato a través de su cuenta de X, manifestando su desconfianza hacia el nuevo magistrado.

El mandatario enfatizó que la elección de Camargo no respondía a los intereses de su administración y rechazó cualquier intento de controlar la Corte.

- crédito captura de pantalla X
- crédito captura de pantalla X

En sus mensajes, el presidente remarcó que su Gobierno solo había presentado dos ternas para la elección de magistrados, de un total de nueve integrantes del tribunal, y subrayó que la mayoría de los actuales miembros fueron postulados por gobiernos anteriores.

El presidente fue especialmente crítico con el historial de Camargo, a quien acusó de haber guardado silencio ante episodios de violencia y represión en gobiernos pasados. Petro expresó: “No confío en Camargo para defender la Constitución de 1991, no confío en el que se silenció ante el fascismo, el que no protestó contra el asesinato de los jóvenes, ni en el gobierno Uribe, más de seis mil inocentes, ni ante el encarcelamiento de los 3.000 jóvenes por los fiscales de Duque, muchos de esos fiscales, entregados a las mafias”.

El jefe de Estado atribuyó a la historia reciente de Colombia un dominio político de la Corte por parte del uribismo, lo que, en su opinión, ha obstaculizado la consolidación de un Estado Social de Derecho y perpetuado la desigualdad y la violencia.La reacción de la oposición fue inmediata.

Los sectores contrarios al Gobierno defendieron la elección de Camargo como una garantía de equilibrio institucional. Argumentaron que, de haber triunfado Balanta, Petro habría obtenido una mayoría en la Corte Constitucional, lo que podría favorecer la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Esta inquietud se centró especialmente en la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial, un tema que ha generado debate en Colombia en los últimos años.

El proceso de selección no estuvo exento de controversias adicionales. Petro denunció que la no elección de Balanta obedeció a su condición de mujer negra y criticó que se utilizara el hecho de ser su candidata como argumento para bloquear su llegada a la Corte.

La llegada de Camargo al
La llegada de Camargo al alto tribunal, tras una votación polarizada en el Senado, plantea interrogantes sobre la autonomía institucional y el futuro de las reformas constitucionales en un contexto político cada vez más tenso - crédito captura de pantalla / X

El presidente afirmó: “Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”.

A las críticas del presidente se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó la decisión del Senado como un acto de discriminación.

