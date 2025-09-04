Gustavo Bolívar afirmó que Carlos Camargo cuando fue defensor del pueblo le entregó a varios magistrados de la Corte puestos y contratos para sus familiares

Gustavo Bolívar se despachó en contra del nuevo magistrado Carlos Camargo - crédito Colprensa

Tras la elección el 3 de septiembre de 2025 de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Suprema, diferentes sectores del petrismo quedaron con un mal sabor, entre ellos, Gustavo Bolívar.

El ahora precandidato presidencial hizo fuertes acusaciones por medio de su cuenta en X, afirmando que el equilibrio y separación de poderes en Colombia no existe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El famoso equilibrio de poderes no existe, eso es pura paja. Aquí lo que existe es tu me das, yo te doy, tú me tapas, yo te tapo. Yo te elijo, tú me eliges, luego yo te elijo y tú me das impunidad. Eso ha sido la solidaridad de estos cuerpos de poder que existen en Colombia”, empezó diciendo Bolívar.

El precandidato afirmó que cuando Camargo fue defensor del pueblo facilitó puestos y contratos para familiares de magistrados.

“Resulta que el hoy flamante magistrado Camargo cuando fue defensor del pueblo le entregó a varios de los magistrados de la Corte Suprema que lo ternaron, puestos y contratos para sus familiares”, afirmó.