Colombia

Francisco Barbosa le señaló a Gustavo Petro que el mismo pueblo que lo eligió lo olvidará: “El próximo año no quedará ni el recuerdo”

El precandidato y exfiscal general, contradictor de Gustavo Petro, le dijo al jefe de Estado que su “Gobierno ya se acabó y que sus discursos no valen nada”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Francisco Barbosa se volvió a
Francisco Barbosa se volvió a despachar en contra de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La derrota de María Patricia Balanta como aspirante del petrismo a la Corte trajo una lluvia de críticas en contra del presidente Gustavo Petro.

Según el mandatario en su cuenta en X, la derecha excluyó a Balanta por su color de piel afirmando que si ella ganaba como magistrada de la Corte, la izquierda tendría más poder.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. Mentirosos sucios. Nunvñxa he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, dijo.

En dicho pronunciamiento, Gustavo Petro también cuestionó el accionar de Carlos Camargo cuando fue defensor del pueblo.

“El senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso. Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del pueblo haya siquiera alzado la voz? Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía.”, puntualizó.

Gustavo Petro se le fue
Gustavo Petro se le fue con todo a la derecha colombiana - crédito @petrogustavo

Lo anterior, hizo que el abogado y exfiscal general Francisco Barbosa se le fuera con todo al mandatario afirmando que después de agosto del 2026 su presidencia no quedará ni en el recuerdo.

"Su gobierno terminó. El próximo año no quedará ni el recuerdo de su paso por la presidencia“, dijo Barbosa.

El exfiscal le recordó a Petro que así como se lo dijo una vez, el mismo pueblo que lo eligió lo olvidará.

“Se lo dije una vez: el pueblo que lo eligió es el mismo pueblo que lo olvidará. Así funciona el poder“, afirmó.

Francisco Barbosa le contestó a
Francisco Barbosa le contestó a Petro tras su polémico mensaje defendiendo a María Patricia Balanta - crédito @FBarbosaDelgado

Pero, Barbosa siguió tirándole a Petro señalando que el mandatario se victimiza tras la victoria de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte y le reiteró que sus discursos no valen nada.

Otra vez la victimización. Es tan evidente. Se acabó su gobierno. Sus discursos no valen nada”, afirmó.

Francisco Barbosa le dijo a
Francisco Barbosa le dijo a Gustavo Petro que "sus discursos no valen nada" - crédito @FBarbosaDelgado

Reacciones de algunos senadores ante la victoria de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte

La designación de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional movilizó las voces de la oposición en el escenario político colombiano.

Líderes y partidos adversos al Gobierno destacaron el resultado de la jornada, interpretando el proceso como un hito que refuerza los contrapesos institucionales en Colombia.

Durante la votación del miércoles 3 de septiembre de 2025 en el Senado de la República, Camargo Assis obtuvo 62 votos a favor, mientras que la candidata oficialista, María Patricia Balanta, recibió 41 sufragios, en una sesión con la participación de 103 congresistas y marcada por la expectación pública.

La atención se centró en los posibles efectos políticos y jurídicos de este resultado, en un contexto de tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El bloque del Centro Democrático reaccionó de manera inmediata al resultado.

Esto dijo la senadora María
Esto dijo la senadora María Fernanda Cabal sobre la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, señaló: “La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional es un triunfo de la institucionalidad. En medio de la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses, esta decisión debe servir para fortalecer la independencia judicial y proteger el Estado de derecho”.

La congresista Paloma Valencia, también del Centro Democrático, argumentó que con este escenario se evita el dominio de Gustavo Petro sobre el tribunal.

“Petro ya tenía un número significativo de magistrados”, puntualizó, y añadió que una nueva designación oficialista facilitaría al Ejecutivo la imposición de medidas excepcionales.

Valencia advirtió sobre eventuales escenarios de constituyente o modificación del calendario electoral, valorando lo sucedido como una garantía para la “democracia”.

El senador Efraín Cepeda se
El senador Efraín Cepeda se pronunció sobre la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional - crédito @EfrainCepeda/X

A este mensaje se sumó el expresidente del Senado Efraín Cepeda, quien expresó: “La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional envía un mensaje rotundo y esperanzador para la democracia colombiana. A pesar de las amenazas, descalificaciones y presiones del presidente Petro, el Senado de la República demostró su compromiso con la nación al elegir a un jurista de trayectoria intachable y firme defensor de la institucionalidad”.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaGustavo PetroGobierno PetroElecciones 2026Elecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Capturado en Medellín ciudadano estadounidense solicitado en extradición por narcotráfico de opioides

Una vez en el sospechoso enviaba la droga a Estados Unidos, los fármacos eran puestos a la venta a pequeña escala en el mercado ilegal o mediante plataformas de la llamada ‘dark web’

Capturado en Medellín ciudadano estadounidense

Resultados del Sinuano Día y Noche 3 de septiembre

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día y

La primera dama colombiana, Verónica Alcocer, visitará la cárcel La Picota en Bogotá

En un documento emitido el 2 de septiembre por el Inpec, se confirmaron las medidas de seguridad que se tomaron por la presencia de funcionarios de la presidencia de la República

La primera dama colombiana, Verónica

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta

Cientos de bolsas con desechos hospitalarios peligrosos fueron encontrados en una vivienda administrada por la Sociedad de Activos Especiales en Quibdó: decenas de familias habrían estado en riesgo

La SAE aseguró que el hallazgo de bolsas con deshechos de hospitales y de restos provenientes del cementerio representa un alto riesgo para trescientas familias vecinas

Cientos de bolsas con desechos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Jorge Herrera tildó a Carolina

Jorge Herrera tildó a Carolina Sabino de estratega y reveló su verdadera cara en ‘Masterchef Celebrity’: “Buscó hacerme perder”

Shakira no detuvo su concierto en Querétaro, México, pese a la inundación de su camerino y las alertas de tormenta

Yina Calderón siguió su enfrentamiento con la mamá de Andrea Valdiri: “Los problemas con su hija, son con ella”

El ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. vendrá a Colombia: “Show me the money”

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Deportes

Etapa 12 de la Vuelta

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores