“Es un abogado mediocre:” Director de la Ungrd sobre elección de Camargo como magistrado; denuncia arreglos de puestos

Carlos Carrillo dijo que Camargo es un abogado mediocre - crédito Colprensa

Siguen conociéndose reacciones en el país político luego de la elección en el Congreso de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como magistrado de la Corte Constitucional.

A través de su cuenta de X, Carlos Carrillo, director la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afirmó que esta decisión fue producto de intercambios políticos. Criticó y cuestionó la idoneidad de Camargo para ejercer el cargo que ahora ostenta.

“El triunfo de Carlos Camargo no es una derrota para Gustavo Petro, es una victoria para la política tradicional que todo lo resuelve con puestos, favores y clientelismo. Un abogado mediocre, incapaz hasta de hacer su propia rendición de cuentas será uno de los principales garantes de la Constitución. El odio a este gobierno lleva a algunos “independientes” a actuar como idiotas útiles de quienes no tienen interés distinto a seguir saqueando el país".

Carrillo cuestionó elección de Camargo en la Corte Suprema - crédito X