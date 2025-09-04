El Tribunal Superior de Bogotá confirma detención contra Carlos Ramón González por lavado de activos

La justicia ratificó la medida de aseguramiento contra el exfuncionario, quien permanece fugitivo, ampliando la imputación a tres delitos graves relacionados con el saqueo de la Ungrd - crédito Redes Sociales

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta implicación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

González, que actualmente permanece prófugo de la justicia, enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y, tras la reciente decisión judicial, también por lavado de activos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La resolución del Tribunal Superior de Bogotá se produjo en segunda instancia y revoca una decisión previa que había excluido el delito de lavado de activos de la imputación.

Con esta determinación, el exfuncionario deberá responder formalmente por tres delitos graves, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones en su contra.

González, cuya localización sigue siendo desconocida para las autoridades, se mantiene fuera del alcance de la justicia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El exdirector del Dapre, prófugo de la justicia, deberá responder por cohecho, peculado y lavado de activos tras la decisión definitiva que refuerza la gravedad de las acusaciones en su contra - crédito Colprensa e Imagen ilustrativa Infobae

El fallo del Tribunal Superior no solo confirma la medida de aseguramiento por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros, sino que también incorpora de manera definitiva el cargo de lavado de activos.

Esta inclusión se produce tras la revocatoria del auto emitido el 3 de julio de 2025 por un magistrado de la misma instancia, que había anulado inicialmente ese delito.

Según la Sala de Decisión Penal, se resolvió “revocar el ordinal primero del auto proferido el 3 de julio de 2025 por un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en función de control de garantías y, en su lugar, decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos en contra de Carlos Ramón González Merchán, conforme a las consideraciones expuestas en la parte emotiva de esta providencia”.

Además, el juez confirmó el resto de la decisión apelada, consolidando así la situación procesal del exdirector del Dapre.

La decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá es definitiva y no admite recurso alguno, quedando notificadas todas las partes e intervinientes en el proceso.