Periodista habría estado retenido por filmar la entrada de Verónica Alcocer a La Picota: lo amenazaron con quitarle acreditación

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la visita de la esposa del presidente Gustavo Petro a la cárcel en Bogotá, y las críticas no se hicieron esperar

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

La periodista Vicky Dávila aseguró
La periodista Vicky Dávila aseguró que esta acción podría estar en contra de la libertad de prensa en Colombia - crédito Personería de Bogotá y @VickyDavilaH/X

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, realizó este jueves 4 de septiembre una visita al complejo carcelario La Picota, en Bogotá.

De acuerdo con el documento oficial de la entidad, fechado el 2 de septiembre y citado por El Tiempo, el ingreso de la comitiva presidencial requirió medidas de seguridad reforzadas, como la suspensión del acceso a vehículos y visitantes externos durante la mañana, incluidos abogados, actividades eclesiásticas y representantes de entidades externas.

Esta confirmación despertó inquietudes, especialmente en la oposición, que emitieron cuestionamientos sobre los motivos de la visita de la primera dama de la Nación.

Pero denuncias también. En sus redes sociales, la exdirectora de la revista Semana y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila, reportó que un periodista del medio de comunicación nacional fue retenido por registrar el ingreso de Verónica Alcocer en las instalaciones de La Picota.

Periodista de Semana fue retenido en La Picota por filmar llegada de Verónica Alcocer a La Picota - crédito @VickyDavilaH/X

“El periodista Javier Barragán de SEMANA lo tuvieron más de media hora, con su carné retenido, porque grabó la entrada de Verónica Alcocer a La Picota. Lo hicieron retirar del lugar y lo amenazaron con quitarle la acreditación en presidencia. Así está la libertad de prensa en Colombia con este Gobierno. Qué esconden en La Picota. A qué fue Verónica Alcocer (sic)“, escribió Dávila.

La presencia de Verónica Alcocer en La Picota fue ampliamente difundida por Vicky Dávila, que, a través de sus redes sociales, advirtió acerca de las restricciones implementadas en el centro penitenciario y publicó el oficio oficial remitido por el capitán Luis Francisco Gómez Benítez, comandante de vigilancia del Complejo Carcelario.

Dávila cuestionó el hermetismo y la magnitud de la visita, recordando las implicaciones políticas del llamado “pacto de La Picota” y el contexto preelectoral que rodea la agenda de la casa presidencial.

La precandidata presidencial denunció la
La precandidata presidencial denunció la retención del periodista - crédito @VickyDavilaH/X

En sus mensajes, la periodista detalló que Alcocer habría sostenido encuentros con “58 reclusos”, entre los que se encuentran integrantes de estructuras paramilitares, exguerrilleros, feminicidas, secuestradores, narcotraficantes, extraditables y responsables de delitos sexuales.

Así dijo: “Yo no digo mentiras. Verónica Alcocer llegó en una caravana inmensa y ya está dentro de La Picota. El Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a 8 meses de las elecciones presidenciales. ¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0?. Verónica se reúne con paramilitares, guerrilleros, narcos, extraditables, feminicidas, violadores y secuestradores. Por qué le dio ahora por ir a las cárceles en plena campaña. Semana logró las imágenes del ingreso Verónica a La Picota".

De acuerdo con la lista publicada en redes por Dávila, algunos de los internos con quienes presuntamente se reunió la primera dama incluyen a: Carlos Arturo Pinzón (exparamilitar), Samuel Téllez Núñez (exparamilitar), Héctor Eudoro Rivera Erazo (vinculado a Los Rastrojos), Rodolfo Galvis Navarro (Clan del Golfo), Ronal Alexis Jaimes Tamayo (FARC), John Freddy Rubiano Sánchez (violador en serie), y Keiler Heskegyn Ramírez Romero (narcotráfico), entre otros.

Documento del Inpec visita de
Documento del Inpec visita de primera dama a La Picota - crédito redes sociales/X

El oficio firmado por el Inpec destacó la responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa para los funcionarios que incumplieran o entorpecieran los procedimientos de seguridad establecidos en razón de la visita.

Lo anterior teniendo en cuenta la visita externa de funcionarios de presidencia; lo cual se hace necesario reforzar todas las medidas de seguridad”, reiteró la comunicación oficial.

Alcocer regresó al país tras un periodo en Europa para retomar sus funciones y acelerar su gestión social en el último año del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según declaraciones del mandatario, Alcocer ha acompañado a sus hijos que residen en el extranjero por motivos académicos y ha sostenido encuentros diplomáticos mientras estuvo fuera del país, incluyendo su participación en el funeral del papa Francisco en el Vaticano junto a la excanciller Laura Sarabia.

El regreso de Alcocer coincide con el inicio de la recta final del actual gobierno, en un contexto marcado por la campaña electoral y movimientos en el entorno político de la Casa de Nariño.

