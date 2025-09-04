Denuncia de abuso sexual contra un perro desató indignación en Cartagena

Las brutales acciones se cometieron en contra de un perro callejero - crédito Pixabay

La denuncia de un presunto caso de zoofilia contra una perrita en Cartagena tiene en alerta a la comunidad, por lo que las autoridades adelantaron rápidas acciones de respuesta institucional, como la activación de la Ruta de Atención por parte de la Alcaldía de la capital de Bolívar y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata).

Desde el domingo 31 de agosto de 2025, día en el que se denunció el caso, las autoridades desplegaron un operativo en los alrededores de la bomba del Amparo y zonas cercanas, con el objetivo de localizar tanto a la víctima como al presunto responsable, que sería un habitante de calle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía, el equipo de búsqueda cuenta con atención veterinaria especializada para la canina, por lo que se realizó un llamado a la comunidad para que aporten información relevante que permita esclarecer el caso.

Y es que el operativo está liderado por el Escuadrón Antimaltrato, que está creado bajo el amparo de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endurece las sanciones contra el maltrato animal en Colombia. Esta legislación refuerza la capacidad de las autoridades para actuar ante denuncias de este tipo y reitera la importancia de la protección animal como política pública.

Las autoridades esperan brindar apoyo al animal y judicializar al implicado - crédito Freepik

La Umata y la Policía Metropolitana de Cartagena intensificaron las labores de localización del presunto responsable, aunque la condición de calle de la persona señalada ha hecho que sea aún más difícil su ubicación. Entre tanto, las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar el bienestar de la canina afectada, asegurando que reciba la atención veterinaria necesaria a través de los recursos municipales disponibles.

A su vez, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aseguró que su administración le otorga una prioridad a la protección animal: “La protección de los animales es un compromiso fundamental de nuestra gestión. No podemos permitir que se vulneren sus derechos y bienestar. Estamos trabajando incansablemente para asegurar que esta situación sea atendida con la seriedad que merece”, afirmó el mandatario.

En la misma línea, el director de la Umata, Adolfo Pérez, destacó la responsabilidad institucional y la necesidad de colaboración ciudadana: “Es nuestra responsabilidad como autoridades garantizar el bienestar de todos los seres vivos en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la comunidad para que se una a nuestros esfuerzos y colabore en la búsqueda de la canina”, expresó Pérez.

Para facilitar la participación ciudadana, las autoridades confirmaron la habilitación de la línea +57 312 8027801, así como de la cuenta oficial de Instagram @umata.cartagena como canales de contacto para recibir información que ayude a esclarecer el caso y ubicar tanto a la perrita afectada como al presunto responsable.

La comunidad pide respeto por los animales - crédito Pixabay

Cabe mencionar que como parte de la política distrital de protección y bienestar animal, Cartagena dispone de una Unidad Móvil Veterinaria equipada con personal especializado y los recursos necesarios para atender situaciones de maltrato animal. Esta iniciativa fue impulsada por la administración local, lo que refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias y casos de vulneración de derechos de los animales en la ciudad.

Entre tanto, las autoridades fueron enfáticas en que la colaboración de la ciudadanía es esencial para avanzar en la resolución de este caso y fortalecer la protección animal en Cartagena. Por esta razón, las autoridades aclararon que cada aporte de información representa un paso más hacia la resolución de este caso, así mismo refuerza el compromiso colectivo con el bienestar de todos los seres vivos en la ciudad, puesto que es indispensable garantizar el respeto y cuidado por estos seres.