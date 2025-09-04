Dayro Moreno compartió anécdota de cuando conoció a Natalia París: “Estaban en hilo dental”

El delantero del Once Caldas recordó un episodio publicitario junto a la modelo - crédito @dayrogol17 @nataliaparisartist/ Instagram

El regreso de Dayro Moreno a la selección Colombia revitalizó la expectativa de los aficionados en la antesala de la doble fecha eliminatoria frente a Bolivia y Venezuela, disputa clave en el camino al Mundial de Estados Unidos 2026.

En este contexto, el delantero del Once Caldas no solo acaparó la atención por su desempeño deportivo, sino también por compartir una anécdota que se volvió viral tras una entrevista.

En conversación para una campaña publicitaria, Dayro Moreno relató detalles de un encuentro profesional con Natalia París y otras modelos colombianas durante la grabación de un comercial.

“Me llamó una marca y allá estaba Natalia París y otras modelos; todas estaban en hilo dental. Ahí aprendí eso, que por algo yo estaba ahí, que para eso estudiamos”, expresó el futbolista en medio de las risas.

Pese a supuestos rumores de un acercamiento entre Dayro y Natalia, el delantero fue claro en enfatizar que solo la conoció en medio de la campaña publicitaria, pero no detalló si tiene una amistad.