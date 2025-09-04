El ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. vendrá a Colombia a un reconocido festival de cine: “Show me the money”

El reconocido intérprete internacional se suma al evento en Bogotá, impulsando la integración entre cine tradicional y nuevas tecnologías en la mayor cita de cine hecho con dispositivos móviles - crédito Smart Films - Nicole Sweet-USA TODAY Sports REUTERS

La confirmación de Cuba Gooding Jr. como estrella invitada en la próxima edición de Smartfilms Summit Fest 2025 marca un hito para el festival de cine realizado con dispositivos móviles, que se celebrará en Bogotá del 26 al 28 de septiembre.

La presencia del actor estadounidense, reconocido internacionalmente y ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Jerry Maguire (1996), refuerza la apuesta del evento por la democratización del séptimo arte y la integración entre el cine tradicional y las nuevas formas de producción audiovisual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su undécima edición, Smartfilms Summit Fest 2025 se consolida como el festival de cine hecho con celular más grande e incluyente del mundo, reuniendo a las mentes más creativas y talentosas del país.

Este año, el evento se desarrollará en el Centro Comercial Bima y en las salas de Cinemas Procinal, ofreciendo una experiencia integral que combina cine, creatividad, tecnología e innovación en un solo espacio.

La agenda del festival incluye el Summit Academy, un espacio dedicado a la reflexión sobre los desafíos y tendencias emergentes en la industria audiovisual, bajo el lema “Que lo artificial no te quite lo inteligente”.

El ganador del Oscar llegará a la capital colombiana para compartir su experiencia, inspirar a nuevos talentos y ser jurado en el festival de cine hecho con celular más grande del mundo - crédito Smartfilms

Cuba Gooding Jr. ofrecerá una charla magistral y participará como jurado en Smartfilms Summit Fest 2025, donde se evaluarán los mejores cortometrajes del certamen.

La participación de un artista de su trayectoria representa una oportunidad para inspirar a miles de creadores, quienes encuentran en su carrera un referente de dedicación y éxito.

“Hola, Colombia. And hello, SMART Films. I’m Cuba Gooding Jr. and I’m very excited to tell you that I’ll be there in Multicines, the world’s biggest and most inclusive film festival made with cell phones (Y hola, Smartfilms. Soy Cuba Gooding Jr. y me emociona mucho contarles que estaré allí en Multicines, el festival de cine hecho con celulares más grande e inclusivo del mundo)”,dijo el actor también recordado por su participación en Hombres de honor y series como American Horror Story.

El Summit Short Films permitirá el estreno simultáneo de los cortometrajes seleccionados en la convocatoria nacional, distribuidos en diez categorías que abarcan desde el ámbito profesional hasta propuestas incluyentes y temáticas juveniles.

Entre las categorías destacan: Profesional ditu, Aficionado Proquident, Musical Frisby, REDvolucionarias TIC, SmarTIC Incluyente, Etnias y Lenguas Vivas, Juvenil Amigos del Turismo MINCI, Transversa TransMilenio, Filminuto Vertical Metro Línea 1 - Metro de Bogotá y Spot Mascotas NutreCAN, esta última enfocada en producciones protagonizadas por mascotas.

La programación también contempla el Summit Music, un escenario donde la música y el cine convergen a través de conciertos, presentaciones de DJs, bandas y solistas, junto a la Fiesta Magenta, una celebración silenciosa con enfoque cinematográfico.

En el summit market, las marcas aliadas del festival interactuarán con los asistentes mediante experiencias centradas en la tecnología, consolidando el carácter innovador del evento.

El protagonista de Jerry Maguire compartirá sus secretos y evaluará los mejores cortos realizados con celular, motivando a miles de creadores en el festival más innovador del año - crédito Smartfilms

El punto culminante será la Gran Gala de Premiación, programada para el 30 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En esta ceremonia, Cuba Gooding Jr. será el invitado de honor en la alfombra roja, donde se premiará el talento y la creatividad de los realizadores que apuestan por el cine móvil, con una bolsa que supera los 220 millones de pesos.

La transmisión oficial estará a cargo de Canal Capital, aliado estratégico de Smartfilms desde hace varios años, permitiendo que el público siga de cerca todo el desarrollo del festival y la premiación de los mejores cortometrajes realizados con celular.

Yesenia Valencia reaccionó a la confirmación de Cuba en la edición 2025 de Smartfilms

La actriz y directora de Smartfilms Colombia, Yesenia Valencia, compartió la noticia del actor Cuba Gooding Jr. como invitado especial en la edición 2025, destacando el trayecto que el ganador del Oscar ha tenido frente a las cámaras.

La directora del festival celebró la llegada del actor ganador del Oscar a Smartfilms - crédito @yeseniavalenciaactriz/ Instagram

“Hoy mi corazón no me cabe en el pecho 💜 porque llega a @smartfilmsco Festival de Cine Hecho con Celulares. Que artistas de su talla nos acompañen no es solo un reconocimiento al festival, es también un mensaje poderoso para los jóvenes que cada año sueñan con contar sus historias a través de un celular. Su voz, su mirada y su experiencia se convierten en una inspiración para quienes a veces creen que los sueños son imposibles por falta de recursos", escribió Valencia.