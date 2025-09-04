Cientos de bolsas con desechos hospitalarios peligrosos fueron encontrados en una vivienda administrada por la Sociedad de Activos Especiales en Quibdó: decenas de familias habrían estado en riesgo

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras revisar un predio bajo su custodia en Quibdó, Chocó, identificó un preocupante depósito de cientos de bolsas que contenían desechos hospitalarios y restos provenientes del cementerio.
Entre las evidencias encontradas, se destacó la acumulación de materiales considerados peligrosos, con potencial de afectar gravemente la salud pública en la zona.
De acuerdo con lo informado por la SAE, este hallazgo representa un riesgo elevado para alrededor de trescientas familias que residen en las inmediaciones de la propiedad.
