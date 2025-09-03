Colombia

Yina Calderón pidió ayuda para que Epa Colombia reciba el beneficio de prisión domiciliaria: “Está muy enferma”

A pesar de haber sido llevada a otro centro penitenciario, la creadora de contenido sigue aislada y su condición física y mental preocupa a familiares y allegados, según dio a conocer la huilense en una reciente entrevista

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La huilense, durante una entrevista, aprovechó para dar a conocer la situación de Daneidy Barrera y pidió ayuda para conseguir que le den prisión domiciliaria - crédito @fenixcholin/TikTok

Desde que fue encarcelada el pasado 27 de enero por cargos de vandalismo contra una estación de TransMilenio durante las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en 2019, Daneidy Barrera (conocida popularmente como Epa Colombia) vive un drama personal, alejada de su hija Daphne Samara, con reiterados intentos infructuosos de cumplir su pena en prisión domiciliaria y un agravamiento progresivo de su estado de salud, según dieron a conocer sus familiares y amigos.

Pese a que el pasado 21 de agosto se concretó su traslado de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabieros de la Policía Nacional, luego de conocerse reportes de un potencial riesgo para su integridad, su situación no parece mejorar, y en las últimas horas incluso se vio afectada por un operativo del Inpec con el fin de incautar teléfonos móviles, prohibidos en el centro penitenciario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Epa Colombia entre las reclusas
Epa Colombia entre las reclusas a las que se les incautó un teléfono móvil - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube/X

Además, y pese a que se esperaba que el traslado a las instalaciones de la Policía Nacional derivaran en una mejora de sus condiciones, los reportes indican que la creadora de contenido mantiene distancia de amigos y creadores de contenido, incluida Yina Calderón. Hasta ahora, solo su prometida Karol Samantha, su hija y sus padres han podido visitarla.

A la par, el estado de salud de Daneidy Barrera sigue siendo objeto de preocupación, y así lo dio a conocer la propia Yina, desde México.

La DJ y empresaria de fajas, que se encuentra en ese país participando en diversas entrevistas y colaboraciones, dio a conocer detalles sobre la situación de la empresaria, aprovechando la atención mediática recibida en territorio mexicano, durante su intervención en el espacio digital Vaya Vaya TV.

La empresaria Yina Calderón relató
La empresaria Yina Calderón relató que Daneidy Barrera atraviesa problemas de salud, particularmente depresión - crédito @yinacalderontv/Instagram - captura de pantalla Noticias Caracol

Según contó Yina (cercana a la familia de Daneidy luego de que supiera de su situación, tras su salida de La casa de los famosos Colombia), tuvo la oportunidad de conversar con Karol Samantha, prometida de Epa Colombia y madre de Daphne Samara.

A partir de ese diálogo, Calderón se enteró de que la salud de la influenciadora se viene deteriorando de manera considerable, motivo por el que aprovechó la entrevista para hacer una solicitud:

“La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de Epa y me cuenta que está muy enferma mi amiga Epa... Chicos, necesito que me ayuden a conseguirle la casa por cárcel porque literal se está muriendo en la cárcel, está muy mal, por eso la trasladaron a otra cárcel... Tan mal está que hasta está depresiva”, indicó.

Yina Calderón cuestionó la edición mexicana de ‘La casa de los famosos’ y destacó la realizada en Colombia

La DJ no se cortó a la hora de referirse a la manera en que los participantes de ambos países abordaban el formato - crédito Vaya Vaya TV

En paralelo a sus declaraciones sobre la situación de Epa Colombia, Yina Calderón abordó en la misma entrevista su experiencia en el formato de telerrealidad La casa de los famosos, comparando la versión colombiana con la que actualmente se emite en México.

Calderón cuestionó la dinámica del programa en territorio mexicano, señalando que los participantes no logran conectar con la audiencia ni generar el tipo de emociones que, a su juicio, caracterizaban la edición colombiana.

Aparte de generar un reality, fuimos creadores de reality. Es decir, teníamos secciones, creamos contenido, hacíamos esto, hacíamos lo otro, peleábamos, pero nos amábamos, al otro día nos odiamos, pero luego compartíamos. Es decir, le generamos a la gente lo que la gente necesita: sensaciones y emociones”, advirtió al repasar su experiencia en el formato producido por el Canal RCN.

Como contrapartida, la huilense fue clara al indicar que en La casa de los famosos México “no están haciendo nada”.

“Yo no la estoy viendo, pero veo cápsulas, y siento que Televisa está perdiendo la plata con ese grupo de personas que tiene ahí (...) pero ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la polémica? ¿Dónde están los amores? ¿Dónde están los noviazgos? ¿Dónde está la tradición? ¿Dónde está la amistad? ¿Dónde está la risa? ¡No hay nada!”, expresó.

Temas Relacionados

Yina CalderónEpa ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Constitucional ratifica un acuerdo pactado entre el Gobierno Petro y Nicolás Maduro en 2023: estos fueron los argumentos del alto tribunal

El tratado, suscrito el 3 de febrero de ese año en Caracas, fue sometido a un exhaustivo análisis formal por parte del alto tribunal

Corte Constitucional ratifica un acuerdo

Operativo militar en Arauca: dieron de baja a tres miembros del grupo armado residual Subestructura 28

Unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía ejecutaron una acción en Puerto Rondón, logrando la baja de tres ilegales y la incautación de un arsenal significativo

Operativo militar en Arauca: dieron

Cayó en Cali el exjefe paramilitar Saúl Alfonso Severini Caballero: llevaba 16 años prófugo

La atención pública se enfoca ahora en las posibles revelaciones sobre alianzas políticas y crímenes en la región Caribe, mientras la justicia transicional espera su colaboración

Cayó en Cali el exjefe

Dos militares fueron rociados con gasolina durante una asonada en Putumayo: su estado es grave

Infobae Colombia confirmó que un subteniente y un soldado resultaron lesionados luego de ser rociados con combustible y prendidos fuego durante un operativo de destrucción de un laboratorio de procesamiento de drogas

Dos militares fueron rociados con

Corte Constitucional ya tiene nuevo magistrado: así reaccionó la oposición la escogencia de Carlos Camargo Assis

Desde los sectores contrarios al Gobierno Petro celebraron la escogencia del exdefensor del Pueblo, que llegará al alto tribunal para los próximos años, tras ganarle la puja a María Patricia Balanta, su principal contendora

Corte Constitucional ya tiene nuevo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Karina García revisó el celular de Altafulla en un ‘live’ y esto fue lo que encontró: así reaccionó la ‘influencer’

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Shakira y Piqué vendieron su lujosa mansión en Barcelona tras años de intentos y desacuerdos

Daniela Álvarez remodeló su apartamento en Bogotá: presumió un llamativo regalo que le hicieron

Deportes

Así le fue a Millonarios

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”