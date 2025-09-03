Yina Calderón pidió ayuda para que Epa Colombia reciba el beneficio de prisión domiciliaria: “Está muy enferma”

La huilense, durante una entrevista, aprovechó para dar a conocer la situación de Daneidy Barrera y pidió ayuda para conseguir que le den prisión domiciliaria - crédito @fenixcholin/TikTok

Desde que fue encarcelada el pasado 27 de enero por cargos de vandalismo contra una estación de TransMilenio durante las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en 2019, Daneidy Barrera (conocida popularmente como Epa Colombia) vive un drama personal, alejada de su hija Daphne Samara, con reiterados intentos infructuosos de cumplir su pena en prisión domiciliaria y un agravamiento progresivo de su estado de salud, según dieron a conocer sus familiares y amigos.

Pese a que el pasado 21 de agosto se concretó su traslado de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabieros de la Policía Nacional, luego de conocerse reportes de un potencial riesgo para su integridad, su situación no parece mejorar, y en las últimas horas incluso se vio afectada por un operativo del Inpec con el fin de incautar teléfonos móviles, prohibidos en el centro penitenciario.

Epa Colombia entre las reclusas a las que se les incautó un teléfono móvil - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube/X

Además, y pese a que se esperaba que el traslado a las instalaciones de la Policía Nacional derivaran en una mejora de sus condiciones, los reportes indican que la creadora de contenido mantiene distancia de amigos y creadores de contenido, incluida Yina Calderón. Hasta ahora, solo su prometida Karol Samantha, su hija y sus padres han podido visitarla.

A la par, el estado de salud de Daneidy Barrera sigue siendo objeto de preocupación, y así lo dio a conocer la propia Yina, desde México.

La DJ y empresaria de fajas, que se encuentra en ese país participando en diversas entrevistas y colaboraciones, dio a conocer detalles sobre la situación de la empresaria, aprovechando la atención mediática recibida en territorio mexicano, durante su intervención en el espacio digital Vaya Vaya TV.

La empresaria Yina Calderón relató que Daneidy Barrera atraviesa problemas de salud, particularmente depresión - crédito @yinacalderontv/Instagram - captura de pantalla Noticias Caracol

Según contó Yina (cercana a la familia de Daneidy luego de que supiera de su situación, tras su salida de La casa de los famosos Colombia), tuvo la oportunidad de conversar con Karol Samantha, prometida de Epa Colombia y madre de Daphne Samara.

A partir de ese diálogo, Calderón se enteró de que la salud de la influenciadora se viene deteriorando de manera considerable, motivo por el que aprovechó la entrevista para hacer una solicitud:

“La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de Epa y me cuenta que está muy enferma mi amiga Epa... Chicos, necesito que me ayuden a conseguirle la casa por cárcel porque literal se está muriendo en la cárcel, está muy mal, por eso la trasladaron a otra cárcel... Tan mal está que hasta está depresiva”, indicó.

Yina Calderón cuestionó la edición mexicana de ‘La casa de los famosos’ y destacó la realizada en Colombia

La DJ no se cortó a la hora de referirse a la manera en que los participantes de ambos países abordaban el formato - crédito Vaya Vaya TV

En paralelo a sus declaraciones sobre la situación de Epa Colombia, Yina Calderón abordó en la misma entrevista su experiencia en el formato de telerrealidad La casa de los famosos, comparando la versión colombiana con la que actualmente se emite en México.

Calderón cuestionó la dinámica del programa en territorio mexicano, señalando que los participantes no logran conectar con la audiencia ni generar el tipo de emociones que, a su juicio, caracterizaban la edición colombiana.

“Aparte de generar un reality, fuimos creadores de reality. Es decir, teníamos secciones, creamos contenido, hacíamos esto, hacíamos lo otro, peleábamos, pero nos amábamos, al otro día nos odiamos, pero luego compartíamos. Es decir, le generamos a la gente lo que la gente necesita: sensaciones y emociones”, advirtió al repasar su experiencia en el formato producido por el Canal RCN.

Como contrapartida, la huilense fue clara al indicar que en La casa de los famosos México “no están haciendo nada”.

“Yo no la estoy viendo, pero veo cápsulas, y siento que Televisa está perdiendo la plata con ese grupo de personas que tiene ahí (...) pero ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la polémica? ¿Dónde están los amores? ¿Dónde están los noviazgos? ¿Dónde está la tradición? ¿Dónde está la amistad? ¿Dónde está la risa? ¡No hay nada!”, expresó.