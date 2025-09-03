Valentino Lázaro uso camiseta con la imagen de Melissa Gate y desató polémica en redes: “¡La moza eres tú!”

El influenciador aseguró que la paisa es "prepago" y así lo hizo ver con su más reciente publicación - crédito @valentinolazaroh_/TikTok

La polémica en torno a las declaraciones de Valentino Lázaro en contra de Melissa Gate, en las que afirmó que la paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia se había involucrado con un hombre mayor -de la tercera edad- y casado, siguen dando de qué hablar en las redes sociales.

“Tenía un cuchito, y el cuchito tenía novia. Y el cuchito le dijo a ella: ‘Yo tengo novia’. Y no le importó y fue a un pueblito con él y se lo comió. Y le enviaba transferencias bancarias y le recibía dinero, y se iba de viaje con el cuchito por dinero”, afirmó el creador de contenido a sus seguidores, recalcando que posee “pantallazos, transferencias, conversaciones, llamadas” como respaldo de su versión.

El creador de contenido generó polémica por la camiseta que llevó - crédito @letengoelchisme/IG

Después de que revolucionara las redes sociales con estas declaraciones, el joven como panelista de Dímelo King desató una nueva ola de comentarios y reacciones en redes sociales, al utilizar una camiseta con la imagen de Melissa Gate en el frente.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue la fotografía de la paisa, estampada en la prenda de vestir, sino el mensaje que esta tenía: “¡La moza eres tú!”

Adicionalmente, en la parte posterior reposaba la instantánea de Karina García, arrodillada y en posición de petición espiritual, luciendo un diminuto vestido en color baby blue.

Destaca en la parte de la espalda, la frase con la que pretende defender a la modelo paisa: “¡Ni una más!”, lo que terminó de encender la discusión en las redes sociales.

La finalista del ‘reality’ explicó que las deducciones y costos durante su participación dejaron su cuenta bancaria en ceros, a pesar del pago semanal recibido por su desempeño en el programa - crédito cortesía del Canal RCN

Los comentarios que reposan en el mensaje dan muestra de las opiniones divididas que tiene el mensaje que quiso transmitir el joven influencer, entre los que destacan: “Melisa ocupada mi amor en Telemundo 🔥🔥🔥 🦾👑🖤🫰🤑💫 mientras los migajeros”; “no entiendo el afán de querer llamar la atención a punta de comentarios en contra de otra persona”; “de acuerdo con Valentino, aquí la prepago es Melissa, cuidado con sus abuelitos jajaja”, entre otros.

Las reacciones de Valentino Lázaro y las pruebas

Por otro lado, Valentino sostiene su intención de mostrar públicamente las pruebas que asegura tener, y plantea incluso la posibilidad de entrevistar a la mujer que habría sido afectada por la mencionada relación extramatrimonial.

“Y tanto que criticaban a Karina, de que Karina sale con viejitos, de que Karina lo vende por plata, de que Karina es moza. Ay, mamacita. Yo siempre dije: ‘Todo el mundo le tiene miedo a ella, a mí esa vieja no me da ni poquitico de miedo’. Y creo que se metió con el que no debía, nunca se metió conmigo", expresó el creador de contenido, citando el programa y aludiendo a sus relaciones personales.

Supuesta esposa del hombre de 58 años con el que Melissa Gate se habría relacionado - crédito @chismecitosincafe/TikTok

Durante su discurso en contra de Melissa Gate, Valentino aseguró que tiene pruebas en contra de la exparticipante de La casa de los famosos, por lo que en medio de su intervención en el programa del que es panelista llevó a la supuesta esposa del hombre con el que sostuvo relaciones la paisa.

En la conversación con Lázaro, la mujer aseguró que se dio cuenta de que su esposo le había enviado dinero a “meli_gate”; sin embargo, al estar con la mamá del hombre que supuestamente le envió dinero, decidió no reaccionar y quedarse callada.

“Ella tenía el pay-pal en sus historias destacadas de Instagram y después decidió borrarlo cuando ingresó al reality del Canal RCN… Yo sabía que él había estado en Cartagena en el hotel Santa Clara, me dijo que estaba con una persona medio famosita y ahí me di cuenta de que estaban juntos”, reveló la mujer.