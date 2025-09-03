Colombia

Valentino Lázaro uso camiseta con la imagen de Melissa Gate y desató polémica en redes: “¡La moza eres tú!”

El creador de contenido, que aseguró que la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se metió con un hombre casado, generó nuevas reacciones por su vestimenta

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El influenciador aseguró que la paisa es "prepago" y así lo hizo ver con su más reciente publicación - crédito @valentinolazaroh_/TikTok

La polémica en torno a las declaraciones de Valentino Lázaro en contra de Melissa Gate, en las que afirmó que la paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia se había involucrado con un hombre mayor -de la tercera edad- y casado, siguen dando de qué hablar en las redes sociales.

Tenía un cuchito, y el cuchito tenía novia. Y el cuchito le dijo a ella: ‘Yo tengo novia’. Y no le importó y fue a un pueblito con él y se lo comió. Y le enviaba transferencias bancarias y le recibía dinero, y se iba de viaje con el cuchito por dinero”, afirmó el creador de contenido a sus seguidores, recalcando que posee “pantallazos, transferencias, conversaciones, llamadas” como respaldo de su versión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El creador de contenido generó
El creador de contenido generó polémica por la camiseta que llevó - crédito @letengoelchisme/IG

Después de que revolucionara las redes sociales con estas declaraciones, el joven como panelista de Dímelo King desató una nueva ola de comentarios y reacciones en redes sociales, al utilizar una camiseta con la imagen de Melissa Gate en el frente.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue la fotografía de la paisa, estampada en la prenda de vestir, sino el mensaje que esta tenía: “¡La moza eres tú!”

Adicionalmente, en la parte posterior reposaba la instantánea de Karina García, arrodillada y en posición de petición espiritual, luciendo un diminuto vestido en color baby blue.

Destaca en la parte de la espalda, la frase con la que pretende defender a la modelo paisa: “¡Ni una más!”, lo que terminó de encender la discusión en las redes sociales.

La finalista del ‘reality’ explicó
La finalista del ‘reality’ explicó que las deducciones y costos durante su participación dejaron su cuenta bancaria en ceros, a pesar del pago semanal recibido por su desempeño en el programa - crédito cortesía del Canal RCN

Los comentarios que reposan en el mensaje dan muestra de las opiniones divididas que tiene el mensaje que quiso transmitir el joven influencer, entre los que destacan: “Melisa ocupada mi amor en Telemundo 🔥🔥🔥 🦾👑🖤🫰🤑💫 mientras los migajeros”; “no entiendo el afán de querer llamar la atención a punta de comentarios en contra de otra persona”; “de acuerdo con Valentino, aquí la prepago es Melissa, cuidado con sus abuelitos jajaja”, entre otros.

Las reacciones de Valentino Lázaro y las pruebas

Por otro lado, Valentino sostiene su intención de mostrar públicamente las pruebas que asegura tener, y plantea incluso la posibilidad de entrevistar a la mujer que habría sido afectada por la mencionada relación extramatrimonial.

“Y tanto que criticaban a Karina, de que Karina sale con viejitos, de que Karina lo vende por plata, de que Karina es moza. Ay, mamacita. Yo siempre dije: ‘Todo el mundo le tiene miedo a ella, a mí esa vieja no me da ni poquitico de miedo’. Y creo que se metió con el que no debía, nunca se metió conmigo", expresó el creador de contenido, citando el programa y aludiendo a sus relaciones personales.

Supuesta esposa del hombre de
Supuesta esposa del hombre de 58 años con el que Melissa Gate se habría relacionado - crédito @chismecitosincafe/TikTok

Durante su discurso en contra de Melissa Gate, Valentino aseguró que tiene pruebas en contra de la exparticipante de La casa de los famosos, por lo que en medio de su intervención en el programa del que es panelista llevó a la supuesta esposa del hombre con el que sostuvo relaciones la paisa.

En la conversación con Lázaro, la mujer aseguró que se dio cuenta de que su esposo le había enviado dinero a “meli_gate”; sin embargo, al estar con la mamá del hombre que supuestamente le envió dinero, decidió no reaccionar y quedarse callada.

“Ella tenía el pay-pal en sus historias destacadas de Instagram y después decidió borrarlo cuando ingresó al reality del Canal RCN… Yo sabía que él había estado en Cartagena en el hotel Santa Clara, me dijo que estaba con una persona medio famosita y ahí me di cuenta de que estaban juntos”, reveló la mujer.

Temas Relacionados

Valentino LázaroMelissa GateLa casa de los famosos ColombiaValentino contra Melissa GateColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Avanza el retorno de indígenas emberá desde el parque Nacional de Bogotá: este será el proceso

Los integrantes de la comunidad serán reubicados en Risaralda y Chocó, en una operación coordinada por entidades distritales y nacionales

Avanza el retorno de indígenas

El encuentro de María C y Lucho en el Cubo de los Eliminados del ‘Desafío XXI’ genera revuelo entre los seguidores: “Con arrunchis incluido”

Tras la eliminación de María C del ‘reality’, las cámaras captaron un momento de cercanía con Lucho, despertando especulaciones sobre su relación y reacciones en redes sociales

El encuentro de María C

Abogado de la tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla Martínez, detenida por agentes de ICE en Estados Unidos, aseguró que quieren deportarla sin razón previa

Según el jurista, su cliente sí contaba con documentación a la hora de la detención, pero en los detalles que se han conocido, la versión de las autoridades apuntaría a lo contrario

Abogado de la tiktoker colombiana

Dorado Mañana resultado sorteo 3 de septiembre 2025

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultado sorteo 3

Abelardo de la Espriella aseguró que Petro es el cómplice del dictador Nicolás Maduro: “Nos avergüenza ante el mundo tratando de defender a sus socios”

El abogado y precandidato presidencial afirmó que el accionar del gobierno estadounidense sobre Venezuela es la forma correcta de combatir el delincuencia y el narcotráfico

Abelardo de la Espriella aseguró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video quedó la quema

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Claudia Palacios dejó la dirección

Claudia Palacios dejó la dirección del programa ‘Mujeres sin filtro’ y aclaró si saldrá de RCN: “Ya cumplí mi objetivo”

Mabel Cartagena reveló cada cuanto tiene relaciones sexuales con su esposo y cómo le va con el tema de las hormonas actualmente

Yana Karpova reveló detalles de cómo va su relación con Marlon Solórzano y aclaró si “le bajó el novio” a Melissa Gate

Cony Camelo confesó que ‘Masterchef Celebrity’ la mandó al siquiatra: “Me destrozó el alma”

Yeferson Cossio enfrenta delicado problema de salud en su viaje por Singapur y alertó a sus seguidores

Deportes

Este será el ganador del

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocan marcha y se niegan a entrar al clásico contra Deportivo Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali