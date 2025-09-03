Colombia

Tras asesinato de Miguel Uribe Turbay, ‘Harold’ había planeado entregar a ‘El Costeño’ por esta millonaria suma

La Fiscalía General de la Nación ha expuesto nuevos detalles de cómo se ejecutó el plan para terminar con la vida del precandidato presidencial

Alias Harold se convirtió en el séptimo detenido, tras caer en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá, en Bogotá - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

Las autoridades siguen avanzando en la investigación que tiene como objetivo identificar a los autores intelectuales del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Después de que se confirmó la sanción de siete años contra el menor que le disparó al político bogotano, las autoridades confirmaron la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, el séptimo detenido por el crimen mencionado.

Sobre Barragán Ovalle, también conocido como alias Harold, se ha informado que habría sido parte de la planeación para el escape de Elder José Arteaga, “El Costeño”, cabeza logística del crimen; además de que participó de reuniones en las que se coordinó todo lo relacionado con el atentado.

La relación cercana entre los criminales quedó al descubierto después de que la Fiscalía General de la Nación expuso aspectos relevantes que tenía el teléfono de alias Harold, con fotografías y pantallazos de videollamadas con “El Costeño”.

La detención de alias Harold se dio en el mismo barrio de Bogotá donde se escondió alias El Costeño: El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá, y vecina a Fontibón, donde queda ubicada el parque El Golfito del barrio Modelia, lugar donde se perpetró el ataque por parte del sicario de 15 años, alias Tianz - crédito Policía Nacional

Autoridades revelaron la traición que tenía planeada alias Harold

En la tarde del 3 de septiembre, Blu Radio reveló que, después de que se registró el ataque contra el precandidato presidencial y tras la detención de varios de los involucrados, Harold Daniel Barragán Ovalle intento entregar a “El Costeño” para cobrar los 300 millones de pesos que ofrecían las autoridades por información significativa sobre su paradero.

De acuerdo con el medio citado, los informes de las autoridades avalan esta hipótesis, además, exponen que en el plan iba a estar incluido Cristian Camilo González Ardila, que también fue capturado y tenía la misión de recoger al sicario en el parque El Golfito.

Mientras intentaba contactar a las autoridades, Barragán gestionó los escondites en los que se mantuvo alias El Costeño los días posteriores al atentado, por los que pagó entre uno y dos millones de pesos.

Capturas de pantalla del celular de alias Harold - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

En estos momentos, la Fiscalía tiene en su poder los elementos que envió alias Harold a las autoridades sobre el paradero de “El Costeño”, resaltando que “Harold” borró las conversaciones y archivos relevantes sobre el asesinato de Uribe Turbay del teléfono que tenía en su poder cuando fue capturado.

De la misma forma, las autoridades buscan identificar si el plan de entregar a “El Costeño” era real o se trataba de una estrategia para desviar la investigación, mientras este podía salir de Bogotá.

En el documento expuesto por la Fiscalía se informó que alias Harold participó de llamadas grupales en las que se terminó de planear el atentado contra el senador Uribe Turbay; de la misma forma, que se encargó de coordinar los contactos con el menor de edad que le disparó al precandidato.

Además, quedó en evidencia que el asesinato del político bogotano no fue el único perpetrado por la organización criminal que realizó “trabajos” similares en Medellín.

Harold Daniel Barragán Ovalle es el séptimo capturado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Policía Nacional

Sobre los antecedentes de alias Harold, las autoridades expusieron que tiene una trayectoria delictiva en varias ciudades y tenía cuatro procesos penales abiertos.

Entre las investigaciones en su contra se registran dos por estafas, registradas en 2020; uno por hurto calificado y el último por tráfico de estupefacientes, estos últimos en Bogotá.

De los procesos mencionados, solo uno ha avanzado hasta la fase de ejecución de penas, mientras que los otros han quedado estancados en indagación. Alias Harold también había sido capturado en repetidas ocasiones en Bogotá por hurto y tráfico de estupefacientes

Precisamente, su historial criminal fue clave para que se registrara su captura, puesto que gracias a las ubicaciones de sus detenciones fue que las autoridades identificaron su participación en el tráfico de estupefacientes en la localidad de Engativá, en donde también lideraba una estructura que hacía transacciones para la compra y venta de armas de fuego.

